Зачем регулятор скупает золото и стоит ли нам последовать его примеру - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Зачем регулятор скупает золото и стоит ли нам последовать его примеру



Страховка от санкций



Объем международных резервов России в ноябре достиг очередной рекордной величины за последние годы — 430 млрд долларов. Причем, судя по статистике ЦБ, львиная доля прироста приходится на золотой запас. С начала года доля монетарного золота в резервах выросла с 13,2% до 17,3%, а всего на 1 ноября у регулятора было более 1 800 тонн драгоценного металла.

В ноябре первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сообщил, что регулятор и дальше будет наращивать долю золота в резервах, особенно учитывая сложившуюся геополитическую обстановку. «Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны… Для России есть смысл продолжать увеличивать абсолютное значение золота в резервах, что мы и делаем», — заявил он, выступая на конференции «Российский рынок драгоценных металлов» (цитата по Reuters).



С ноября ЦБ начал выставлять котировки металла на Московской бирже, а в перспективе, когда к торгам подключатся золотодобывающие компании, не исключает и крупных покупок. Биржа, в свою очередь, готовится в следующем году запустить поставочный фьючерс на золото. Все это, как рассчитывает регулятор, позволит оживить товарный рынок и повысит интерес инвесторов к инвестициям в драгметаллы. «Регулятор пытается убить нескольких зайцев. С одной стороны, в условиях санкций это инвестиции в более надежный актив, который нельзя арестовать или наложить вето на его продажу, с другой — доля золота в резервах говорит о надежности финансовой системы», — говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский. Именно поэтому, по его словам, объем золота в резервах развитых стран столь значителен.

Действительно, по этому показателю мы отнюдь не впереди планеты всей. У центробанков Германии или Франции золотой запас намного больше: 3,38 тыс. и 2,43 тыс. тонн соответственно. Безусловный лидер — США, у которых на начало года было 8 133,5 тонны золота. Кроме того, по словам Вязовского, инвестируя в золото, центробанки, включая и наш, российский, неплохо зарабатывают. В прошлом году стоимость тройской унции (международная единица, используемая для торговли драгоценными металлами, примерно равна 31,1 грамма) увеличилась на 8%. «Наш ЦБ неплохо заработал на купленном золоте. В этом долларовая доходность инвестиций составила 10%, и это не предел», — уверен Алексей Вязовский.

По мнению руководителя отдела дилинга «Альпари Голд» Александра Федорова, есть еще две причины, почему ЦБ начиная с 2016 года наращивает запасы золота в резервах. «Это можно расценивать и как способ поддержки золотодобывающей отрасли, и как стратегию наращивания финансового суверенитета, а также стерилизацию денежной массы», — считает эксперт. По данным компании «Золотой монетный дом», 2/3 добытого в России золота сейчас покупается Банком России.Спрос выше, цена ниже



Центробанки и ювелиры не единственные покупатели драгоценных металлов. Высокий спрос на золото в последнее время наблюдается со стороны специализированных биржевых фондов — ETF. Управляющие скупают золото, опасаясь нарастания политической нестабильности в мире. В частности, из-за развития конфликта между США и Северной Кореей. Помимо физического золота, ETF инвестируют во фьючерсы.

Например, один из крупнейших фондов SPDR Gold Shares сейчас владеет 850,5 тонны золота. С начала года, по данным сайта Gold.org (ресурс отслеживает показатели крупнейших золотых ETF), за год фонд приобрел 28,5 тонны золота. Германский ETF Xetra-Gold купил еще больше — 55 тонн. По данным агентства Bloomberg, суммарные активы биржевых золотых фондов уже превышают 2 236 тонн, с начала года они выросли на 240 тонн.

«Для частного инвестора ETF — наиболее эффективный метод вложений в золото», — уверен исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель. По его словам, недаром «золотые фонды» в своих портфелях используют такие известные финансисты и хедж-фонд-менеджеры, как Джордж Сорос и Джон Полсон. Преимущества ETF — высокая ликвидность, минимальные спреды к лондонскому фиксингу (международный бенчмарк, который используют при торговле золотом) и низкие издержки. В частности, приобрести бумаги «золотого» фонда, которые обращаются на рынке, инвестор может со своего брокерского счета. При этом, напоминает портфельный управляющий УК «Сбербанк Управление активами» Юрий Морогов, операции с бумагами ETF сальдируются с операциями с другими ценными бумагами — акциями, облигациями. Налоговым агентом выступает брокер, который рассчитает и удержит налоги от операций. «Если купить ETF на свой индивидуальный инвестиционный счет, то можно рассчитывать на налоговый вычет», — указывает финансист.

