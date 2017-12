santagifts - santagifts.fun - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Mega-Hyip Премиум



Имя: Makc Пол: Мужской Возраст: 34 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.07.2010 Сообщений: 53,936 Благодарностей: 6,221 УГ: 9 КП: 0.376

santagifts - santagifts.fun Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 07.12.2017



Машинный перевод:



Цитата: SANTA GIFTS FUN - торговая компания, специализирующаяся на предоставлении выгодных инвестиционных решений на рынке Форекс. Энергичная деятельность в этой области позволила Компании создать эффективную команду экспертов и получить большой практический опыт в течение короткого времени. Инвестиции на рынке Форекс могут приносить прибыль в несколько раз выше доходности банковских депозитов и неограниченных возможностей получения прибыли. Мы твердо верим в перспективы торговли иностранной валютой, поскольку валютный рынок является крупнейшим рынком в мире по объему и, следовательно, имеет самую высокую ликвидность. Наши эксперты могут анализировать рынок и делать необходимые выводы на основе изменений в области форекс-денег, применяя новые подходы и методы торговли. Привлечение инвестиций в Интернет - лучший способ сделать наш бизнес быстрее. Наша инвестиционная платформа предлагает выгодные инвестиционные возможности для наших клиентов, чтобы делать деньги в Интернете. Планы:



4.24%hourly For 24 hours

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $15.00 - $1500.00 4.20



2.20% hourly for 48 hours

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $15.00 - $1000.00 2.20



0.97% hourly for 120 hours

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100.00 0.97





Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 5%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 12/07/2017 10:20

From/To Account : U15212674

Amount : -100.00

Currency : USD

Batch : 197612258

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to santagifts.fun User mega-hyip.ru.



