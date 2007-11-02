Хайп готовый к работе (Спец. предложение) - Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) | MMGP

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Хайп готовый к работе (Спец. предложение)
Всем доброго времени суток!
Продаётся HYIP - заготовленный под среднедоходный (Есть возможность переделать под фаст и низкодоходник)
Хайп содержит уникальный дизайн, легенду, переведен на Руский и Английский, самописный скрипт, высокая защита!
При покупке хайпа устанавлюю на хостинг, консультирую по поводу Вашей анонимности, а также анонимности денежных средств, стратегии развития.
P.S. Скрины предоставляю заинтересованным по почте, напишите в ЛС Вашу почту и то что Вы заинтересованны в покупке Хайпа!
P.P.S Если Вы не набрали 5 сообщений на блоге напишите отзыв что Вы заинтересованны, и я смогу скинуть Вам свой Емейл для дальнейшего общения
Цена ~700$ (Только до Нового Года)