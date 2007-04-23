Bancomat Europe Limited - bancomat-europe-limited.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Старт:
7.12.2017
Легенда
Цитата:
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BancomatEuropeLTD – компания, которая существует и функционирует на международном рынке.
Вся команда профессиональных трейдеров несет ответственность за ваши инвестиции. Вовремя распознав всю выгоду использования криптовалюты, компания начала активно заниматься разработкой необходимого для работы программного обеспечения, привлечением высококвалифицированных специалистов и изучением рынка.
Инвестиционное предложение
Тариф 1
Срок: 10 дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 99$
Начисления: 3% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Общий доход: +30%
Тариф 2
Срок: 7 дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 999$
Начисления: 6% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Общий доход: +42%
Тариф 3
Срок: 8 дней
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 5 000$
Начисления: 20% в сутки
Депозит входит в выплаты и отбивается за 5 дней
Общий доход: +60%
Выплаты
Инстант
Минимальная сумма для заказа:
0.01$
Платёжные системы:
PerfectМoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin, LiteCoin, Ethereum, Dash, DogeCoin;
Реферальное предложение:
5% - 2% - 1% от депозита рефералов.
Техническая сторона проекта
Проект создан на самописном скрипте
Уникальный дизайн
Ddos защита от Ddos-Guard
SSL шифрование от Comodo
Контакты
Почта: admin@bancomat-europe-limited.com
Чат Telegram: @BancomatEuropGroup
Live Чат
Обратная форма связи
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Цитата:
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Система нашей компании, в том числе служба поддержки, работает круглосуточно, а значит, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам в случае возникновения каких-либо вопросов. Мы стараемся максимально оптимизировать свою работу.
Karim