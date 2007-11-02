Хайп готовый к работе (Спец. предложение) - Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,723 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хайп готовый к работе (Спец. предложение)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Покупка и продажа скриптов хайпов, готовых хайп проектов и мониторингов. Разработка хайпов. Покупка и продажа любых сайтов хайп-тематики.
При поддержке
Хайп-проекты под ключ
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2017
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 2
КП: 0.000
Хайп готовый к работе (Спец. предложение)
Всем доброго времени суток!
Продаётся HYIP - заготовленный под среднедоходный (Есть возможность переделать под фаст и низкодоходник)
Хайп содержит уникальный дизайн, легенду, переведен на Руский и Английский, самописный скрипт, высокая защита!

При покупке хайпа устанавлюю на хостинг, консультирую по поводу Вашей анонимности, а также анонимности денежных средств, стратегии развития.

P.S. Скрины предоставляю заинтересованным по почте, напишите в ЛС Вашу почту и то что Вы заинтересованны в покупке Хайпа!
P.P.S Если Вы не набрали 5 сообщений на блоге напишите отзыв что Вы заинтересованны, и я смогу скинуть Вам свой Емейл для дальнейшего общения

Цена ~700$ (Только до Нового Года)
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Ponters на форуме  
Ответить
Метки
hyip, продажа, хайп
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам готовый интернет магазин Спец инструмент Mraxen Сайты 0 21.03.2017 17:45
Продам Уникальный и готовый к работе шаблон для H-script Screnmine Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) 1 20.11.2016 22:15
Продам Готовый к работе обменный пункт haphost Сайты 0 31.10.2016 15:48
Предложение по работе. AlessandroVolta Другая работа/сервис 0 02.11.2007 13:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Приглашаем инвестора в проект "Браузерная ММО игра в реальном времени".
От Dorian5 в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар moskva
Межбанк: падение курса доллара замедлилось
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
Приведи своих друзей на форум MMGP.RU и получи 3$
От mysilver в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватара нет
new-matrix.biz - new-matrix
От skaa в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Яков Акулов
micro-shares.biz (micro-shares.com) - заработок на микроакциях
От Яков Акулов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SpaceIQ
Требуется примерно 1300 WMR на месяц под 0.8%/сутки
От SpaceIQ в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
.     
Пользователей
433,723
Тем
503,125
Сообщений
12,628,446

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram