Блокчейн программисты зарабатывают $ 180,000 в год в Швейцарии - Горячие новости | MMGP

Удивительно, но Швейцария стала домом для блокчейн-программистов. В среднем они зарабатывают до $ 180,000 в год. Это стало возможным, поскольку страна зарекомендовала себя как центр первичных предложений монет (ICO).
Томас Бертани, генеральный директор швейцарской компании Eidoo, рассказал о зарплатах блокчейн разработчиков. Компании, запускающие ICO, платят швейцарским программистам зарплату от $ 10,000 до $ 15,000 в месяц, что эквивалентно $ 120,000-$180,000 в год.Причины столь высоких зарплат следующие:
- Очень трудно найти высококвалифицированных опытных блокчейн разработчиков.
- Швейцария — одна из самых дорогих стран на Земле.
Оливер Буссманн, президент Ассоциации криптодолины в Цуге, подтвердил правильность оценки уровня зарплат. В Швейцарии наблюдается всплеск блокчейн-компаний, что стало возможно благодаря подходу регулятора к первоначальному предложению монет.
Только в этом году инвесторы влили $ 3 млрд
в новую форму сбора средств. Но регулирующие органы во всем мире обеспокоены тем, что ICO проводятся без каких-либо правил, а инвесторы подвергаются высокому риску. К примеру, Китай уже запретил ICO, а США и Великобритания предостерегают инвесторов о возможных рисках.
Между тем, Швейцария стремится стать центром нового типа инвестиций, который в будущем может быть основным методом сбора средств. Бертани сказал: «Вы показываете регулятору whitepaper и получаете четкий ответ. Вы либо можете проводить ICO, либо нет». В результате компании выбирают Швейцарию для старта ICO (они проводят в стране часть или все операции). Ассоциация криптодолины Цуга уже насчитывает более 100 членов, включая организации и отдельные лица.
Перевод специально для mmgp.ru
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