Ищу инвестора в проект с быстрой и высокой окупаемостью - Инвестирование в стартапы | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу инвестора в проект с быстрой и высокой окупаемостью

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 14:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу инвестора в проект с быстрой и высокой окупаемостью
Краткая информация:
Необходимые вложения: 350т.р. (6000$)
Ожидаемый срок окупаемости: по скромным подсчетам 4-5 месяцев, большая вероятность окупить быстрее.
Прибыль: от 75т.р. в месяц (1300$)
Доля инвестора обговаривается лично
Для подробностей - добро пожаловать в:
Telegram @ilyatuncov
WhatsApp/Viber +79320177344
Gumbearr@gmail.com
__________________
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IlyaTuncov вне форума  
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