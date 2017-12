[ICO] Gingercoin. Раунд 2 - ICO | MMGP

gingercoin

Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 07.12.2017 Сообщений: 4 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

[ICO] Gingercoin. Раунд 2 GINGERCOIN

WEBSITE | WHITEPAPER | TELEGRAM | TWITTER | INSTAGRAM



Gingercoin - это первая децентрализованная цифровая валюта, созданная для подключения различных цифровых финансовых миров в единой валюте.



Gingercoin - продукт многолетнего опыта работы в финансовом секторе и создан OPBinary, который был основан в 2015 году. Opbinary совместно с другими высокопоставленными инвесторами и Брокеры по бинарным опционам создали монету имбиря, отдающую приоритет участникам ICO (Первоначальное предложение монет). Вот почему мы приглашаем вас ознакомиться с нашей дорожной картой, чтобы мы могли точно увидеть, как мы планируем принять монетку имбиря, чтобы стать одним из самых узнаваемых и ценных проектов в мире криптовалют.



В отличие от другой криптовалюты, Gingercoin подкрепляется реальными компаниями и продуктами, которые ежемесячно производят миллионы долларов чистой прибыли, вы можете проверить это в нашей технической документации. Технология, которая поддерживает нашу криптовалютность, - это интеллектуальные контракты Ethereum (Erc20) с децентрализованной блочной цепочкой с высокоэффективными и быстрыми транзакциями на рынке в среде P2P, которая своевременно поддерживает финансовую ценность нашего цифрового актива. Мир меняется, как и новые цифровые экономики, вы хотите быть частью изменений? Приглашаем вас стать частью этого замечательного проекта!





Specification:

Name: Gingercoin

Total supply: 12,000,000 GGC

ICO: 11,000,000 GGC

Algorithm: ERC20

ICO start date: 2th of December 2017

ICO end date: 31th of December 2017

Price: Start at USD 0.65

Time zone: GMT+9 (Japan)



The ICO will start on the 1th of December 2017 at 00:00pm [GMT+9] Japan



ICO during the period we have developed a scalable pricing, depending

on the feasibility of the project and support our initial investors, these

are the prices by which you can get GINGERCOIN since its launch:

0-2000000 of coins $ 0.65

2000001-4000000 of coins $ 0.85

4000001-7000000 of coins $ 1

7000001-9000000 of coins $ 1.05

9000001-11000000 of coins $ 1.25



Lending



GINGERCOIN разработала передовую и агрессивную систему кредитования, которая

значительно выше тех, что в настоящее время находятся на рынке, поскольку наша цель - объединить

разнообразные цифровые экономические рынки. Мы не будем производить ежедневные платежи, потому что

мы считаем, что поля ниже, и мы знаем, что это

подразумевают поддержание очень рискованной экосистемы для наших инвесторов, в отличие от того, что мы

разработали программу из 30, 60 и 90 дней соответственно с высоким

проценты в зависимости от их суммы и того, как долго наши

инвесторы предпочитают. Таким образом, мы гарантируем эффективность

инвестиции в первоначальные предложения валют, tranding в среднесрочной / долгосрочной перспективе

или наши движения в двоичных опциях.





YIELD CRUADRO trimonthly (90 DAYS)



INVESTMENT RANK LOAN AMOUNT MONTHLY RETURN



TRADER 100 USD - 1000 USD 105% Utility

AMATEUR 1001 USD - 2500 USD 115% Utility

PROFESSIONAL 2501 USD - 5000 USD 125% Utility

MASTERS 5001 USD - 10'000 USD 135% Utility



Affiliate





Отправляя новых членов на покупку монеты ICO, вы получите бонус в размере 5% от количества монеты, которую покупают ваши участники. Поэтому, чем больше членов вы могли бы назвать, тем больше денег вы могли бы заработать. Вы могли бы заработать монету Имбиря, обратившись к новым членам.



По истечении времени ICO вы по-прежнему получаете бонус, отправляя новых членов в программу кредитования Имбирной монеты. Наша 3-уровневая партнерская программа позволяет вам заработать отличную сумму, начиная с 6% бонуса за партнерство на первом уровне.



Кстати, вы можете получить какую-то выгоду (0,5%) от своих спонсорских инвестиций. Таким образом, ваши участники могут зарабатывать у вас и будут иметь дополнительные основания для регистрации по вашей ссылке.





Для получения полной информации ознакомьтесь с техническими документами.



