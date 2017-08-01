BITCONNECT- финансовая пирамида или честный проект, дающий заработать? - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:46 Сегодня, 18:46 Сегодня, 18:12 #1 dnk1984 Любитель

Имя: Денис Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.08.2017 Сообщений: 319 Благодарностей: 23 УГ: 3 КП: 0.049 BITCONNECT- финансовая пирамида или честный проект, дающий заработать? Вступление







Способы инвестирования в криптовалюты – это довольно заезженная тема в рамках данного проекта и писали о ней столько всего, что и отнести то к инвестированию иногда можно с большой натяжкой. Тем не менее, инвесторам теория конечно, возможно, и нужна, но больше их интересует реальность, ответ на извечный вопрос «куда». Куда вложить, т.е. инвестировать деньги, чтобы те им принесли еще большие деньги, ну или как минимум не сгорели. На вопрос «куда» постараюсь ответить в настоящем материале, на примере одного перспективного проекта, как раскритикованного в сети, так и имеющего положительные отзывы. Возможно, обзор его уже производился пользователями в соответствующих разделах форума, однако данный раздел не столько посвящен обзорам проектов, сколько так скажем «раскрытию глаз» инвесторов на него, чтобы инвестор увидел как на ладони все плюсы и минусы проекта, «обнаженную» его суть и сделал для себя однозначный и твердый вывод – имеют ли смысл и экономическую выгодность инвестиции в данный вид криптовалютного заработка или же данный проект имеет все характерные признаки финансовой пирамиды.



Будем знакомы – BitConnect!



Вообще-то, несмотря на многочисленные определения в Сети, назвать BitConnect проектом по первичному размещению токенов довольно сложно. BitConnect строго говоря является отдельной криптовалютной единицей с открытым исходным кодом. Конечно, первоначально проект возможно и можно было назвать ICO, но после его завершения BitConnect превратился в обычную криптовалюту.



Коротко скажу о сути, чтобы всем, кто еще не слышал о данном проекте стало понятно, хотя бы в общих чертах, о чем же идет речь. Все желающие разбогатеть посредством BitConnect покупают монеты BCCна собственной внутренней бирже, которые вкладываются в торгового робота, который зарабатывает на бирже BitConnect. В результате своих удачных биржевых операций робот выплачивает пользователям проценты. Если кратко – так, а по сути, продолжим разговор более предметно ниже.



Что думают специалисты?







Человек, знающий о криптовалютах непонослышке, занимающийся криптой и цифровыми технологиями большую половину своей сознательной жизни, господин Бутерин, в споре в Твиттере высказался однозначно, что BitConnect является ничем иным как финансовой пирамидой. Такое утверждение основатель Etherium сделал, узнав, что проект предлагает ежедневно 1% чистой прибыли своим инвесторам. Несомненно, господина Бутерина насторожил пассивный доход, возникающий от одалживания денег роботу, который, наторговав в профит, возвращает их «кредитору» с процентами. Возвращает ли, вот в чем вопрос? И данный аспект горячо обсуждался на страницах Твиттера мировыми криптоэкспертами. Данное заявление Виталия Бутерина резко «уронило» токен BCC в рейтинге coinmarketcap, лишив, неплохой вообщем-то 7 позиции. 15 позиция тоже неплохо, хотя сторонникам проекта она пришлась не по вкусу. Кроме рейтинга, на слова Бутерина отреагировал также курс монеты, скакнул вниз почти на 1,4 миллиарда долларов. Напомним, сейчас курс держится на уровне $387.24, т.е продолжает падать. Осторожней нужно, господин Бутерин выражаться, а то ведь так и без штанов оставите, уверены инвесторы, выбравшие BitConnect в качестве платформы для своих капиталовложений. Что сказать, остается надеяться, что в дальнейшем наши уважаемые криптоэксперты не будут так категорично выражаться, мы пока разберем правда ли BitConnect является финансовой пирамидой и стоит ли вообще вкладываться в этот (сомнительный? а может и не очень) популярный крипто-инвест-проект.



В чем особенности проекта?







Из технических характеристик проекта можно выделить протокол Scrypt (PoW/PoS), порог максимального числа токенов в 28 миллионов, количество блоков (PoW) в сети 26 тысяч (если быть точным 26 280). Каждый блок должен создаваться примерно 2 минуты и стоимость создания одного блока должна ровняться 10 коинам BCC. Покупка токенов возможна на бирже Bittrex. Что касается стейка, то хочется оговорится что минимальный его возраст составляет 15 дней, масимальный 90. Надо сказать, любой стандартный набор для любой стандартной криптовалюты. К слову, хочу заметить, BCC некоторые эксперты считают просто очередным хардфорком биткоина, и думаю, поспорить с этим будет непросто.

Приобретение токенов BitConnect возможно черезследующие платформы:



Цитата: BCC Exchange

Livecoin

Novaexchange

CoinExchange

Novaexchange

Trade Satoshi



Как любая криптовалютная единица BCC иметт свои плюсы и минусы,на которых нельзя не заострить внимание.



Итак, к плюсам BitConnect относятся:



1. Надежность – количество майнеров растет с каждым днем, и это долно служить некием критерием надежности данной монеты.

2. Высокий уровень защищенности. Одно плавно перетекает в другое. За время существования проекта, плафторма достаточно много раз подвергалась вирусным атакам, что, однако никоим образом не отразилось на ее работе. Несомненный лайк проекту и его создателям.

