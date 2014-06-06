Как работает биржа криптовалют. API для торговых и информационных ботов - Биржи криптовалют | MMGP

ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,308 Благодарностей: 1,646 УГ: 1 КП: 0.324 подарки

Как работает биржа криптовалют. API для торговых и информационных ботов

С ростом популярности криптовалют, постепенно в моду стали входить и криптобиржи, так как майнинг это не для всех ввиду увеличения сложности добычи и резкого удорожания майнингового оборудования, в то время как торговать можно научиться и с небольших сумм. Все думаю, кто интересовался криптобиржами, видели как выглядит сам сайт любой площадки, все очень просто, вся информация обновляется в режиме онлайн, есть графики, курсы, стаканы по покупке-продаже торгуемых инструментов, конечно же личный кабинет, контакты поддержки и кое-где чаты. Но это все внешняя сторона. Есть и кое-что внутреннее, без чего биржа не будет полноценно работать, то есть то, благодаря чему она функционирует и осуществляется бесперебойная работа. А трейдерам необходимо знать что нужно для того, чтоб и у них работа шла бесперебойно, даже с применением ботов. Попробуем разобраться в этих нюансах.



Основа биржи – торговля



Конечно, сущность биржи это торговля. Ее торговое ядро - это вся основа на чем держится биржа, а именно то, как формируется баланс, формирование общей базы по всем ордерам, контроль обеспечения покупки и продажи монет. Написанный код торговой основы должен быть высоко функциональным для того, чтоб максимально обеспечить мгновенную скорость и правильность всех транзакций на криптовалютной бирже.



Основные функции, что решает биржа с помощью торгового ядра:



- контролирует баланс трейдера для того, чтоб его финансовые возможности совпадали с теми действиями, что он производит. То есть контрольная функция обеспечения открытия им ордеров.

- контроль базы данных и ее изменение при добавлении новых ордеров, перекрытия старых.

- отображение все данные на страницах платформы: ценовые уровни в текущий момент, постоянный поток проведенных транзакций, состояние графиков и наполнение стакана значениями.

Продвинутая биржа под эти все задачи ставит несколько потоков (отдельные сервера в одной сети или разделение процессов для функций виртуально) и при надлежащем управлении данное разделение функций без проблем справится даже с поступлением ордеров при работе советников/торговых роботов.



Хранение средств

Сами средства хранятся не только на одном кошельке в вашем кабинете. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд и более продвинуто по безопасности. Используется несколько кошельков внутри биржи - как горячий, так и холодный. Что под ними подразумевается:



1) Так называемый горячий кошелек это всегда положительный баланс по сумме, которая используется для ввода и вывода средств крипто трейдерам, то есть всегда вывод и ввод должны быть бесперебойными.

2) Холодный кошелек – это основная сумма средств, в качестве сбережений, что содержатся отдельно от горячих средств и гарантирует, что если будет взлом биржи, то средства не уйдут с этого кошелька, так как обычно он хранится на отдельном устройстве (компьютер, накопитель). Теоретически, практически все зависит от уровня биржи.

За счет того что все основные поступления и снятия делаются с горячего кошелька, все транзакции проводятся довольно быстро.



Веб-интерфейс биржи и панель управления

Все должно быть в первую очередь просто и понятно для пользователя, при этом достаточно функциональным, чтоб максимально удовлетворить все требования по функционалу, продвинутость в плане мобильных приложений приветствуется. Именно благодаря удобному интерфейсу клиент может зарегистрироваться, вводить, выводить валюту (криптовалюта, фиатные средства), контролировать свой баланс счета, выполнять действия по покупке продаже валюты, видеть всю статистику своих действий, наблюдать графики, видеть стакан, ордера в работе по покупке и продаже, обратиться в поддержку или получить справочную информацию автоматически.

