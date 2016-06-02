Ищу инвестора в проект с быстрой и высокой окупаемостью - Инвестирование в стартапы | MMGP

Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Ищу инвестора в проект с быстрой и высокой окупаемостью
Краткая информация:
Необходимые вложения: 350т.р. (6000$)
Ожидаемый срок окупаемости: по скромным подсчетам 4-5 месяцев, большая вероятность окупить быстрее.
Прибыль: от 75т.р. в месяц (1300$)
Доля инвестора обговаривается лично
Для подробностей - добро пожаловать в:
Telegram @ilyatuncov
WhatsApp/Viber +79320177344 Gumbearr@gmail.com