3. Универсальность. Операции с криптовалютой BCC можно совершать на различных машинах с разнообразными операционными системами. Было бы неплохо разработчикам выпустить и версию, адаптированную под Андроид.

4. Автономность. Любые изменения внутри проекта можно осуществить только при всеобщем согласии участников. При несогласии одного из участников на вводимые изменения, такие изменения не будет согласованы и введены в проект.

Также, к плюсам проекта можно отнести быстрые транзакции и нарастающую быстрыми темпами популярность.



Минусы BitConnect:



1. Риск потери инвестиций, наверное, сопровождает работу любой криптомонеты, ведь курс меняется, довольно, быстро, вообще на валютных рынках, и на рынках торговли криптой, в частности, быстрее в несколько раз. Также, майнеры могут потерять в заработках, при уменьшении вознаграждения при добыче. Некоторые криптоэксперты называют BCC hyip-монетой.



2. Ненадежность пары «логин-пароль» крипто-кошелька BCC (непредусмотренность процедуры восстановления пароля). Забудете, Вы, к примеру, пароль от своего кошелька и имейте Вы на нем хоть миллионы долларов в валюте BCC, Вы из них ни сможете потратить, ни одного цента. Несомненный минус проекта.



3. Необеспеченность. Крипта вообще страдает повсеместно от того, что ее ресурсы ничем не обеспечены. Это, несомненно повышает риски потери вкладов, так как скачки курсов криптовалют не поддается практически никаким прогнозам, в отличие от долларовых и иных валютных рынков. Хотя с этим тоже, при желании можно поспорить. Учитывая экспертное мнение, гласящее о том, что BCC это не что иное, как «дитя», появившееся в результате очередного харфорка своего могучего отца-прародителя всех криптомонет Биткоина, то и курс BCC находится в полной зависимости от роста курса BTC. Сколько экспертов, столько и мнений, особенно, все, что связано с криптовалютами.



4. Сложность майнинга. Данный аспект вообще относится к добыче абсолютно любой криптовалюты, затраты на электроэнергию и сбор майнера могут превысить доходы от майнинга. Хотя как вариант можно арендовать облачные мощности, что немного снизит затратную часть такой деятельности.



В настоящий момент BitConnect предлагает следующие инвестиционные планы, дающие возможность заработать:

Цитата: Депозит 110$-1000$ (299 дней) – 40% /месяц;

Депозит 1010$-5000$ (239 дней) – 40% /месяц;

Депозит 5010$-10000$ (179 дней) – 40% /месяц;

Депозит 10010$-100000$ (120 дней) – 40% /месяц. На указанные депозиты предусмотрены некоторые бонусы от 0,1% до 0,25% в день.



На официальном сайте рассматриваемой криптовалюты можно рассчитать примерный доход, воспользовавшись онлайн-калькулятором https://bitconnect-rf.ru/kalkulyator-dohoda-bitkonnekt.



Проект предлагает 7-уровневую реферальную программу, при которой партнер за каждого привлеченного реферала получает от 7% до 0,2% (по убыванию).



Что касается вывода средств, то их нельзя назвать достаточно комфортными, так как минимальный порог для вывода составляет 100 долларов.



Регистрация на проекте не представляет собой ничего сложного, обычная стандартная процедура. Подтверждаете свою электронную почту и сразу переходите к открытию депозита. Цены на пополнение депозита и сроки действия указаны выше. Для открытия депозита потенциальному инвестору необходимо купить BCC на внутренней бирже проекта за любую доступную сервисом фиатную валюту, например, доллар. После необходимо подтвердить зачисление средств на Bitconnect Wallet.



Несколько слов о создателях BitConnect. Идея создания BitConnect принадлежит одному креативному англичанину, жителю Великобритании, известному в определенных кругах как Ken Fitzsimmons. Инвесторам, заинтересованным данным проектом, можно ознакомится с регистрационной информацией о проекте на https://investellect.net.





Заключение







Трудно и наверное, неправильно делать категоричные выводы относительно того или иного проекта, ведь некоторые из инвесторов, могут и прислушаться и отказаться от инвестирований в критикуемый проект. Поэтому, возможно и не стоит идти по пути господина Бутерина и вешать ярлыки, которые приведут к обвалам курса или снижению рейтингов, но с другой стороны свободу слова никто не отменял и право высказывать свое мнение есть у каждого человека на планете Земля. Посему скажу. Конечно, BitConnect имеет все признаки хайпа, который скоро лопнет как мыльный пузырь. Посмотрите на курс – он понижается и похоже останавливаться не собирается. Не стоит хранить свои сбережения в BCC в надежде на долгоиграющую перспективу. В итоге можно получить долгоиграющий статус «должник» по отношению к кредитору, у которого вы взяли средства для вложений. А вот вложить деньги на срок до 3 месяцев и получить профит – вполне реальная вещь. У данного проекта, несомненно, немало минусов, риски потери средств, наверное, все-таки перевешивают плюсы, если положить эти две категории на чашу весов. Но рассматривать BitConnect как абсолютный скам тоже не стоит. Выбирайте срок для капиталовложений не больше 3 месяцев, и если верить криптоэкспертам, Вы не только не рискуете полной потерей средств, но и можете очень даже неплохо заработать на таких крипторесурсовложениях.



уникальность



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Автор dnk1984)

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



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