Панель управления биржи это отдельный инструмент, который не все видят, но все знают, что он существует, благодаря ей администратор биржи может контролировать все процессы. Издержки при совершении транзакций, задаются администрацией, добавляются и убираются пары, уровень стоимости ордеров (min и max) и прочие параметры, что могут изменяться.



Схема работы. API

Теперь, если все это сложить, получается такого рода схема работы каждой биржи. Кроме перечисленных функционалов, работает специальный шлюз для того, чтоб платежи проходили без перебоев, автоматически, чтоб максимально исключить мошеннические операции в ручную.





И мы дошли до того, о чем нужно рассказать подробнее, что для каждого клиента может быть предоставлено дополнительно API.



API считается специальным инструментарием для разработчиков и он является одним из инструментов для взаимодействия клиента и криптобиржи. Означает эта аббревиатура application programming interface или интерфейс программирования приложений. API предназначен для написания торговых роботов и в нем заключается набор некоторых функций, что могут использоваться трейдером для написания собственной программы

API делят на торговый и публичный.



Если более понятным языком, то вы можете зайти на любую страничку биржи и взять информацию: о курсах, о торгуемых валютах и так далее, а API это программка с которой робот может это делать, как делали бы вы, только без вашего участия, то есть API тянет информацию для последующей работы робота.



И если для того, чтоб взять публичный API вам не нужна регистрация, так как он предназначен для специальных сервисов, что мониторит курсы, тянет прочую биржевую информацию для статистики, то торговый API (частный, приватный) вы можете получить, только при регистрации, то есть он наделяется определёнными правами, а они в свою очередь предоставляют возможность пользоваться вашими возможностями, торговыми условиями через запросы HTTP через торговых ботов. При этом часто существуют ограничения на запросы, скажем например не посылать их чаще 2-5 секунд, так как чревато перезагрузкой серверов и как следствие могут заблокировать IP-адрес пользователя. К тому же стандартов как должен выглядеть API нет, поэтому каждой биржи этот набор функций будет выражаться по-разному, функции и параметры разные. Вам можно не обращать внимание на дополнительные примочки криптобирж, если вы торгуете в ручную. Но если вы собираетесь использовать торгового бота, то, конечно, нужно обратить внимание и на биржу, на которой вы собираетесь торговать, так как лучше выбирать из известных и популярных, чтоб проблем с настройкой торговых ботов не было и с взаимодействием с самой биржей.



