Мобильный автономный кошелек Breadwallet - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,141 Благодарностей: 2,217 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 296 Подписок CT: 29 КП: 0.257 подарки

Мобильный автономный кошелек Breadwallet



Цитата: Это очень простой в использовании кошелек, настолько простой, что многие пользователи считают, что такая простота влияет на его безопасность. Тем не менее, именно благодаря своей простоте он очень популярен и многими любим. Сайт кошелька Bread Wallet







До недавнего времени пользователям для скачивания была доступна только iOS-платформа, однако с учетом все большей популярности и распространению устройств на Android, которые более доступны, чем Apple устройства, создатели приняли решение выпустить версию и для Android.







Вот так выглядит сайт, с которого вы будете качать программное обеспечение.



Теперь главное определиться с типом вашего устройства и перейти к скачиванию.



Для платформы iOS переходим по ссылке



Там будет описание последних обновлений и скачиваем программу







Если вы хотите скачать версию для Android, то переходим по следующей ссылке







Скачать кошелек можно и с "официального" сайта Bitcoin



Для любителей криптовалют наличие ссылки для скачивания на "официальном" сайте криптосообщества Bitcoin означает, что данный кошелек был полностью проверен на безопасность, опробован и одобрен пользователями.



Действительно его простота сильно подкупает.



Разобравшись с ссылками для скачивания, приступаем к установке:



Установка кошелька





1. Выбираем в подходящем устройстве нужную версию клиента, нажимаем на кнопку «Установить».

2. Ожидаем завершения загрузки файлов, выполняем во время загрузки требуемые действия.

3. По окончанию загрузки подтверждаем автоматический запуск приложения.



Приложение готово, скачено, запущено. Можно работать.



Создание кошелька



После скачивание и запуска приложения приступаем к регистрации кошелька Breadwallet.



1. Нажимаем New Wallet







2. Вам сразу же предлагается кодовая recovery seed фраза для восстановления пароля.



Цитата: Ваш кошелек будет привязан напрямую к устройству, на котором он установлен. На это устройство будут скачены все пароли и коды доступа в кошелек. Если вы потеряете основное устройство, то означает, что вы потеряете и сам кошелек, а вместе с ним и деньги на нем. Чтобы этого не произошло и вы смогли восстановить доступ к кошельку без пароля и уже на новом устройстве как раз и существует Recovery seed - фраза для восстановления пароля. Она дает такой же доступ к кошельку как и основной пароль и код доступа. Помните: - любой у кого есть Recovery seed фраза имеет доступ к кошельку. Перепишите эту фразу. Рекомендуют переписать на простой бумажке или в блокноте, чтобы не потерять и храните в безопасном месте. Хакеры никогда не смогут получить доступ к бумажному носителю, как бы они не старались. В крайнем случае можно хранить seed фразу на отдельной флешке, не подключенной к сети.



3. Генерируем seed фразу



4. Подтверждаем, что ее сохранили или записали.



Цитата: Recovery seed фразу лучше не хранить на том же устройстве, что и кошелек. В противном случае, если вы потеряли устройство, то потеряете и recovery seed фразу. Не забывайте об этом.







Цитата: Пароль вам также будет необходим, если вор украдет у вас мобильное устройство, на котором установлен кошелек. Вор не сможет получить в кошелек доступ, так как он не знает пароля. А вы сможете уже на новом устройстве установить новый кошелек и благодаря Recovery seed фразе войти в свой кошелек и сохранить на нем деньги. Помните: Пароль к кошельку нельзя хранить на том же устройстве, что и сам кошелек. Иначе вор может также легко найти пароль к вашему кошельку на устройстве, что и вы. Получение и отправка средств на кошельке



Для получения и отправки Bitcoin в меню кошелька Breadwallet предназначены кнопки «Отправить» и «Получить». Для получения денег вы будете использовать свой биткоин-адрес, который направит ваши средства прямиком в ваш кошелек. Для отправки криптовалюты вы можете использовать QR-код или ввод данных вручную, а также копирование с текстового файла.







