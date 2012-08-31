Мобильный сервис Revolut начал поддерживать Litecoin и Ethereum - Новости криптовалют | MMGP
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Мобильный сервис Revolut начал поддерживать Litecoin и Ethereum

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Мобильный сервис Revolut начал поддерживать Litecoin и Ethereum
Британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut добавил в свой мобильный сервис поддержку криптовалют Litecoin и Ethereum, сообщает TechCrunch.

Цифровые активы также выступят в роли резерва для дебетовых карт Revolut. Так, если во время платежа у пользователя окажется недостаточно фиатных средств, то приложение автоматически конвертирует соответствующее количество криптовалюты для погашения разницы.

По словам исполнительного директора Revolut Николая Сторонского, интеграция цифровых активов позволит познакомить с криптовалютой множество новых пользователей.

«Несмотря на то, что сейчас это одна из самых горячих тем в мире, знакомство с криптовалютой все еще остается дорогостоящим занятием, на которое уходит очень много времени», — добавил Сторонски.
В настоящее время приложение Revolut предлагает услуги цифрового банкинга, а также платежи посредством карт платежной системы Mastercard. Клиенты могут воспользоваться любой из 25 поддерживаемых фиатных валют для покупки цифровых активов.

С момента основания в 2015 году в сервисе Revolut зарегистрировались более миллиона жителей Европы, которые совершили около 42 миллионов транзакций. Кроме того, представители стартапа утверждают, что помогли своим клиентам сэкономить $160 миллионов на комиссиях. Так, система позволяет ежемесячно переводить без комиссий до €5000 в 16 валютах.

Напомним, в июле Revolut привлек $66 млн для расширения бизнеса в Азии и Северной Америке и объявил об интеграции биткоина. Также на прошлой неделе BTC-приложение Abra анонсировало поддержку Ethereum.

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