Bancomat Europe Limited - bancomat-europe-limited.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,723 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bancomat Europe Limited - bancomat-europe-limited.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:39
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 8,209
Благодарностей: 3,639
УГ: 12
КП: 0.351
подарки
награды Волшебный горшочек 
Bancomat Europe Limited - bancomat-europe-limited.com
Старт: 7.12.2017
Легенда
Цитата:
BancomatEuropeLTD – компания, которая существует и функционирует на международном рынке.

Вся команда профессиональных трейдеров несет ответственность за ваши инвестиции. Вовремя распознав всю выгоду использования криптовалюты, компания начала активно заниматься разработкой необходимого для работы программного обеспечения, привлечением высококвалифицированных специалистов и изучением рынка.
Инвестиционное предложение

Тариф 1
Срок: 10 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 99$
Начисления: 3% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Общий доход: +30%

Тариф 2
Срок: 7 дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 999$
Начисления: 6% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Общий доход: +42%

Тариф 3
Срок: 8 дней
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 5 000$
Начисления: 20% в сутки
Депозит входит в выплаты и отбивается за 5 дней
Общий доход: +60%

Выплаты Инстант
Минимальная сумма для заказа: 0.01$
Платёжные системы: PerfectМoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin, LiteCoin, Ethereum, Dash, DogeCoin;
Реферальное предложение: 5% - 2% - 1% от депозита рефералов.

Техническая сторона проекта
Проект создан на самописном скрипте
Уникальный дизайн
Ddos защита от Ddos-Guard
SSL шифрование от Comodo

Контакты
Почта: admin@bancomat-europe-limited.com
Чат Telegram: @BancomatEuropGroup
Live Чат
Обратная форма связи
Цитата:
Система нашей компании, в том числе служба поддержки, работает круглосуточно, а значит, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам в случае возникновения каких-либо вопросов. Мы стараемся максимально оптимизировать свою работу.
Мой вклад


Мой логин: Karim
__________________

Канал Telegram
Выплатил более 300 000$
Лучшее на блоге:SpinWin|HashMoCloud|Invest-Vision|Ico-Holding|Gilmore|HBMCor|BitWallio
Karim на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Europe Bitcoin Limited - biteuro.eu hun-ken Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 34 24.11.2016 21:37
Europe-inv - europe-inv.net Angel-monitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 261 15.03.2011 12:56
Money Pay Europe - www.moneypay-europe.com SPEKULANT Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 6 23.04.2007 01:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар admirus
555surf - www.555surf.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар maydanets
Maydanets ДУ - нет сайта
От maydanets в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
Правила раздела "Конкурсы"!
От mysilver в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
Аватар grek1980
globusplus.net - globusplus
От grek1980 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ElarGroup3
Минфин предлагает смягчить валютный контроль для российских компаний
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
spider-man - www.spider-man.in
От prosto_ya в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,723
Тем
503,125
Сообщений
12,628,446

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram