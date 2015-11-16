Coinjoker предложил решение по запуску своего собственного криптовалютного обменника - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Coinjoker предложил решение по запуску своего собственного криптовалютного обменника





Как создать свой бизнес обмена криптовалютами с отличными решениями API для торговых точек?



Если вы тот предприниматель, который следит за новыми бизнес-трендами, то тогда вы скорее всего хотели бы создать свой собственный бизнес по обмену криптовалют работающий по всему миру, верно? Однако вас могут терзать сомнения, что возможно ли такое сейчас с деловым миром, который постоянно занят своими проблемами.



Впрочем, спешим успокоить начинающих криптостартаперов: "Ваш бизнес по обмену криптовалют сможет достичь мирового уровня работы криптотрейдеров и обменников с помощью интеграции API-решений именно на ваш криптовалютный обменник, о котором пойдёт речь дальше".



Что же представляют собой Merchant API Solutions ("API-решения для получателя платежей") в бизнесе построенном на обмене криптовалют?



Merchant API Solutions - это не что иное, как интеграция в ваш сайт более простых и быстро доступных модулей для криптотрейдеров и криптообменников для ведения эффективной торговли и обменных операций. Кстати, если вы воспользуетесь этим предложением, то ваш бизнес-сайт по обмену криптовалют будет получать гораздо больше трафика пользователей. Это произойдёт потому, что ваши криптотрейдеры реально почувствуют, что с вами им более легко вести свою безопасную торговлю и осуществлять обмен, что конечно, в итоге даст вам приток новых клиентов желающих обменять криптовалюты.



Также вы сможете делать свои отдельные предложения для крупных держателей криптовалют, чтобы они смогли воспользоваться в вашем онлайн-обменнике обменным модулем "Merchant API Solutions".



Merchant API Solution в состоянии обеспечить 3 уровня безопасных сервисов, чтобы повысить эффективность вашего бизнеса в индустрии обмена криптовалют, а именно:



1). API для торговли криптовалютами.

2). Платежный API-шлюз для криптовалют.

3). API для криптокошелька.



API для торговли криптовалютами:



API для торговли криптовалютами был разработан, чтобы предложить простой и эффективный способ создания приложений и инструментов для торговли цифровыми активами. Вы как владелец криптообменного сайта сможете создавать свои диаграммы, мониторить и редактировать ваши заказы и крипторезервы, отслеживать историю торговли и движение средств на криптокошельках используя это API для торговли криптовалютами. Таким образом, на вашем сайте откроются все возможности по обмену криптовалют.



Платежный API-шлюз для криптовалют:



Интеграция в ваш сайт платежного API-шлюза для приема криптовалют - это самый универсальный и простой в использовании доступ к платежам в криптовалютах. Этот API был разработан для осуществления криптоплатежей с использованием защищенного SSL-протокола и содержит утилиты командной строки, которые обеспечивают простой интерфейс по обмену криптовалют для пользователей.



С помощью этого платежного API-шлюза для криптовалют вам будут доступны следующие опции:



1). Вы можете отображать детали осуществляемых криптоплатежей на своем веб-сайте по обмену криптовалют.

2). У вас будет возможнсоть получать push-уведомления с обновлениями статуса криптоторгов и обменов криптовалют.

3). Криптотрейдеры или криптообменники смогут предоставлять на ваше рассмотрение платежные заявки на обмен более чем 150 разных криптовалют.



API для криптокошелька:



В качестве владельца криптообменника вы сможете запустить свой обменный бизнес, используя сервисы API для криптокошельков. А для обеспечения большей безопасности здесь будет задействована технология распределённого реестра, чтобы можно было осуществлять безопасную торговлю и обмен криптовалют.



В данной опции API для криптокошелька будут задействованы контрольные секретные ключи, безопасное резервное копирование, поддержка сообщества-разработчиков, простота использования этого сервиса и совместимость.



Компания Coinjoker - это решения по обмену криптовалют с поддержкой API точки приема платежей!



Coinjoker - это компания по разработке программного обеспечения, которая предоставляет решение связанные с обменом криптовалют с помощью "API-решения для получателя платежей". Coinjoker имеет четкое представление об этом бизнесе и все свои силы компания сейчас фокусирует на высоком качестве предоставляемого программного обеспечения, своевременной доставке и экономичном обмене криптовалют, а также на разработке программного обеспечения для криптоторговли.



Компания Coinjoker предоставляет программные решения для осуществления обмена криптовалют, а также программные решения для осуществления обмена биткойнов с полной системой для нормальной работы с использованием передовых технологий. Теперь для стартапов и предпринимателей доступные все функции с участием "API-решения для получателя платежей".