Крупнейшие ETF, инвестирующие в золото

Фонд

Страна

Запасы золота, тонн

SPDR Gold Shares

США

850,5

iShares Gold Trust

США

234,3

Xetra-Gold

Германия

172,6

ETFS Physical Gold

Великобритания

147,3

Source Physical Gold P-ETC

Великобритания

116,8

iShares Physical Gold ETC

Великобритания

75,4

db Physical Gold Euro Hedged ETC

Германия

33,7

db Physical Gold ETC

Великобритания

18,4

ETFS Physical Swiss Gold

Великобритания

14,3

ETFS Metal Securities Australia Ltd — ETFS Physical Gold

Австрия

10,5

Источник: Gold.Org

Для российского неквалифицированного инвестора, в частности, доступны паи фонда FinEx Gold ETF, который торгуется на Московской бирже. С момента старта фонда (октябрь 2013 года) стоимость его паев выросла почти вдвое — до 526 рублей. Фонд использует стратегию следования лондонскому фиксингу — LBMA Gold Price. Минимальный порог входа — 1 пай. При этом, указывает Крейндель, комиссия за управление составляет 0,45%, что значительно ниже, чем у ПИФов.

Комиссии паевых фондов, действительно, выше: например, инвестор, купивший паи фонда «Сбербанк — Золото» (управляющий — УК «Сбербанк Управление активами») на сумму менее 3 млн рублей, заплатит 1% от суммы. При продаже паев менее чем через полгода с него возьмут еще 2%, а если сделка состоится спустя два года, то комиссию не возьмут. Плюсами ПИФов является низкий порог входа (от 1 тыс. рублей) и отсутствие необходимости заводить брокерский счет, оплачивая комиссию брокеру и депозитарию при операциях с паями. Также пайщик имеет право на налоговый вычет, если владеет бумагами ПИФа более трех лет.

Как правило, в портфелях российских ПИФов в основном находятся акции иностранных ETF. Например, фонд «Сбербанк — Золото» вкладывает деньги в ETF PowerShares DB Gold Fund, а фонд «Райффайзен — Золото» — в iShares Gold Trust и SPDR GOLD Shares. По данным Национальной лиги управляющих, за три года накопленная доходность «золотых» ПИФов в среднем составила 25—30%. Для сравнения: фонды, инвестирующие в облигации, за тот же период показали доходность в среднем от 30% до 50%. «Сейчас золото не является привлекательным инструментом для инвестирования. Тем не менее в целях диверсификации многие клиенты предпочитают иметь этот актив в портфеле», — говорит начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин Кирпичев. Он рекомендует инвесторам, у которых уже есть паи ПИФов, покупать паи «золотого» фонда той же УК, поскольку в любой момент есть возможность обменять их на паи другого фонда при изменении рыночной ситуации.

По копейке, по монеточке…



Еще одна возможность для частного инвестора — купить золото в банке или открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Последний инструмент, как отмечают эксперты, более удобен для частного инвестора, поскольку позволяет вложить практически любую сумму. «Доход складывается за счет изменения цены на драгоценный металл, проценты на остаток не начисляются», — рассказывает заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. На счет инвестора будет зачислено количество драгоценного металла, эквивалентное уплаченной сумме в рублях (исходя из текущего курса продаж банка). Это количество не ограничивается весовыми стандартами слитков (как в случае физической покупки) и зависит только от желания клиента.

Неудобство для держателей ОМС состоит в том, что полученные от изменения курсовой стоимости золота доходы облагаются налогом. Причем, в отличие от операций на фондовом рынке, налог с которых взимает брокер, клиенту банка придется самостоятельно обращаться в налоговую службу. Кроме того, средства на металлических счетах не страхуются в АСВ. Поэтому, советует Деменюк, при выборе банка необходимо обращать внимание на его надежность.

