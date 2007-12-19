[ICO] LHCrypto (Larson & Holz) - брокер для криптовалют 04-31.12.2017 - ICO | MMGP
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[ICO] LHCrypto (Larson & Holz) - брокер для криптовалют 04-31.12.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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[ICO] LHCrypto (Larson & Holz) - брокер для криптовалют 04-31.12.2017


Информация о LH Crypto
Larson & Holz работает с 2004 года и является брокером Forex и бинарных опционов. Его клиентами являются физические лица, торгующие колебаниями валютных котировок (включая криптовалюты), запасами, нефтью и золотом.
Каждый может стать клиентом компании, но в то же время необходимо иметь минимальный депозит в размере 10 долларов США или более. Открытая политика LH Crypto отображает базу данных сотен тысяч счетов трейдеров из Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.


Теперь идет сбор средств для реализации крипто версии уже известного Forex-брокера. Система позволяет клиентам проводить все финансовые операции в криптовалюте; и заключительный этап будет обрабатывать транзакции в брокерских токенах.
Инновации откроют новые возможности и позволят расширить клиентскую базу, упрощая переводы для пользователей из стран со строгими валютными правилами.
Проект предоставит инвесторам возможность получать прибыль в течение года, начиная с текущей рабочей бизнес-модели. Larson & Holz создает не просто рабочий сайт, а целую реальную компанию. Необходимо только ввести в действие эффективную бизнес-модель и маркетинговую кампанию для криптозащиты. ICO готова принести прибыль вкладчикам сразу после этапа PRE ICO.Основное преимущество LHCrypto ICO заключается в том, что он основан на бизнес-модели, которая работала годами и доказала свою эффективность.
Компания берет на себя риски инвесторов и гарантирует прибыльность токена на уровне не менее 20 процентов годовых.
Эти средства, если необходимо, будут добавлены в конце года из операционной прибыли брокера и будут депонированы на личном счете инвестора, из которого они могут быть использованы по своему усмотрению, а это означает, что доход в размере 20% будет полученные инвестором в любом случае, и это будут живые деньги!

Основное различие между ICO Lh-Crypto и другими проектами

Основное различие между ICO проекта Lh-Crypto и другими - тот факт, что он был разработан на основе уже успешного существующего бизнеса компании Larson & Holz. Почему это так важно? Что он даст инвесторам?
Компания Larson & Holz успешно работает на финансовых рынках уже 13 лет. Сегодня в компании работают сотни тысяч зарегистрированных трейдеров Форекс со всего мира. Ежемесячный входящий поток клиентов компании составляет 3 000 000 долларов США. Все это позволяет нам гарантировать инвесторам, что их вклад в токены LHCoin будет иметь годовую доходность не менее 20%, так как мы берем на себя все риски!

Для обеспечения рентабельности токена была разработана программа Token Rate Insurance System. Если через год после начала торгов на бирже стоимость токена LHCoin будет ниже 20% чем во время краудсейла то, согласно системе страхования Token Rate, оставшаяся разница будет компенсирована компанией из своих собственных средств.

Преимущества для первых инвесторов

Некоторые участники новых криптоконкурсов уведомляют и ручатся о возврате вложенных средств, но почти никто не воспроизводит очевидные схемы доходности в своих контрактах для инвесторов. LHCoin не только будет получать зарплату в размере 20 процентов в год, но также предоставит возможность ее увеличить.
В дополнение к возврату поручителя все владельцы токенов LHCoin могут увеличить свою прибыль с помощью программы лояльности Early Bird Bonus. Эта бонусная программа является своего рода финансовым вознаграждением для первых инвесторов из-за более высокой стоимости монет в ранние периоды.
ICO

ICO состоит из определенных этапов, каждый из которых значение токена LHCoin увеличится на 5%. Эти проценты будут не относиться к прибыльности Эмитента, а к распределению между теми инвесторами, которые купили токены на ранних этапах ICO. В этом случае все владельцы токенов LHCoin, за исключением тех, кто инвестировал в компанию на последнем этапе ICO, получат реальные доходы.

Сроки проведения - 04/12/2017 — 31/12/2017
всего будет эмитировано - 50 000 000 LHCoin
Стоимость токена будет увеличиваться каждую неделю:
Неделя 1 (04/12/2017 — 10/12/2017) +5%
Неделя 2 (11/12/2017 — 17/12/2017) +10%
Неделя 3 (18/12/2017 — 24/12/2017) +15%
Неделя 4 (25/12/2017 — 31/12/2017) +21%
Нераспроданные токены будут сожжены.

POST ICO
01/01/2018 — 31/01/2018
В случае успешного завершения ICO все держатели LHCoin получат дополнительные токены. Это произойдет впервые - 1 февраля 2018, а второй раз - через 2 года после начала ICO.

Дорожная карта


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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 15:03.
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