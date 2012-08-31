Steam прекращает прием Bitcoin - Bitcoin | MMGP

Сервис цифровой дистрибуции игр Steam прекратил принимать в качестве оплаты в своем онлайновом магазине криптовалюту Bitcoin. В блоге сервиса это решение объяснили тем, что курс Bitcoin меняется слишком быстро, чтобы криптовалюту можно было использовать как платежное средство.
Кроме того, использованию Steam препятствует растущая комиссия за операции. Она может достигать $20, делая совершенно непрактичными переводы небольших сумм. Попытки зафиксировать размер комиссии за операции с криптовалютой пока не увенчались успехом.
Требования, которые предъявляет к платежным средствам Steam, не отличаются от требований, предъявляемых другими сервисами и магазинами. Это означает, что все они сталкиваются с подобными проблемами и единственным разумным выходом может стать отказ от приема Bitcoin. Как это отразится на судьбе криптовалюты, которой и так регулярно прочат скорый крах, сказать трудно.