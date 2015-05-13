Может ли Stellar Network стать крупнейшей платформой для ICO? - Новости криптовалют | MMGP

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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,100 Благодарностей: 1,858 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

Может ли Stellar Network стать крупнейшей платформой для ICO?

Если Вы наблюдаете за рынком ICO, то Вы вероятно заметили постоянную тенденцию: больше всего проектов построено на протоколе эфириум. Безусловно, этот протокол практически моментально стал бесспорным лидером в блокчейн сообществе. Хотя нет поводов полагать, что ICO-проекты постепенно начинают отказываться от платформы эфириум, новые проекты доказывают, что он по-прежнему заслуживает внимания.



Stellar Network



Данный протокол далеко не новинка на рынке криптовалют. Он был основан еще в 2014 году как платформа с открытым исходным кодом для продвижения новых финансовых продуктов. Несмотря на то, что Stellar Network находится на 11 месте в списке LiveCoinWatch, он имеет $2,95 миллиарда долларов рыночной капитализации. Этого вполне достаточно, чтобы быть в центре внимания.



Первая платформа, которая была запущена на протоколе Stellar, была Smartlands, для токенизирующая сельскохозяйственные активы и позволяющая людям инвестировать свои криптоактивы в сельскохозяйственную отрасль по всему миру. Запуск оказался довольно громким, и многие разработчики начали присматриваться к Stellar. Выяснилось, что этот протокол обладает рядом уникальных преимуществ, которые способствовали бы ему стать ведущей платформой для создания новых проектов.



Вот собственно и преимущества Stellar Network:



Быстро и недорого



Что отличает Stellar от Ethereum, так это проведение дешевых транзакций. В отличие от своего собрата, Stellar не нуждается в газе (внутренней валюте для заключения сделок или контрактов в сети эфириума). Stellar Network может обрабатывать более 1000 транзакций в секунду, что делает ее идеальной для тех проектов, у кого выпущено большое количество токенов и транзакций.



Легконастраиваемый



Stellar Network позволяет создателям проектов настраивать свои учетные записи, платежи, валюту и различные опции с особой легкостью.



Децентрализованная биржа



На сегодняшний день рынок насчитывает тысячи криптовалют. Stellar предоставляет эффективную торговлю, которую уже оценили криптоэнтузиасты. Представители к Stellar заявляют, что абсолютно любой токен, написанный на Stellar, можно будет купить и продать через биржу. Стартапы, которые развертывают своих идеи на Stellar не нуждаются в централизованных биржах и в третьем лице.



Безопасность



К большому сожалению, Stellar пока что не может предложить те возможности, которые предлагает Ethereum. Но безопасность у создателей на первом месте и использует уникальные решения для защиты своей инфраструктуры.



Команда



Команда Stellar одна из самых сплоченных в мире криптовалют. Компанию возглавляет Джед Мак-Калеб, известный как создатель ныне несуществующей криптобиржи MtGox. Stellar поддерживается Y Combinator, Angel List, Word Press и Apache.



Безусловно, Ethereum является одной из лучших платформ для ICO. На портале ICOratings эта платформа остается на первом месте. Конкуренция на рынке это всегда хорошо, а тем более, что Stellar Network может ее предоставить. Кто знает, возможно уже в следующем году данный протокол будет ведущим для создания ICO-проектов.



Перевод специально для MMGP.RU

Если Вы наблюдаете за рынком ICO, то Вы вероятно заметили постоянную тенденцию: больше всего проектов построено на протоколе эфириум. Безусловно, этот протокол практически моментально стал бесспорным лидером в блокчейн сообществе. Хотя нет поводов полагать, что ICO-проекты постепенно начинают отказываться от платформы эфириум, новые проекты доказывают, что он по-прежнему заслуживает внимания.Данный протокол далеко не новинка на рынке криптовалют. Он был основан еще в 2014 году как платформа с открытым исходным кодом для продвижения новых финансовых продуктов. Несмотря на то, что Stellar Network находится на 11 месте в списке LiveCoinWatch, он имеет $2,95 миллиарда долларов рыночной капитализации. Этого вполне достаточно, чтобы быть в центре внимания.Первая платформа, которая была запущена на протоколе Stellar, была Smartlands, для токенизирующая сельскохозяйственные активы и позволяющая людям инвестировать свои криптоактивы в сельскохозяйственную отрасль по всему миру. Запуск оказался довольно громким, и многие разработчики начали присматриваться к Stellar. Выяснилось, что этот протокол обладает рядом уникальных преимуществ, которые способствовали бы ему стать ведущей платформой для создания новых проектов.Что отличает Stellar от Ethereum, так это проведение дешевых транзакций. В отличие от своего собрата, Stellar не нуждается в газе (внутренней валюте для заключения сделок или контрактов в сети эфириума). Stellar Network может обрабатывать более 1000 транзакций в секунду, что делает ее идеальной для тех проектов, у кого выпущено большое количество токенов и транзакций.Stellar Network позволяет создателям проектов настраивать свои учетные записи, платежи, валюту и различные опции с особой легкостью.На сегодняшний день рынок насчитывает тысячи криптовалют. Stellar предоставляет эффективную торговлю, которую уже оценили криптоэнтузиасты. Представители к Stellar заявляют, что абсолютно любой токен, написанный на Stellar, можно будет купить и продать через биржу. Стартапы, которые развертывают своих идеи на Stellar не нуждаются в централизованных биржах и в третьем лице.К большому сожалению, Stellar пока что не может предложить те возможности, которые предлагает Ethereum. Но безопасность у создателей на первом месте и использует уникальные решения для защиты своей инфраструктуры.Команда Stellar одна из самых сплоченных в мире криптовалют. Компанию возглавляет Джед Мак-Калеб, известный как создатель ныне несуществующей криптобиржи MtGox. Stellar поддерживается Y Combinator, Angel List, Word Press и Apache.Безусловно, Ethereum является одной из лучших платформ для ICO. На портале ICOratings эта платформа остается на первом месте. Конкуренция на рынке это всегда хорошо, а тем более, что Stellar Network может ее предоставить. Кто знает, возможно уже в следующем году данный протокол будет ведущим для создания ICO-проектов.

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