Цена биткоина превысила $15 777 без каких-либо проблем. Анализируем. - Новости криптовалют | MMGP
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Цена биткоина превысила $15 777 без каких-либо проблем. Анализируем.

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Имя: Станислав
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Цена биткоина превысила $15 777 без каких-либо проблем. Анализируем.

Наверное не одному мне кажется, что уже ничто не может остановить текущий импульс цены биткоина. Это не обязательно плохо, но такой рост вызывает очень много вопросов. На момент написания новости цена биткоина превысила $15 777, согласно данным LiveCoinWatch. Очевидно, что эта ситуация будет только улучшаться со временем, хотя никто точно не знает, насколько высоко пойдет биткоин в ближайшие дни и недели.

В течение всего 2017 года мы увидели потрясающий рост биткоина. Можно даже с уверенностью заявить, что лучший год за всю историю существования криптовалюты. Хотя, если смотреть трезво на вещи, сейчас это все похоже больше на пузырь. На данным момент, импульс цены по-прежнему силен, но нет оснований полагать, что биткоин станет первым активом в истории, которые продолжает расти без серьезного падения.

Безусловно, сегодня утром была небольшая коррекция на отметке $14600, но длилась она недолго. На самом деле, кажется, что этот бычий импульс будет только усиливаться, что если честно немного начинает пугать.

Когда цена биткоина увидит необходимую коррекцию еще предстоит определить. Очевидно, что большинство держателей считают, что цена биткоина достигнет $100000 без каких-либо проблем до конца 2018 года. Возможно это будет, поскольку мы уже неоднократно наблюдали за большим приростом цены без коррекции. Здесь одни из двух, либо цена биткоина упадет на 60% в ближайшие недели, либо продолжит увеличиваться до $20000.

Стоит отметить, что ведущая криптовалюта насчитывают более 13,83 млрд торговых операций. Сегодня утром криптобиржа Bithumb обогнал Bitfinex с точки зрения объема торгов, а GDAX теперь занял третье место, обогнав bitFlyer по объему торгов. Как мы уже наблюдали ранее, биткоин способен снижать цену практически всех альткоинов, что собственно он и делает на данный момент. Вопрос заключается в том, смогут ли альткоины восстановить свою стоимость в ближайшее время.

Цена биткоин все больше становится подозрительной. Особенно тогда, когда произошел прирост цены в размере $2000. Интересные вещи сегодня происходят на рынке, хотя рано или поздно будет какая-то коррекция, будьте уверены

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Метки
bitcoin, btc, биткоин, криптовалюта
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