Может ли Stellar Network стать крупнейшей платформой для ICO? - Новости криптовалют | MMGP

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Может ли Stellar Network стать крупнейшей платформой для ICO?

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Может ли Stellar Network стать крупнейшей платформой для ICO?

Если Вы наблюдаете за рынком ICO, то Вы вероятно заметили постоянную тенденцию: больше всего проектов построено на протоколе эфириум. Безусловно, этот протокол практически моментально стал бесспорным лидером в блокчейн сообществе. Хотя нет поводов полагать, что ICO-проекты постепенно начинают отказываться от платформы эфириум, новые проекты доказывают, что он по-прежнему заслуживает внимания.

Stellar Network

Данный протокол далеко не новинка на рынке криптовалют. Он был основан еще в 2014 году как платформа с открытым исходным кодом для продвижения новых финансовых продуктов. Несмотря на то, что Stellar Network находится на 11 месте в списке LiveCoinWatch, он имеет $2,95 миллиарда долларов рыночной капитализации. Этого вполне достаточно, чтобы быть в центре внимания.

Первая платформа, которая была запущена на протоколе Stellar, была Smartlands, для токенизирующая сельскохозяйственные активы и позволяющая людям инвестировать свои криптоактивы в сельскохозяйственную отрасль по всему миру. Запуск оказался довольно громким, и многие разработчики начали присматриваться к Stellar. Выяснилось, что этот протокол обладает рядом уникальных преимуществ, которые способствовали бы ему стать ведущей платформой для создания новых проектов.

Вот собственно и преимущества Stellar Network:

Быстро и недорого

Что отличает Stellar от Ethereum, так это проведение дешевых транзакций. В отличие от своего собрата, Stellar не нуждается в газе (внутренней валюте для заключения сделок или контрактов в сети эфириума). Stellar Network может обрабатывать более 1000 транзакций в секунду, что делает ее идеальной для тех проектов, у кого выпущено большое количество токенов и транзакций.

Легконастраиваемый

Stellar Network позволяет создателям проектов настраивать свои учетные записи, платежи, валюту и различные опции с особой легкостью.

Децентрализованная биржа

На сегодняшний день рынок насчитывает тысячи криптовалют. Stellar предоставляет эффективную торговлю, которую уже оценили криптоэнтузиасты. Представители к Stellar заявляют, что абсолютно любой токен, написанный на Stellar, можно будет купить и продать через биржу. Стартапы, которые развертывают своих идеи на Stellar не нуждаются в централизованных биржах и в третьем лице.

Безопасность

К большому сожалению, Stellar пока что не может предложить те возможности, которые предлагает Ethereum. Но безопасность у создателей на первом месте и использует уникальные решения для защиты своей инфраструктуры.

Команда

Команда Stellar одна из самых сплоченных в мире криптовалют. Компанию возглавляет Джед Мак-Калеб, известный как создатель ныне несуществующей криптобиржи MtGox. Stellar поддерживается Y Combinator, Angel List, Word Press и Apache.

Безусловно, Ethereum является одной из лучших платформ для ICO. На портале ICOratings эта платформа остается на первом месте. Конкуренция на рынке это всегда хорошо, а тем более, что Stellar Network может ее предоставить. Кто знает, возможно уже в следующем году данный протокол будет ведущим для создания ICO-проектов.

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