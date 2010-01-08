[ICO] Gingercoin. Раунд 2 - ICO | MMGP

GINGERCOIN
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Gingercoin - это первая децентрализованная цифровая валюта, созданная для подключения различных цифровых финансовых миров в единой валюте.
Gingercoin - продукт многолетнего опыта работы в финансовом секторе и создан OPBinary, который был основан в 2015 году. Opbinary совместно с другими высокопоставленными инвесторами и Брокеры по бинарным опционам создали монету имбиря, отдающую приоритет участникам ICO (Первоначальное предложение монет). Вот почему мы приглашаем вас ознакомиться с нашей дорожной картой, чтобы мы могли точно увидеть, как мы планируем принять монетку имбиря, чтобы стать одним из самых узнаваемых и ценных проектов в мире криптовалют.
В отличие от другой криптовалюты, Gingercoin подкрепляется реальными компаниями и продуктами, которые ежемесячно производят миллионы долларов чистой прибыли, вы можете проверить это в нашей технической документации. Технология, которая поддерживает нашу криптовалютность, - это интеллектуальные контракты Ethereum (Erc20) с децентрализованной блочной цепочкой с высокоэффективными и быстрыми транзакциями на рынке в среде P2P, которая своевременно поддерживает финансовую ценность нашего цифрового актива. Мир меняется, как и новые цифровые экономики, вы хотите быть частью изменений? Приглашаем вас стать частью этого замечательного проекта!
Specification:
Name: Gingercoin
Total supply: 12,000,000 GGC
ICO: 11,000,000 GGC
Algorithm: ERC20
ICO start date: 2th of December 2017
ICO end date: 31th of December 2017
Price: Start at USD 0.65
Time zone: GMT+9 (Japan)
The ICO will start on the 1th of December 2017 at 00:00pm [GMT+9] Japan
ICO during the period we have developed a scalable pricing, depending
on the feasibility of the project and support our initial investors, these
are the prices by which you can get GINGERCOIN since its launch:
0-2000000 of coins $ 0.65
2000001-4000000 of coins $ 0.85
4000001-7000000 of coins $ 1
7000001-9000000 of coins $ 1.05
9000001-11000000 of coins $ 1.25
Lending
GINGERCOIN разработала передовую и агрессивную систему кредитования, которая
значительно выше тех, что в настоящее время находятся на рынке, поскольку наша цель - объединить
разнообразные цифровые экономические рынки. Мы не будем производить ежедневные платежи, потому что
мы считаем, что поля ниже, и мы знаем, что это
подразумевают поддержание очень рискованной экосистемы для наших инвесторов, в отличие от того, что мы
разработали программу из 30, 60 и 90 дней соответственно с высоким
проценты в зависимости от их суммы и того, как долго наши
инвесторы предпочитают. Таким образом, мы гарантируем эффективность
инвестиции в первоначальные предложения валют, tranding в среднесрочной / долгосрочной перспективе
или наши движения в двоичных опциях.
YIELD CRUADRO trimonthly (90 DAYS)
INVESTMENT RANK LOAN AMOUNT MONTHLY RETURN
TRADER 100 USD - 1000 USD 105% Utility
AMATEUR 1001 USD - 2500 USD 115% Utility
PROFESSIONAL 2501 USD - 5000 USD 125% Utility
MASTERS 5001 USD - 10'000 USD 135% Utility
Affiliate
Отправляя новых членов на покупку монеты ICO, вы получите бонус в размере 5% от количества монеты, которую покупают ваши участники. Поэтому, чем больше членов вы могли бы назвать, тем больше денег вы могли бы заработать. Вы могли бы заработать монету Имбиря, обратившись к новым членам.
По истечении времени ICO вы по-прежнему получаете бонус, отправляя новых членов в программу кредитования Имбирной монеты. Наша 3-уровневая партнерская программа позволяет вам заработать отличную сумму, начиная с 6% бонуса за партнерство на первом уровне.
Кстати, вы можете получить какую-то выгоду (0,5%) от своих спонсорских инвестиций. Таким образом, ваши участники могут зарабатывать у вас и будут иметь дополнительные основания для регистрации по вашей ссылке.
Для получения полной информации ознакомьтесь с техническими документами.
Your GingercoinTeam
The latest information about ICO:
Visit our website at: https://ginger-coin.com
White Paper: https://ginger-coin.com/files/Whitepaper.pdf
Roadmap: https://ginger-coin.com/site/roadmap
Twitter: https://twitter.com/ginger_coin
Telegram: https://t.me/ginger_coin
Instagram: https://www.instagram.com/ginger_coin