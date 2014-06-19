медведь пришел - s68k | MMGP

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медведь пришел
Здравствуйте друзья, коллеги. Думаю не ошибусь, таковых уже не мало на криптовалютном рынке )). Ведь и дальше не обращать на данное «чудо» мне уже, просто, не позволяет совесть. Есть конечно ощущение, что запрыгиваю в последний вагон набирающего бешеную скорость крипто рынка. Но торгуя на Фондовом рынке вот уже 16 лет, хочется чего-то уже нового, свободного от гнета законов, где не было бы ужасающей гос. машины, которая может Всё, а ты Ничего. Наблюдая со стороны, как мыльный пузырь надувается все больше и больше, у меня стало появляется все чётче и сильней желание потихоньку заходить в шорт. О да !!!, забыл вам сказать )), что я Принадлежу к Медведям на Фондовом рынке, но по правде и торговлей наверх тоже не гнушаюсь. Исходя из всего этого, появилось желание реализовать накопленный опыт в сфере, где я себя чувствую как рыба в воде.
Пока решил немного рассказать почему считаю криптовалюту пузырем.
Итак, рассмотрим основные критерии финансового пузыря.
Во первых это резкое отклонение рыночной стоимости актива от его базовой стоимости. То есть это торговля большими объёмами товара или бумагами по цене, совершенно несоответствующей, гораздо завышенной. Такая ситуация создается при огромнейшем спросе на некий товар, в результате цена возрастает, что приводит к еще большему спросу.
Почему это происходит? Прежде всего избыточная денежная ликвидность, которая не довольствуется традиционными активами. И конечно Теория большего дурака. Она объясняет развитие пузыря поведением неизменно оптимистичных участников рынка (дураков), которые покупают переоцененные активы, надеясь продать их другим алчным спекулянтам (большим дуракам) по большей цене. В соответствии с этим объяснением, пузыри растут, пока дураки могут находить больших дураков, чтобы перепродать им переоцененные активы и лопаются, когда больший ***** становится величайшим дураком, который заплатил самую высокую цену за актив, и уже не может найти, кому бы его продать по подходящей цене.
Рассмотрим как это работает с криптовалютой.
В начале небольшое количество энтузиастов , поверивших в новую технологию и после резкого роста после появления криптовалюты, довольно долгий период стагнации цен на уровне 400$ за биткоин.
Происходит создание криптовалютных фондов, выпуск новых монет, развитие инфраструктуры рынка. Одновременно в мире происходит резкое падение процентных ставок и беспрецедентные вливания средств в экономику(прежде всего конечно со стороны США). Ручеек средств направляемых в крипту растет. После консолидации большого числа активов у небольшого количества людей начинается пиар компания. Которая с течением времени только усиливается. Повылезали всякие гуру криптовалютного рынка, ставящие все более и более высокие ориентиры. Все это привело к феноменальному росту крипты в начале 2017 года.И рост продолжается и продолжается. Желающих вложиться в уходящий поезд все больше и больше.Эйфория нарастает.
Но давайте посмотрим, а нужен ли этот рост для развития самой технологии блокчейна. Так вот все обстоит как раз наоборот. Чем выше цена актива (биткоин, эфир...и прочие), тем дороже становится общее обслуживание сетей. Повышается стоимость транзакций. Стоимомсть новых разработок и улучшений. Больше требований к железу и програмному обеспечению.
В частности для разработчиков эфира сильный рост вообще противопоказан. Ведь в этом случае их идея с умными контрактами становится слишком дорогой в применении.
Получаем конфликт интересов самой системы блокчейнов и кучей энтузиастов-инвесторов-спекулянтов желающих по быстрому заработать.
Вопрос где та точка равновесия между реальной оценкой и ожиданиями рынка.Я думаю она(по большинству криптовалют) давно пройдена. Поэтому ШОРТ и только ШОРТ.
Особенно эфира по отношению к биткоину.
А все гуру пусть идут лесом.