InsurePal бросает вызов рынку страхования и запускает ICO - Новости криптовалют | MMGP
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InsurePal бросает вызов рынку страхования и запускает ICO

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InsurePal бросает вызов рынку страхования и запускает ICO

InsurePal сегодня объявил о том, что бросает вызов глобальному рынку страхования на сумму $7 трлн c распределенной, саморегулируемой платформой страхования. Используя технологию блокчейн, InsurePal реализует совершенно новую модель P2P-страхования.

Страхование является одним из тех рынков, который обычно не реализуется в блокчейне. Одной из причин является то, что данная отрасль очень сильно регулируется, настолько, что далеко немногие компании способны конкурировать, поскольку они должны пройти серьезные юридические процедуры для того, чтобы доказать устойчивость своей бизнес-модели. Также стоит отметить, что рынок страхования контролируется крупными корпорациями с очень жесткой структурой, а это значит, что большинство не сможет зайти на рынок. И последнее, это проблема того, как эффективно развернуть блокчейн на данном рынке, ведь задача то совсем не из легких. Нужно новую структуру, обеспечить хранение информации, а также доступ к ней, предлагать более дешевые полисы и привлекать людей, все это нужно делать одновременно.


Однако InsurePal настроен на то, чтобы развернуть это все с помощью своей самонастраиваемой распределенной платформы P2P-страхования, основанная на социальных доказательствах (явление, когда люди принимают решения исходя из мнения и действий других людей). InsurePal внедряет социальное доказательство в форме финансовых обязательств. Индоссант, который финансово гарантирует кому-то, должен использовать свою должную осмотрительность, предоставляя гарантию на риск потери своих денег. Благодаря таким одобрениям и гарантиям сеть в целом становится более подверженной риску, что, в свою очередь, приводит к изменению поведения людей. Простейшее применение социальных доказательств - это страхование автотранспортных средств, о чем говорится в whitepaper. InsurePal с помощью своего токена IPL позволит осуществлять процессы социального доказательства между различными объектами, используя распределенный регистр.

В InsurePal работают опытные специалисты в сфере страхования, блокчейн-разработчики, эксперты информационных технологий и коммуникаций. Для реализации своей идеи, компания объявляет о запуске ICO, который пройдет с 16 января по 6 февраля 2018 года. В ходе ICO будет продаваться 300 млн токенов IPL. Компания планирует привлечь $5 млн, которые будут направлены на разработку и масштабирование своего продукта.

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Метки
ico, криптовалюта, страхование, токены
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