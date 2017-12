COINPAYMENT ZONE LIMITED - coinpaymentszone.ml - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

lynguyenchina Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 18.11.2014 Сообщений: 3,981 Благодарностей: 287 УГ: 24 КП: 0.000

COINPAYMENT ZONE LIMITED - coinpaymentszone.ml



https://coinpaymentszone.ml











Цитата: COINPAYMENTS ZONE LIMITED - СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ БЫЛ УЧРЕЖДЕН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОКАЗАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ВОЗВРАЩЕНИЙ







Мы гордимся долгосрочными отношениями, которые мы строим с предпочтительными разработчиками, которым мы предлагаем сильные финансовые обязательства и поддержку за рубежом в обмен на приоритетный доступ к лучшим инвестиционным возможностям для глобальных инвестиций для наших клиентов.





Эти возможности затем подвергаются строгому процессу должной осмотрительности перед тем, как быть отобраны для представления инвесторам и дистрибьюторам. Мы предоставляем всестороннюю поддержку на всех этапах инвестиционного процесса, включая, при необходимости, текущее управление, аренду и перепродажу инвестиций. На сегодняшний день стоимость недвижимости, которую наши клиенты инвестировали через нас, составляет более 2 миллиардов на 30 рынках по всему миру. Инвестиционные планы:





Цитата: 2,5% ДО 5% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 70 ДНЕЙ







Минимальный расход: 10

* Максимальный расход: 500000

* Мониторинг: 0 дней

* Вывод средств: мгновенный



Направление: 5%

* Добавлено: 7 декабря 2017 г.

* Поддержка: Поддержка электронной почты

* Последняя выплата: декабрь-07,2017



Наши инвестиции:





Цитата: Funds Withdrawal Dear DONG NGUYEN VAN,

Funds have been debited from your account.

Date time Transfer type Status

07.12.2017 14:30 Internal system transfer Completed

To

manish799120@gmail.com

Amount Commission

-200.00 USD 0.00 USD

Мы будем поддерживать здесь позже!



Ссылка для просмотра и регистрации == >>> Я не администратор!Примите: Perfect Money / Payeer / Bitcoin / ADV CashМинимальный расход: 10* Максимальный расход: 500000* Мониторинг: 0 дней* Вывод средств: мгновенныйНаправление: 5%* Добавлено: 7 декабря 2017 г.* Поддержка: Поддержка электронной почты* Последняя выплата: декабрь-07,2017Наши инвестиции:Мы будем поддерживать здесь позже!

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) "Представитель" и "Премиум" __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме группи "