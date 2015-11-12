В Совете Федерации не поддержали идею саморегулирования криптовалюты - Новости криптовалют | MMGP

Алексей Майоров предложил обратиться с запросом к регулятору.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров назвал неправильной идею саморегулирования криптовалюты и выступил за необходимость запросить оценку такого предложения у Центрального Банка России.
«На мой взгляд, действительно, экспертное сообщество должно обязательно давать оценку всем тем законам, которые у нас регулируют ту или иную деятельность. Но полностью, я считаю, саморегулируемая организация с этим вопросом не справится», - цитирует Майорова агентство городских новостей «Москва».
«Очень важно знать позицию Центрального Банка», - подчеркнул Майоров. Сенатор уточнил, что на ближайшем заседании экспертного совета при комитете по созданию основ цифровизации экономики будут затронуты вопросы, связанные с криптовалютой. «Мы послушаем наших экспертов, что они скажут по этому вопросу, и примем решение, куда мы будем обращаться», - добавил парламентарий.
Источник: http://bankir.ru/novosti/20171207/v-...yuty-10133175/