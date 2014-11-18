COINPAYMENT ZONE LIMITED - coinpaymentszone.ml - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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COINPAYMENT ZONE LIMITED - coinpaymentszone.ml

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:03
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 3,981
Благодарностей: 287
УГ: 24
КП: 0.000
COINPAYMENT ZONE LIMITED - coinpaymentszone.ml
Я не администратор!

https://coinpaymentszone.ml





Цитата:
COINPAYMENTS ZONE LIMITED - СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ БЫЛ УЧРЕЖДЕН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОКАЗАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ВОЗВРАЩЕНИЙ



Мы гордимся долгосрочными отношениями, которые мы строим с предпочтительными разработчиками, которым мы предлагаем сильные финансовые обязательства и поддержку за рубежом в обмен на приоритетный доступ к лучшим инвестиционным возможностям для глобальных инвестиций для наших клиентов.


Эти возможности затем подвергаются строгому процессу должной осмотрительности перед тем, как быть отобраны для представления инвесторам и дистрибьюторам. Мы предоставляем всестороннюю поддержку на всех этапах инвестиционного процесса, включая, при необходимости, текущее управление, аренду и перепродажу инвестиций. На сегодняшний день стоимость недвижимости, которую наши клиенты инвестировали через нас, составляет более 2 миллиардов на 30 рынках по всему миру.
Инвестиционные планы:


Цитата:
2,5% ДО 5% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 70 ДНЕЙ
Примите: Perfect Money / Payeer / Bitcoin / ADV Cash



Минимальный расход: 10
* Максимальный расход: 500000
* Мониторинг: 0 дней
* Вывод средств: мгновенный

Направление: 5%
* Добавлено: 7 декабря 2017 г.
* Поддержка: Поддержка электронной почты
* Последняя выплата: декабрь-07,2017

Наши инвестиции:


Цитата:
Funds Withdrawal Dear DONG NGUYEN VAN,
Funds have been debited from your account.
Date time Transfer type Status
07.12.2017 14:30 Internal system transfer Completed
To
manish799120@gmail.com
Amount Commission
-200.00 USD 0.00 USD

Мы будем поддерживать здесь позже!

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lynguyenchina на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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