Владимир Крейндель из УК «ФинЭкс Плюс» отмечает, что ОМС трудно рассматривать в качестве полноценного инструмента из-за слишком больших спредов — причем банк вправе «раздвинуть» спред как раз в тот момент, когда инвесторам понадобится продавать или покупать золото. Иначе говоря, банк может установить наиболее выгодный для себя «золотой» курс, который будет значительно отличаться от биржевой цены. «Кроме того, ОМС несут риск банка: если с банком что-либо случится, инвестор не сможет вернуть свои средства», — добавляет финансист.

С точки зрения вложений в «физическое золото» для частного инвестора могут быть более интересны инвестиционные и памятные монеты. Их продают многие крупные банки, а также специализированные компании. Алексей Вязовский из компании «Золотой монетный дом» напоминает, что, в отличие от золотых слитков, с инвестиций в которые взимается 18% НДС, покупка монет налогом не облагается. «Кроме того, если инвестор купил монеты, которые выпускались ограниченным тиражом, то у него есть шанс заработать не только на росте стоимости драгоценного металла, но и на продаже их нумизматам», — говорит он. Самая распространенная монета в России — «Георгий Победоносец». По оценкам «Альпари Голд», с момента начала чеканки цена на нее выросла более чем на 380%.

Вместе с тем, напоминает Вязовский, продавцы монет также берут с клиентов комиссионные, как правило, 1—2% от стоимости монеты. Стоит учитывать и то, что цена такого «физического золота» всегда будет отличаться от его биржевой цены из-за наценки компаний, занимающихся чеканкой монет. По оценкам Вязовского, наценка может составлять до 3% от стоимости металла. Как полагает вице-президент по инвестициям Абсолют Банка Константин Павлов, золотые монеты имеют больше нумизматическую ценность, нежели инвестиционную, в силу низкой ликвидности и значительной разницы между ценой покупки и продажи.

Стоит ли вкладываться в золото прямо сейчас



Стоит или нет вкладывать средства в золото сейчас, вопрос спорный. Стоимость золота на международных торгах колеблется в районе 1 260—1 270 долларов за унцию. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, в среднесрочной перспективе она может подняться до 1 300 долларов. «Мировая экономика, в частности в США, по мнению многих экономистов, входит в так называемую позднюю стадию растущего цикла, и есть все основания полагать, что мы увидим рост инфляционных ожиданий в мире в ближайшем будущем. Это положительно скажется на цене золота», — считает Юрий Морогов из УК «Сбербанк Управление активами». Но в краткосрочной перспективе финансисты не ожидают высокой доходности.

Константин Кирпичев из УК «Райффайзен Капитал» отмечает, что в последние месяцы золото стало довольно волатильным активом. «В этом году котировки как опускались ниже 1 200 долларов за тройскую унцию, так и поднимались выше 1 350 долларов. На все это накладываются колебания рубля, которые серьезно «портят» картину и практически сводят на нет доходность инструментов в золоте в пересчете на рубли», — сетует управляющий.

По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Дарьи Желанновой, потенциал роста стоимости золота в среднесрочной перспективе небольшой. «В условиях постепенного повышения ставок цена на золото будет снижаться», — поясняет аналитик. Она советует инвесторам держать в портфеле до 5% инвестиций в золото: в случае обострения геополитической ситуации стоимость драгоценных металлов может пойти вверх.

Не менее важный фактор, от которого зависит, двинутся ли котировки тройской унции вверх или инвесторы предпочтут другие, более доходные инструменты, финансисты связывают с дальнейшей политикой ФРС. Если ставка будет постепенно повышаться, то многие начнут перекладывать деньги в те же казначейские облигации США, которые приносят гарантированную доходность и вместе с тем считаются менее рискованным активом. Некоторые эксперты, опрошенные Банки.ру, полагают, что из-за низкой инфляции политика Федрезерва не будет жесткой. «В этом случае золото вырастет в цене выше 1 300 долларов за унцию. Это, конечно, далеко до исторического максимума в 1 900 долларов, но может установиться стабильно растущий тренд», — делает вывод Алексей Вязовский.

Александр Федоров из «Альпари Голд» советует рассматривать золото в первую очередь как защитный актив. «В глобальном плане — против международной нестабильности, в локальном плане — против слабости курса рубля», — говорит он. По словам финансиста, стоит запастись терпением и помнить, что ваш собственный золотой запас поможет быть готовым к любым вариантам развития событий.

Источник: Банк России наращивает долю золота в резервах, чтобы защититься от геополитических рисков. С ноября регулятор начал покупать драгоценный металл на Московской бирже.