Вот именно подобным образом работает любая биржа и рано или поздно каждый пользователь, даже не особо продвинутый, с этим внутренним функционалом сталкивается или может столкнуться, поэтому такие нюансы также стоит знать. Всем удачных торгов и инвестиций!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU С ростом популярности криптовалют, постепенно в моду стали входить и криптобиржи, так как майнинг это не для всех ввиду увеличения сложности добычи и резкого удорожания майнингового оборудования, в то время как торговать можно научиться и с небольших сумм. Все думаю, кто интересовался криптобиржами, видели как выглядит сам сайт любой площадки, все очень просто, вся информация обновляется в режиме онлайн, есть графики, курсы, стаканы по покупке-продаже торгуемых инструментов, конечно же личный кабинет, контакты поддержки и кое-где чаты. Но это все внешняя сторона.Попробуем разобраться в этих нюансах.Конечно, сущность биржи это торговля. Ее торговое ядро - это вся основа на чем держится биржа, а именно то, как формируется баланс, формирование общей базы по всем ордерам, контроль обеспечения покупки и продажи монет. Написанный код торговой основы должен быть высоко функциональным для того, чтоб максимально обеспечить мгновенную скорость и правильность всех транзакций на криптовалютной бирже.- контролирует баланс трейдера для того, чтоб его финансовые возможности совпадали с теми действиями, что он производит. То есть контрольная функция обеспечения открытия им ордеров.- контроль базы данных и ее изменение при добавлении новых ордеров, перекрытия старых.- отображение все данные на страницах платформы: ценовые уровни в текущий момент, постоянный поток проведенных транзакций, состояние графиков и наполнение стакана значениями.Продвинутая биржа под эти все задачи ставит несколько потоков (отдельные сервера в одной сети или разделение процессов для функций виртуально) и при надлежащем управлении данное разделение функций без проблем справится даже с поступлением ордеров при работе советников/торговых роботов.Сами средства хранятся не только на одном кошельке в вашем кабинете. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд и более продвинуто по безопасности. Используется несколько кошельков внутри биржи - как горячий, так и холодный. Что под ними подразумевается:1) Так называемыйэто всегда положительный баланс по сумме, которая используется для ввода и вывода средств крипто трейдерам, то есть всегда вывод и ввод должны быть бесперебойными.2)– это основная сумма средств, в качестве сбережений, что содержатся отдельно от горячих средств и гарантирует, что если будет взлом биржи, то средства не уйдут с этого кошелька, так как обычно он хранится на отдельном устройстве (компьютер, накопитель). Теоретически, практически все зависит от уровня биржи.За счет того что все основные поступления и снятия делаются с горячего кошелька, все транзакции проводятся довольно быстро.Все должно быть в первую очередь просто и понятно для пользователя, при этом достаточно функциональным, чтоб максимально удовлетворить все требования по функционалу, продвинутость в плане мобильных приложений приветствуется. Именно благодаря удобному интерфейсу клиент может зарегистрироваться, вводить, выводить валюту (криптовалюта, фиатные средства), контролировать свой баланс счета, выполнять действия по покупке продаже валюты, видеть всю статистику своих действий, наблюдать графики, видеть стакан, ордера в работе по покупке и продаже, обратиться в поддержку или получить справочную информацию автоматически.Панель управления биржи это отдельный инструмент, который не все видят, но все знают, что он существует, благодаря ей администратор биржи может контролировать все процессы. Издержки при совершении транзакций, задаются администрацией, добавляются и убираются пары, уровень стоимости ордеров (min и max) и прочие параметры, что могут изменяться.Теперь, если все это сложить, получается такого рода схема работы каждой биржи. Кроме перечисленных функционалов, работает специальный шлюз для того, чтоб платежи проходили без перебоев, автоматически, чтоб максимально исключить мошеннические операции в ручную.И мы дошли до того, о чем нужно рассказать подробнее, что для каждого клиента может быть предоставлено дополнительно API.Означает эта аббревиатура application programming interface или интерфейс программирования приложений. API предназначен для написания торговых роботов и в нем заключается набор некоторых функций, что могут использоваться трейдером для написания собственной программыAPI делят на торговый и публичный.Если более понятным языком, тоИ если для того, чтоб взять, что мониторит курсы, тянет прочую биржевую информацию для статистики, то, то есть он наделяется определёнными правами, а они в свою очередь предоставляют возможность пользоваться вашими возможностями, торговыми условиями через запросы HTTP через торговых ботов. При этом часто существуют ограничения на запросы, скажем например не посылать их чаще 2-5 секунд, так как чревато перезагрузкой серверов и как следствие могут заблокировать IP-адрес пользователя. К тому же стандартов как должен выглядеть API нет, поэтому каждой биржи этот набор функций будет выражаться по-разному, функции и параметры разные. Вам можно не обращать внимание на дополнительные примочки криптобирж, если вы торгуете в ручную. Но если вы собираетесь использовать торгового бота, то, конечно, нужно обратить внимание и на биржу, на которой вы собираетесь торговать, так как лучше выбирать из известных и популярных, чтоб проблем с настройкой торговых ботов не было и с взаимодействием с самой биржей.Вот именно подобным образом работает любая биржа и рано или поздно каждый пользователь, даже не особо продвинутый, с этим внутренним функционалом сталкивается или может столкнуться, поэтому такие нюансы также стоит знать. Всем удачных торгов и инвестиций!

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