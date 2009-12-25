Средневзвешенный курс биткоина уверенно перешагнул отметку в $15 000 - Новости криптовалют | MMGP
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Средневзвешенный курс биткоина уверенно перешагнул отметку в $15 000

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Средневзвешенный курс биткоина уверенно перешагнул отметку в $15 000
Сегодня, 7 декабря, цена первой криптовалюты на ряде бирж поднялась далеко за пределы отметки в $15 000.
Рыночная капитализация биткоина превысила $250 млрд.



Примечательно, что на крупнейших криптобиржах Южной Кореи цена биткоина уже преодолела рубеж в $18 000.


Данные: Coinmarketcap

Как видно из данных таблицы, также высокий курс сейчас на ведущей японской криптобирже bitFlyer.
На таких крупных площадках, как Bitfinex и Bitstamp цена еще не достигла $15 000.

Стремительный взлет биткоина оказался в центре внимания ведущих мировых изданий.



Bloomberg

@business
BREAKING: Bitcoin hits $15,000 for the first time. Here's a guide to its remarkable rise https://bloom.bg/2BRqcF0
16:15 - 7 груд. 2017

Напомним, всего несколько часов назад средневзвешенный курс биткоин зафиксировал исторический максимум на отметке $14 000.

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биржа, биткоин, новости, рекорды
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