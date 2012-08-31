Bank of America получил патент на сервис обмена криптовалют - Новости криптовалют | MMGP

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Bank of America получил патент на сервис обмена криптовалют

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Bank of America получил патент на сервис обмена криптовалют
Bank of America, судя по всему, готовится внедрить сервис обмена криптовалют для своих корпоративных клиентов или хотя бы всерьёз рассматривает такую возможность.


Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) во вторник выдало Bank of America патент на систему, которая сможет конвертировать одну цифровую валюту в другую. Кроме того, она будет в автоматическом режиме устанавливать обменные курсы между криптовалютами на основе внешних данных.

В патенте описана трёхкомпонентная система, в которой первый компонент представляет собой счёт клиента, а два других — счета предприятия, управляющего сервисом. Пользователь будет хранить выбранную криптовалюту на своём клиентском счёте.

На втором счёте, называемом «плавающим», в процессе обмена будет временно размещаться криптовалюта, продаваемая клиентом, в то время как третий аккаунт, тоже «плавающий», будет содержать эквивалентную сумму в криптовалюте, на которую пользователь меняет свои средства.

Этот третий аккаунт затем переместит конвертированные средства на первоначальный счёт клиента, откуда их уже можно будет выводить.

Предлагаемая система будет собирать внешние данные по обменным курсам криптовалют и использовать их для выбора оптимальной ставки.

В патенте отмечается, что сервис рассчитан именно на корпоративных клиентов. Кроме того, он может применяться для оценки законности транзакций. Если сделки покажутся системе подозрительными, они не будут обрабатываться.

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