Заключение:



Преимущества кошелька



мобильность и возможность контролировать свои средства в любой точке мира, где бы вы не находились. Постоянный доступ к активам, хранящимся в кошельке Breadwallet.

упрощенная процедура проверки – проверка операций проводится непосредственно в сети Bitcoin;

прозрачность кошелька – создатели кошелька Breadwallet предоставляют доступный исходный код, что позволяет вам и любому другому разработчику проводить аудит кода. При этом вы доверяете свои конфиденциальные данные при каждом обновлении версии ПО;

безопасность и надежность скачиваемого программного обеспечения – установить кошелек Breadwallet вы можете, не опасаясь «заражения» вашего гаджета вредоносными программами.

наличие дополнительный мер безопасности в виде шифрования данных и резервного копирования (необходимо в случае утери мобильного гаджета);

безопасность кошелька, можно работать с приложением без опасения, что злоумышленники смогут отследить ваши платежи и баланс счета. При этом система связывает ранее предоставленные данные с вашим IP, чем раскрывает некоторую информацию третьим лицам – это нужно учитывать;

возможность полного контроля комиссий – по факту отправки денег у вас имеется возможность менять размер комиссии с применением CPFP или RBF. Система принимает в расчет суммы транзакций. Только помните, что чем ниже комиссия, тем дольше будет осуществляться перевод

простота установки. Не требует большого объема памяти. Нет специальных требований к мобильному устройству. Очень демократичен.

прост в использовании. Даже новичок сможет без проблем установить кошелек и начать с ним работать. Не требует специальных знаний.

красивый дизайн.



Недостатки кошелька



Большинство недостатков связаны с чрезмерной простотой кошелька. Разработчики кошелька постарались сделать его как можно проще, чтобы пользователи особо не заморачивались и даже новички чувствовали себя с кошельком уверенно. Тем не менее, более опытные и продвинутые пользователи считают, что лишняя простота в ущерб безопасности является недостатком, а не достоинством кошелька.





невозможность использования мультиподписи

отсутствие двухфакторной авторизации

отсутствие возможности генерации новых адресов при каждом запросе на ввод средств

отсутствие разовых ПИН-кодов как при входе в кошелек, так и при оправки средств



Цитата: Хакеры часто взламывают кошельки, используя фишинговые программы, которые воруют пароли и коды доступа. Двухфакторная авторизация, разовые ПИН-коды, также как мультиподпись как раз и призваны бороться с фининговыми программами, обеспечивая сохранность средств. Здесь ничего этого нет. А разовые адреса необходимы, чтобы хакерам сложно было отследить остатки по вашим счетам и чтобы трудно было понять баланс и денежные переводы. Ведь если неизвестно, сколько денег на кошельке, то не понятно, а если вообще смысл воровать деньги. отсутствие поддержки режима работы в прокси-серверах и виртуальных туннелях типа Tor, что не позволяет обеспечить дополнительную конфиденциальность и защиту от действий злоумышленников



