В Совете Федерации не поддержали идею саморегулирования криптовалюты - Новости криптовалют | MMGP
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В Совете Федерации не поддержали идею саморегулирования криптовалюты

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Старый Сегодня, 16:03
#1
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В Совете Федерации не поддержали идею саморегулирования криптовалюты
Алексей Майоров предложил обратиться с запросом к регулятору.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров назвал неправильной идею саморегулирования криптовалюты и выступил за необходимость запросить оценку такого предложения у Центрального Банка России.

«На мой взгляд, действительно, экспертное сообщество должно обязательно давать оценку всем тем законам, которые у нас регулируют ту или иную деятельность. Но полностью, я считаю, саморегулируемая организация с этим вопросом не справится», - цитирует Майорова агентство городских новостей «Москва».

«Очень важно знать позицию Центрального Банка», - подчеркнул Майоров. Сенатор уточнил, что на ближайшем заседании экспертного совета при комитете по созданию основ цифровизации экономики будут затронуты вопросы, связанные с криптовалютой. «Мы послушаем наших экспертов, что они скажут по этому вопросу, и примем решение, куда мы будем обращаться», - добавил парламентарий.

Источник: http://bankir.ru/novosti/20171207/v-...yuty-10133175/
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Leonidas2013 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:27
#2
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Re: В Совете Федерации не поддержали идею саморегулирования криптовалюты
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров назвал неправильной идею саморегулирования криптовалюты
Да, это опять же все идет на уровне разговоров, а действительно регулирования пока нет абсолютно никакого и когда оно будет и будет ли вообще, остается только догадываться.
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