Средневзвешенный курс биткоина уверенно перешагнул отметку в $15 000 - Новости криптовалют | MMGP

Средневзвешенный курс биткоина уверенно перешагнул отметку в $15 000

Сегодня, 7 декабря, цена первой криптовалюты на ряде бирж поднялась далеко за пределы отметки в $15 000.Рыночная капитализация биткоина превысила $250 млрд.Примечательно, что на крупнейших криптобиржах Южной Кореи цена биткоина уже преодолела рубеж в $18 000.Данные: CoinmarketcapКак видно из данных таблицы, также высокий курс сейчас на ведущей японской криптобирже bitFlyer.На таких крупных площадках, как Bitfinex и Bitstamp цена еще не достигла $15 000.Стремительный взлет биткоина оказался в центре внимания ведущих мировых изданий.Bloomberg@businessBREAKING: Bitcoin hits $15,000 for the first time. Here's a guide to its remarkable rise https://bloom.bg/2BRqcF0 16:15 - 7 груд. 2017Напомним, всего несколько часов назад средневзвешенный курс биткоин зафиксировал исторический максимум на отметке $14 000.