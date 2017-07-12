santagifts - santagifts.fun - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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santagifts - santagifts.fun

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 14:40
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Mega-Hyip
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 53,936
Благодарностей: 6,221
УГ: 9
КП: 0.376
santagifts - santagifts.fun
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 07.12.2017

Машинный перевод:

Цитата:
SANTA GIFTS FUN - торговая компания, специализирующаяся на предоставлении выгодных инвестиционных решений на рынке Форекс. Энергичная деятельность в этой области позволила Компании создать эффективную команду экспертов и получить большой практический опыт в течение короткого времени. Инвестиции на рынке Форекс могут приносить прибыль в несколько раз выше доходности банковских депозитов и неограниченных возможностей получения прибыли. Мы твердо верим в перспективы торговли иностранной валютой, поскольку валютный рынок является крупнейшим рынком в мире по объему и, следовательно, имеет самую высокую ликвидность. Наши эксперты могут анализировать рынок и делать необходимые выводы на основе изменений в области форекс-денег, применяя новые подходы и методы торговли. Привлечение инвестиций в Интернет - лучший способ сделать наш бизнес быстрее. Наша инвестиционная платформа предлагает выгодные инвестиционные возможности для наших клиентов, чтобы делать деньги в Интернете.
Планы:

4.24%hourly For 24 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15.00 - $1500.00 4.20

2.20% hourly for 48 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15.00 - $1000.00 2.20

0.97% hourly for 120 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100.00 0.97


Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 5%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 12/07/2017 10:20
From/To Account : U15212674
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 197612258
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to santagifts.fun User mega-hyip.ru.

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
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Старый Сегодня, 15:16
#2
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 2,695
Благодарностей: 714
УГ: 8
КП: 0.039
Re: santagifts - santagifts.fun
планы с кабины
у ТС малость неправильно

PLAN-01
4.25
FOR 24 HOURS
Minimum : $15
Maximum : $500
Principal Included
PLAN-02
2.20%
FOR 48 HOURS
Minimum $15
Maximum : $1000
Principal Included
PLAN-03
0.97%
FOR 120 HOURS
Minimum $15
Instant Payout
Maximum : $1500
PLAN-04
0.60
FOR 240 HOURS
Minimum $15
Maximum : $2000
Principal Included
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
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