Цитата: Здесь безопасность как раз строится на отслеживании вашего IP адреса. Поэтому кошелек лучше не использовать в общественных местах, таких как кафе, рестораны, гостиницы, где интернет соединение не защищено и хакер может легко отследить и перехватить ваши пароли. А двух факторной верификации и одноразовых PIN кодов, которые решают эту проблемы нет. работа приложения на iOS-платформе только при наличии обновленных версий, выше 7.1. Мобильный автономный кошелек BreadwalletДо недавнего времени пользователям для скачивания была доступна только iOS-платформа, однако с учетом все большей популярности и распространению устройств на Android, которые более доступны, чем Apple устройства, создатели приняли решение выпустить версию и для Android.Вот так выглядит сайт, с которого вы будете качать программное обеспечение.Теперь главное определиться с типом вашего устройства и перейти к скачиванию.Для платформы iOS переходим по ссылке https://itunes.apple.com/app/breadwallet/id885251393 Там будет описание последних обновлений и скачиваем программуЕсли вы хотите скачать версию для Android, то переходим по следующей ссылке https://play.google.com/store/apps/d...om.breadwallet Скачать кошелек можно и с "официального" сайта Bitcoin https://bitcoin.org/ru/wallets/mobil...d/breadwallet/ Для любителей криптовалют наличие ссылки для скачивания на "официальном" сайте криптосообщества Bitcoin означает, что данный кошелек был полностью проверен на безопасность, опробован и одобрен пользователями.Действительно его простота сильно подкупает.Разобравшись с ссылками для скачивания, приступаем к установке:1. Выбираем в подходящем устройстве нужную версию клиента, нажимаем на кнопку «Установить».2. Ожидаем завершения загрузки файлов, выполняем во время загрузки требуемые действия.3. По окончанию загрузки подтверждаем автоматический запуск приложения.Приложение готово, скачено, запущено. Можно работать.После скачивание и запуска приложения приступаем к регистрации кошелька Breadwallet.1. Нажимаем New Wallet2. Вам сразу же предлагается кодовая recovery seed фраза для восстановления пароля.3. Генерируем seed фразу4. Подтверждаем, что ее сохранили или записали.5. Для большей безопасности устанавливаем парольДля получения и отправки Bitcoin в меню кошелька Breadwallet предназначены кнопки «Отправить» и «Получить». Для получения денег вы будете использовать свой биткоин-адрес, который направит ваши средства прямиком в ваш кошелек. Для отправки криптовалюты вы можете использовать QR-код или ввод данных вручную, а также копирование с текстового файла.мобильность и возможность контролировать свои средства в любой точке мира, где бы вы не находились. Постоянный доступ к активам, хранящимся в кошельке Breadwallet.упрощенная процедура проверки – проверка операций проводится непосредственно в сети Bitcoin;прозрачность кошелька – создатели кошелька Breadwallet предоставляют доступный исходный код, что позволяет вам и любому другому разработчику проводить аудит кода. При этом вы доверяете свои конфиденциальные данные при каждом обновлении версии ПО;безопасность и надежность скачиваемого программного обеспечения – установить кошелек Breadwallet вы можете, не опасаясь «заражения» вашего гаджета вредоносными программами.наличие дополнительный мер безопасности в виде шифрования данных и резервного копирования (необходимо в случае утери мобильного гаджета);безопасность кошелька, можно работать с приложением без опасения, что злоумышленники смогут отследить ваши платежи и баланс счета. При этом система связывает ранее предоставленные данные с вашим IP, чем раскрывает некоторую информацию третьим лицам – это нужно учитывать;возможность полного контроля комиссий – по факту отправки денег у вас имеется возможность менять размер комиссии с применением CPFP или RBF. Система принимает в расчет суммы транзакций. Только помните, что чем ниже комиссия, тем дольше будет осуществляться переводпростота установки. Не требует большого объема памяти. Нет специальных требований к мобильному устройству. Очень демократичен.прост в использовании. Даже новичок сможет без проблем установить кошелек и начать с ним работать. Не требует специальных знаний.красивый дизайн.Большинство недостатков связаны с чрезмерной простотой кошелька. Разработчики кошелька постарались сделать его как можно проще, чтобы пользователи особо не заморачивались и даже новички чувствовали себя с кошельком уверенно. Тем не менее, более опытные и продвинутые пользователи считают, что лишняя простота в ущерб безопасности является недостатком, а не достоинством кошелька.невозможность использования мультиподписиотсутствие двухфакторной авторизацииотсутствие возможности генерации новых адресов при каждом запросе на ввод средствотсутствие разовых ПИН-кодов как при входе в кошелек, так и при оправки средствотсутствие поддержки режима работы в прокси-серверах и виртуальных туннелях типа Tor, что не позволяет обеспечить дополнительную конфиденциальность и защиту от действий злоумышленниковработа приложения на iOS-платформе только при наличии обновленных версий, выше 7.1.

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:11 .