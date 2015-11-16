Coinjoker предложил решение по запуску своего собственного криптовалютного обменника - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Coinjoker предложил решение по запуску своего собственного криптовалютного обменника

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Coinjoker предложил решение по запуску своего собственного криптовалютного обменника



Как создать свой бизнес обмена криптовалютами с отличными решениями API для торговых точек?

Если вы тот предприниматель, который следит за новыми бизнес-трендами, то тогда вы скорее всего хотели бы создать свой собственный бизнес по обмену криптовалют работающий по всему миру, верно? Однако вас могут терзать сомнения, что возможно ли такое сейчас с деловым миром, который постоянно занят своими проблемами.

Впрочем, спешим успокоить начинающих криптостартаперов: "Ваш бизнес по обмену криптовалют сможет достичь мирового уровня работы криптотрейдеров и обменников с помощью интеграции API-решений именно на ваш криптовалютный обменник, о котором пойдёт речь дальше".

Что же представляют собой Merchant API Solutions ("API-решения для получателя платежей") в бизнесе построенном на обмене криптовалют?

Merchant API Solutions - это не что иное, как интеграция в ваш сайт более простых и быстро доступных модулей для криптотрейдеров и криптообменников для ведения эффективной торговли и обменных операций. Кстати, если вы воспользуетесь этим предложением, то ваш бизнес-сайт по обмену криптовалют будет получать гораздо больше трафика пользователей. Это произойдёт потому, что ваши криптотрейдеры реально почувствуют, что с вами им более легко вести свою безопасную торговлю и осуществлять обмен, что конечно, в итоге даст вам приток новых клиентов желающих обменять криптовалюты.

Также вы сможете делать свои отдельные предложения для крупных держателей криптовалют, чтобы они смогли воспользоваться в вашем онлайн-обменнике обменным модулем "Merchant API Solutions".

Merchant API Solution в состоянии обеспечить 3 уровня безопасных сервисов, чтобы повысить эффективность вашего бизнеса в индустрии обмена криптовалют, а именно:

1). API для торговли криптовалютами.
2). Платежный API-шлюз для криптовалют.
3). API для криптокошелька.

API для торговли криптовалютами:

API для торговли криптовалютами был разработан, чтобы предложить простой и эффективный способ создания приложений и инструментов для торговли цифровыми активами. Вы как владелец криптообменного сайта сможете создавать свои диаграммы, мониторить и редактировать ваши заказы и крипторезервы, отслеживать историю торговли и движение средств на криптокошельках используя это API для торговли криптовалютами. Таким образом, на вашем сайте откроются все возможности по обмену криптовалют.

Платежный API-шлюз для криптовалют:

Интеграция в ваш сайт платежного API-шлюза для приема криптовалют - это самый универсальный и простой в использовании доступ к платежам в криптовалютах. Этот API был разработан для осуществления криптоплатежей с использованием защищенного SSL-протокола и содержит утилиты командной строки, которые обеспечивают простой интерфейс по обмену криптовалют для пользователей.

С помощью этого платежного API-шлюза для криптовалют вам будут доступны следующие опции:

1). Вы можете отображать детали осуществляемых криптоплатежей на своем веб-сайте по обмену криптовалют.
2). У вас будет возможнсоть получать push-уведомления с обновлениями статуса криптоторгов и обменов криптовалют.
3). Криптотрейдеры или криптообменники смогут предоставлять на ваше рассмотрение платежные заявки на обмен более чем 150 разных криптовалют.

API для криптокошелька:

В качестве владельца криптообменника вы сможете запустить свой обменный бизнес, используя сервисы API для криптокошельков. А для обеспечения большей безопасности здесь будет задействована технология распределённого реестра, чтобы можно было осуществлять безопасную торговлю и обмен криптовалют.

В данной опции API для криптокошелька будут задействованы контрольные секретные ключи, безопасное резервное копирование, поддержка сообщества-разработчиков, простота использования этого сервиса и совместимость.

Компания Coinjoker - это решения по обмену криптовалют с поддержкой API точки приема платежей!

Coinjoker - это компания по разработке программного обеспечения, которая предоставляет решение связанные с обменом криптовалют с помощью "API-решения для получателя платежей". Coinjoker имеет четкое представление об этом бизнесе и все свои силы компания сейчас фокусирует на высоком качестве предоставляемого программного обеспечения, своевременной доставке и экономичном обмене криптовалют, а также на разработке программного обеспечения для криптоторговли.

Компания Coinjoker предоставляет программные решения для осуществления обмена криптовалют, а также программные решения для осуществления обмена биткойнов с полной системой для нормальной работы с использованием передовых технологий. Теперь для стартапов и предпринимателей доступные все функции с участием "API-решения для получателя платежей".

Соответственно, "API-решения для получателя платежей" осуществленных в криптовалютах или биткойнах - это наиболее верный шаг для открытия своего обменника криптовалют в качестве стартапа.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a294621c650e
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