Соответственно, "API-решения для получателя платежей" осуществленных в криптовалютах или биткойнах - это наиболее верный шаг для открытия своего обменника криптовалют в качестве стартапа.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a294621c650e Как создать свой бизнес обмена криптовалютами с отличными решениями API для торговых точек?Если вы тот предприниматель, который следит за новыми бизнес-трендами, то тогда вы скорее всего хотели бы создать свой собственный бизнес по обмену криптовалют работающий по всему миру, верно? Однако вас могут терзать сомнения, что возможно ли такое сейчас с деловым миром, который постоянно занят своими проблемами.Впрочем, спешим успокоить начинающих криптостартаперов: "Ваш бизнес по обмену криптовалют сможет достичь мирового уровня работы криптотрейдеров и обменников с помощью интеграции API-решений именно на ваш криптовалютный обменник, о котором пойдёт речь дальше".Merchant API Solutions - это не что иное, как интеграция в ваш сайт более простых и быстро доступных модулей для криптотрейдеров и криптообменников для ведения эффективной торговли и обменных операций. Кстати, если вы воспользуетесь этим предложением, то ваш бизнес-сайт по обмену криптовалют будет получать гораздо больше трафика пользователей. Это произойдёт потому, что ваши криптотрейдеры реально почувствуют, что с вами им более легко вести свою безопасную торговлю и осуществлять обмен, что конечно, в итоге даст вам приток новых клиентов желающих обменять криптовалюты.Также вы сможете делать свои отдельные предложения для крупных держателей криптовалют, чтобы они смогли воспользоваться в вашем онлайн-обменнике обменным модулем "Merchant API Solutions".Merchant API Solution в состоянии обеспечить 3 уровня безопасных сервисов, чтобы повысить эффективность вашего бизнеса в индустрии обмена криптовалют, а именно:1). API для торговли криптовалютами.2). Платежный API-шлюз для криптовалют.3). API для криптокошелька.API для торговли криптовалютами был разработан, чтобы предложить простой и эффективный способ создания приложений и инструментов для торговли цифровыми активами. Вы как владелец криптообменного сайта сможете создавать свои диаграммы, мониторить и редактировать ваши заказы и крипторезервы, отслеживать историю торговли и движение средств на криптокошельках используя это API для торговли криптовалютами. Таким образом, на вашем сайте откроются все возможности по обмену криптовалют.Интеграция в ваш сайт платежного API-шлюза для приема криптовалют - это самый универсальный и простой в использовании доступ к платежам в криптовалютах. Этот API был разработан для осуществления криптоплатежей с использованием защищенного SSL-протокола и содержит утилиты командной строки, которые обеспечивают простой интерфейс по обмену криптовалют для пользователей.1). Вы можете отображать детали осуществляемых криптоплатежей на своем веб-сайте по обмену криптовалют.2). У вас будет возможнсоть получать push-уведомления с обновлениями статуса криптоторгов и обменов криптовалют.3). Криптотрейдеры или криптообменники смогут предоставлять на ваше рассмотрение платежные заявки на обмен более чем 150 разных криптовалют.В качестве владельца криптообменника вы сможете запустить свой обменный бизнес, используя сервисы API для криптокошельков. А для обеспечения большей безопасности здесь будет задействована технология распределённого реестра, чтобы можно было осуществлять безопасную торговлю и обмен криптовалют.В данной опции API для криптокошелька будут задействованы контрольные секретные ключи, безопасное резервное копирование, поддержка сообщества-разработчиков, простота использования этого сервиса и совместимость.Coinjoker - это компания по разработке программного обеспечения, которая предоставляет решение связанные с обменом криптовалют с помощью "API-решения для получателя платежей". Coinjoker имеет четкое представление об этом бизнесе и все свои силы компания сейчас фокусирует на высоком качестве предоставляемого программного обеспечения, своевременной доставке и экономичном обмене криптовалют, а также на разработке программного обеспечения для криптоторговли.Компания Coinjoker предоставляет программные решения для осуществления обмена криптовалют, а также программные решения для осуществления обмена биткойнов с полной системой для нормальной работы с использованием передовых технологий. Теперь для стартапов и предпринимателей доступные все функции с участием "API-решения для получателя платежей".Соответственно, "API-решения для получателя платежей" осуществленных в криптовалютах или биткойнах - это наиболее верный шаг для открытия своего обменника криптовалют в качестве стартапа.Перевод специально для mmgp.ru источник

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