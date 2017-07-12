santagifts - santagifts.fun - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 07.12.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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SANTA GIFTS FUN - торговая компания, специализирующаяся на предоставлении выгодных инвестиционных решений на рынке Форекс. Энергичная деятельность в этой области позволила Компании создать эффективную команду экспертов и получить большой практический опыт в течение короткого времени. Инвестиции на рынке Форекс могут приносить прибыль в несколько раз выше доходности банковских депозитов и неограниченных возможностей получения прибыли. Мы твердо верим в перспективы торговли иностранной валютой, поскольку валютный рынок является крупнейшим рынком в мире по объему и, следовательно, имеет самую высокую ликвидность. Наши эксперты могут анализировать рынок и делать необходимые выводы на основе изменений в области форекс-денег, применяя новые подходы и методы торговли. Привлечение инвестиций в Интернет - лучший способ сделать наш бизнес быстрее. Наша инвестиционная платформа предлагает выгодные инвестиционные возможности для наших клиентов, чтобы делать деньги в Интернете.
4.24%hourly For 24 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15.00 - $1500.00 4.20
2.20% hourly for 48 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15.00 - $1000.00 2.20
0.97% hourly for 120 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100.00 0.97
Принимает:
PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.
Рефералка:
5%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 12/07/2017 10:20
From/To Account : U15212674
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 197612258
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to santagifts.fun User mega-hyip.ru.
***Тема создана для ознакомления!!!