Your GingercoinTeam



The latest information about ICO:



Visit our website at:

White Paper:

Roadmap:

Twitter:

Telegram:

Instagram:

Gingercoin - это первая децентрализованная цифровая валюта, созданная для подключения различных цифровых финансовых миров в единой валюте.Gingercoin - продукт многолетнего опыта работы в финансовом секторе и создан OPBinary, который был основан в 2015 году. Opbinary совместно с другими высокопоставленными инвесторами и Брокеры по бинарным опционам создали монету имбиря, отдающую приоритет участникам ICO (Первоначальное предложение монет). Вот почему мы приглашаем вас ознакомиться с нашей дорожной картой, чтобы мы могли точно увидеть, как мы планируем принять монетку имбиря, чтобы стать одним из самых узнаваемых и ценных проектов в мире криптовалют.В отличие от другой криптовалюты, Gingercoin подкрепляется реальными компаниями и продуктами, которые ежемесячно производят миллионы долларов чистой прибыли, вы можете проверить это в нашей технической документации. Технология, которая поддерживает нашу криптовалютность, - это интеллектуальные контракты Ethereum (Erc20) с децентрализованной блочной цепочкой с высокоэффективными и быстрыми транзакциями на рынке в среде P2P, которая своевременно поддерживает финансовую ценность нашего цифрового актива. Мир меняется, как и новые цифровые экономики, вы хотите быть частью изменений? Приглашаем вас стать частью этого замечательного проекта!Name: GingercoinTotal supply: 12,000,000 GGCICO: 11,000,000 GGCAlgorithm: ERC20ICO start date: 2th of December 2017ICO end date: 31th of December 2017Price: Start at USD 0.65Time zone: GMT+9 (Japan)The ICO will start on the 1th of December 2017 at 00:00pm [GMT+9] JapanICO during the period we have developed a scalable pricing, dependingon the feasibility of the project and support our initial investors, theseare the prices by which you can get GINGERCOIN since its launch:0-2000000 of coins $ 0.652000001-4000000 of coins $ 0.854000001-7000000 of coins $ 17000001-9000000 of coins $ 1.059000001-11000000 of coins $ 1.25GINGERCOIN разработала передовую и агрессивную систему кредитования, котораязначительно выше тех, что в настоящее время находятся на рынке, поскольку наша цель - объединитьразнообразные цифровые экономические рынки. Мы не будем производить ежедневные платежи, потому чтомы считаем, что поля ниже, и мы знаем, что этоподразумевают поддержание очень рискованной экосистемы для наших инвесторов, в отличие от того, что мыразработали программу из 30, 60 и 90 дней соответственно с высокимпроценты в зависимости от их суммы и того, как долго нашиинвесторы предпочитают. Таким образом, мы гарантируем эффективностьинвестиции в первоначальные предложения валют, tranding в среднесрочной / долгосрочной перспективеили наши движения в двоичных опциях.YIELD CRUADRO trimonthly (90 DAYS)INVESTMENT RANK LOAN AMOUNT MONTHLY RETURNTRADER 100 USD - 1000 USD 105% UtilityAMATEUR 1001 USD - 2500 USD 115% UtilityPROFESSIONAL 2501 USD - 5000 USD 125% UtilityMASTERS 5001 USD - 10'000 USD 135% UtilityОтправляя новых членов на покупку монеты ICO, вы получите бонус в размере 5% от количества монеты, которую покупают ваши участники. Поэтому, чем больше членов вы могли бы назвать, тем больше денег вы могли бы заработать. Вы могли бы заработать монету Имбиря, обратившись к новым членам.По истечении времени ICO вы по-прежнему получаете бонус, отправляя новых членов в программу кредитования Имбирной монеты. Наша 3-уровневая партнерская программа позволяет вам заработать отличную сумму, начиная с 6% бонуса за партнерство на первом уровне.Кстати, вы можете получить какую-то выгоду (0,5%) от своих спонсорских инвестиций. Таким образом, ваши участники могут зарабатывать у вас и будут иметь дополнительные основания для регистрации по вашей ссылке.Для получения полной информации ознакомьтесь с техническими документами.Your GingercoinTeamThe latest information about ICO:Visit our website at: https://ginger-coin.com White Paper: https://ginger-coin.com/files/Whitepaper.pdf Roadmap: https://ginger-coin.com/site/roadmap Twitter: https://twitter.com/ginger_coin Telegram: https://t.me/ginger_coin Instagram: https://www.instagram.com/ginger_coin

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

__________________