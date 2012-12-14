Создатель Velarm пытался сбежать в Барселону прихватив 200 млн - Список интернет мошенников | MMGP

«Финансовую пирамиду» обнаружили в Виннице сотрудники Управления защиты экономики: компания занималась незаконными, по мнению следствия, денежными операциями. Руководителя компании Леонида Ганшафта задержали в Одессе винницкие правоохранители.
По версии предварительного расследования, руководители и менеджеры компании «Velarm», которая имеет свои представительства только в Виннице, Барселоне и одном из городов Российской Федерации, побуждают граждан к перечисления денежных средств на счета электронных кошельков компании, пообещав им ежемесячный доход в размере 17-20 процентов от вложенной суммы. Затем эти средства выводят через другие банковские счета и присваивают, якобы, перечислены средства.
В ходе негласных следственных розыскных действий сотрудникам УЗЕ стало известно, что глава компании планирует выехать из Украины в воскресенье: рейсом в Москву, а оттуда — в Барселону. В субботу был задержан в Одессе в гостиничном номере.
Общая сумма, которую успели накопить в компании с рук винничан: примерно 200 000 000 гривен.
В воскресенье задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 190: мошенничество в особо крупных размерах. В суд подали ходатайство о содержании подозреваемого под стражей на срок досудебного расследования. Санкция на данный момент на 60 дней ареста. Залог в 25 млн гривен не внесён .
Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить структуру этой компании и лиц, вложивших средства и не могут их получить и советуют обращаться по телефону: 098 00 38 721.