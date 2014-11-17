Британское казначейство внедрит криптовалютное регулирование к концу 2018 года - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Британское казначейство внедрит криптовалютное регулирование к концу 2018 года

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Британское казначейство внедрит криптовалютное регулирование к концу 2018 года

Британское казначейство планирует ввести правила, которые будут касаться биткоина и других цифровых валют в конце 2018 года. Агентство все больше обеспокоено возможностью использования виртуальных валют в незаконных действиях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов из-за их растущей популярности.

Согласно планируемому законодательству, предназначенному для охвата всего Европейского Союза (ЕС), криптовалютные трейдеры будут вынуждены раскрывать свои идентификационные данные и сообщать о любых подозрительных действиях, которые они могут обнаружить в торговле виртуальной валютой.

Этот шаг со стороны правительства Великобритании может вызвать путаницу среди игроков отрасли, так как большинство бирж в стране уже соответствуют существующим законам об идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег.

Предлагаемое регулирование может быть реализовано британским правительством без промедления из-за роста рынка цифровых валют. Постоянное увеличение цен на рынке, в частности, биткоина, заинтересовало многих людей.

Отсутствие правил, регулирующих торговлю и использование цифровых валют, может подвергнуть деньги инвесторов большому риску.

По словам представителя британского казначейства, новое криптовалютное регулирование может быть реализовано к концу 2018 года. Однако эта предварительная дата все еще может быть изменена и конкретные детали предлагаемых правил пока не определены.

Также ожидается, что в ближайшем будущем в странах ЕС будут введены новые законы о цифровых валютах.

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Перевод специально для MMGP.ru
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