Как перевести средства с Вебмани на Яндекс.Деньги без привязки кошельков? - Яндекс-Деньги | MMGP

Как перевести средства с Вебмани на Яндекс.Деньги без привязки кошельков?



Алгоритм обмена



Существует возможность прямого перевода Вебмани на Яндекс.Деньги. Для этого необходимо быть российским гражданином и пройти процедуру идентификации. Разумеется, далеко не каждый клиент платежной системы Yandex Money является жителем РФ, но пользоваться этим сервисом они тоже могут. Им достаточно совершить обмен Вебмани на Яндекс.Деньги без привязки банковской карты.



1. Заглядываем на сайт мониторинга и задаем направление обмена.



2. Щепетильно изучаем сформированный перечень. В обязательном порядке читаем последние отзывы пользователей, обращаем внимание на сумму резерва, дополнительные комиссии, вариант обработки заявки: ручной, автоматический или полуавтоматический.



3. Наводим курсор мышки на понравившийся онлайн-обменник и переходим на его сайт.



4. Вводим все запрашиваемые данные в онлайн-форму заявки, внимательно всё проверяем и кликаем по кнопке «Продолжить».









5. Читаем условия соглашения, отмечаем галочку и активируем надпись «Согласен» («Принимаю»).



6. Повторно всё перепроверяем и оплачиваем заявку, следуя подсказкам программы сайта.



7. После всех этих действий система переведёт нас на новую страницу для отслеживания статуса обмена Вебмани на Яндекс.Деньги.



Важный нюанс!



Также хочу обратить ваше внимание на один момент. Если выбираете ресурс для перевод Вебмани на Яндекс.Деньги, работающий в ручном режиме, то в обязательном порядке обращайте внимание на статус оператора.



Чаще всего на таких сайтах всегда указываются рабочие часы менеджеров. Но попадаются и такие, которые работают практически круглосуточно. Поэтому если не горит зеленый сигнал или есть надпись «oflane», лучше загляните в обменник попозже.



Особенно это важно сейчас, в канун Новогодних праздников. В прошлом году я столкнулась с этим. Выбрала ресурс, с которым чаще всего работаю, проверила статус оператора и оформила заявку. Обменник работает в ручном режиме. Максимум на обработку заявки уходит 30 минут.



Мне нужно было скоро уходить из дому. Стала собираться. Не заметила, как прошло полчаса, а смс-извещение так и не пришло на телефон. Заглянула на сайт: заявка до сих пор была оплачена только с моей стороны. Пришлось обращаться в поддержку. Парень извинился и объяснил, что вчера у них корпоратив был. Менеджер, отвечающая за зачисление Yandex рублей, еще не пришла в себя. Попросили подождать еще пол часика. Хотя деньги всё же пришли через 30 минут, но я для себя сделала вывод: в праздничные дни онлайн-ресурсы, работающие в ручном режиме обходить стороной. А у вас были какие-нибудь курьёзные моменты, связанные с обменом Вебмани на Яндекс.Деньги без привязки карты?



В завершение



Как видите, ничего сложного в этом переводе средств с одной платежной системы на другую нет. Тем более, что очень часто обменники, работающие с онлайн-мониторингами предлагают более аппетитный курс, нежели сами ЭПС.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В силу разных причин возникает необходимость в конвертации средств с кошельков международного гиганта Webmoney на счет Yandex Money. Абсолютно легальное направление содержит в себе ряд тонкостей, с которыми сейчас и будем разбираться.Существует возможность прямого. Для этого необходимо быть российским гражданином и пройти процедуру идентификации. Разумеется, далеко не каждый клиент платежной системы Yandex Money является жителем РФ, но пользоваться этим сервисом они тоже могут. Им достаточно совершитьбанковской карты.1. Заглядываем на сайт мониторинга и задаем направление обмена.2. Щепетильно изучаем сформированный перечень. В обязательном порядке читаем последние отзывы пользователей, обращаем внимание на сумму резерва, дополнительные комиссии, вариант обработки заявки: ручной, автоматический или полуавтоматический.3. Наводим курсор мышки на понравившийся онлайн-обменник и переходим на его сайт.4. Вводим все запрашиваемые данные в онлайн-форму заявки, внимательно всё проверяем и кликаем по кнопке «Продолжить».5. Читаем условия соглашения, отмечаем галочку и активируем надпись «Согласен» («Принимаю»).6. Повторно всё перепроверяем и оплачиваем заявку, следуя подсказкам программы сайта.7. После всех этих действий система переведёт нас на новую страницу для отслеживания статуса обмена Вебмани на Яндекс.Деньги.Также хочу обратить ваше внимание на один момент. Если выбираете ресурс дляна, работающий в ручном режиме, то в обязательном порядке обращайте внимание на статус оператора.Чаще всего на таких сайтах всегда указываются рабочие часы менеджеров. Но попадаются и такие, которые работают практически круглосуточно. Поэтому если не горит зеленый сигнал или есть надпись «oflane», лучше загляните в обменник попозже.Особенно это важно сейчас, в канун Новогодних праздников. В прошлом году я столкнулась с этим. Выбрала ресурс, с которым чаще всего работаю, проверила статус оператора и оформила заявку. Обменник работает в ручном режиме. Максимум на обработку заявки уходит 30 минут.Мне нужно было скоро уходить из дому. Стала собираться. Не заметила, как прошло полчаса, а смс-извещение так и не пришло на телефон. Заглянула на сайт: заявка до сих пор была оплачена только с моей стороны. Пришлось обращаться в поддержку. Парень извинился и объяснил, что вчера у них корпоратив был. Менеджер, отвечающая за зачисление Yandex рублей, еще не пришла в себя. Попросили подождать еще пол часика. Хотя деньги всё же пришли через 30 минут, но я для себя сделала вывод: в праздничные дни онлайн-ресурсы, работающие в ручном режиме обходить стороной. А у вас были какие-нибудь курьёзные моменты, связанные скарты?Как видите, ничего сложного в этом переводе средств с одной платежной системы на другую нет. Тем более, что очень часто обменники, работающие с онлайн-мониторингами предлагают более аппетитный курс, нежели сами ЭПС.------------------------

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