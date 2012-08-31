Bittrex блокирует счета и замораживает вывод средств - Биржи криптовалют | MMGP

Bittrex блокирует счета и замораживает вывод средств

С лета 2017 Bittrex внесла изменения в обслуживание пользователей и требует более детальной проверки документов. В результате этой политики многие пользователи обнаружили свои учетные записи отключенными, а другие оказались не в состоянии вывести средства со счетов.



И хотя это началось несколько месяцев назад, большинство пользователей обнаружили ограничения только в ноябре, когда владельцы устаревших учетных записей (непроверенные и зарегистрированные задолго до начала новой политики), увидели, что не могут снять более 0,25 BTC/день, а через неделю возможность снятия вообще упала до нуля.



Чтобы восстановить права на вывод средств, пользователи должны заполнить несколько форм. Пройдя основную проверку, пользователи смогут вывести деньги на сумму 0,25 BTC/день, а с помощью расширенной проверки личности, их лимиты вывода расширяются до 100 BTC/день, при условии, что у них включена двухфакторная проверка подлинности.



И хотя это звучит просто и понятно на первый взгляд, реальная проблема заключается в том, как Bittrex проводит проверки. Пользователи, не прошедшие базовую проверку, будь то из-за я международного характера аккаунта или даже без причины, обязаны пройти расширенную проверку. Если сведения, содержащиеся в документах, загруженных для расширенной проверки, не совпадают с данными, представленными для базовой проверки, пользователи должны предоставить документы для проверки вручную сотрудниками службы поддержки Bittrex.



Проблема в том, что сотрудники службы поддержки Bittrex (если они вообще существуют), просто не рассматривают эти запросы. Десятки тысяч счетов застряли в подвешенном состоянии, некоторые из них уже более двух месяцев. Это совершенно неприемлемо для бизнеса. Если имеющиеся сотрудники компании не могут справиться с обработкой запросов то, Bittrex обязан нанять дополнительных работников. Если же речь не идет ни о проблемах в количестве сотрудников, ни о невежестве, то происходит нечто гораздо более сложное. Можно предположить, что Bittrex специально игнорирует эти запросы для удержания средств пользователей в своих собственных целях — инвестиций и торговой деятельности.



Если вы столкнулись с этой проблемой, то к сожалению, единственный путь, это подать заявку в службу поддержки. В прошлом пользователи могли вместо отправки заявки по электронной почте позвонить на телефон, но в последнее время Bittrex перестал принимать и телефонные звонки, и электронные письма.



Источник И хотя это началось несколько месяцев назад, большинство пользователей обнаружили ограничения только в ноябре, когда владельцы устаревших учетных записей (непроверенные и зарегистрированные задолго до начала новой политики), увидели, что не могут снять более 0,25 BTC/день, а через неделю возможность снятия вообще упала до нуля.Чтобы восстановить права на вывод средств, пользователи должны заполнить несколько форм. Пройдя основную проверку, пользователи смогут вывести деньги на сумму 0,25 BTC/день, а с помощью расширенной проверки личности, их лимиты вывода расширяются до 100 BTC/день, при условии, что у них включена двухфакторная проверка подлинности.И хотя это звучит просто и понятно на первый взгляд, реальная проблема заключается в том, как Bittrex проводит проверки. Пользователи, не прошедшие базовую проверку, будь то из-за я международного характера аккаунта или даже без причины, обязаны пройти расширенную проверку. Если сведения, содержащиеся в документах, загруженных для расширенной проверки, не совпадают с данными, представленными для базовой проверки, пользователи должны предоставить документы для проверки вручную сотрудниками службы поддержки Bittrex.Проблема в том, что сотрудники службы поддержки Bittrex (если они вообще существуют), просто не рассматривают эти запросы. Десятки тысяч счетов застряли в подвешенном состоянии, некоторые из них уже более двух месяцев. Это совершенно неприемлемо для бизнеса. Если имеющиеся сотрудники компании не могут справиться с обработкой запросов то, Bittrex обязан нанять дополнительных работников. Если же речь не идет ни о проблемах в количестве сотрудников, ни о невежестве, то происходит нечто гораздо более сложное. Можно предположить, что Bittrex специально игнорирует эти запросы для удержания средств пользователей в своих собственных целях — инвестиций и торговой деятельности.Если вы столкнулись с этой проблемой, то к сожалению, единственный путь, это подать заявку в службу поддержки. В прошлом пользователи могли вместо отправки заявки по электронной почте позвонить на телефон, но в последнее время Bittrex перестал принимать и телефонные звонки, и электронные письма.

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