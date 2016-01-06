Обзор и работа с официальным кошельком Bitcoin - Bitcoin Core - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с официальным кошельком Bitcoin - Bitcoin Core

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#1
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Обзор и работа с официальным кошельком Bitcoin - Bitcoin Core
Bitcoin Core считают "официальным" кошельком Bitcoin.
Цитата:
И хотя у Bitcoin нет единого центра выпуска монет и единого средства контроля криптовалюты, существует ядро разработчиков программного кода Bitcoin, интересы которых представляет Bitcoin Foundation.

Bitcoin Foundation является некоммерческой организацией, объединяющей разработчиков ядра и отвечающей за контакты крипто сообщества с корпорациями и правительствами, а также за проведение различных официальных мероприятий. Филиалы Bitcoin Foundation открыты в нескольких десятках стран по всему миру. Другими словами Bitcoin Foundation можно назвать представителем крипто сообщества Bitcoin по всему миру.

Первоначально Сатоси Накамото делегировал право принятия решений по изменению кода официальной версии кошелька Гэвину Андресену, который, в свою очередь, передал его в 2014 году Владимиру Ван дер Лаану.

Внедрение любых изменений в следующий релиз программы кроме главного разработчика согласуется с другими разработчиками ядра. По мере расширения сети криптовалюты Bitcoin растет и число разработчиков. Bitcoin Core это открытое сообщество и каждый может принять участие в его разработке, обсуждении и улучшении https://bitcoin.org/ru/development
Другими словами Bitcoin Core можно назвать официальным кошельком криптосообщества Bitcoin. Если вы хотите стать частью криптосообщества Bitcoin, лучше понять эту криптовалюту, ощутить ее принцип действия и механизм работы - тогда кошелек Bitcoin Core для вас. Открывая счет в Bitcoin Core вы становитесь частью криптосообщества и начинаете лучше понимать механизм работы криптовалюты, взаимодействие между различными ее частями, порядок прохождения платежей.

Официальный сайт Bitcoin Foundation - https://bitcoin.org

Цитата:
Роль этой организации в криптосообществе настолько велика, что некоторые данный сайт называют - официальным сайтом Bitcoin, хотя на мой взгляд правильнее было бы его назвать - один из основных сайтов криптосообщества Bitcoin. И это не единственный сайт. Вот список других основных сайтов криптосообщества Bitcoin https://bitcoin.org/ru/community

Официальный сайт кошелька Bitcoin Core - https://bitcoin.org/ru/download

Пройдя по данной ссылке вы можете загрузить кошелек Bitcoin Core.

Цитата:
Загрузив BitcoinCore вы становитесь частью единого криптосообщества Bitcoin и начинаете поддерживать его своей вычислительной мощностью. Ваш компьютер войдет в общую сеть Bitcoin и часть всей распределенной сети будет находится на вашем устройстве. Помните, что общая сеть Bitcoin очень быстро расширяется и чуть ли не с каждым днем требует все больше и больше мощностей. Не так давно, для загрузки Bitcoin Core требовалось "всего" 50 гигабайт, сейчас уже 145 гигабайт, завтра может быть будет 200 гигабайт. К этому надо быть морально готовым (и материально тоже). Если вы чувствуете, что не можете выдержать данные мощности, то лучше такой кошелек не загружать. И еще чтобы полноценно работать с кошельком помимо мощного и дорого компьютера у вас должно быть отличное соединение с интернетом, иначе вы не ощутите всей прелести работы с кошельком, вернее сказать, скорее всего она превратится для вас в пытку. Прежде чем приступать к работе с кошельком - определитесь для себя а можете ли вы стать частью криптосообщества Bitcoin и разделить на себе часть груза по поддержанию мощной и очень тяжелой сети Bitcoin, которая растет быстрыми темпами
.

Системные требования

Bitcoin Core является толстым аппаратным кошельком. Пользователи помимо сведений по своему кошельку загружают часть общей распределенной сети Bitcoin и являются ее носителями.

Цитата:
Первоначальная синхронизация Bitcoin Core занимает много времени, так как осуществляется загрузка большого объема данных. Перед загрузкой необходимо убедиться, что у вас есть достаточно широкий канал и место на диске для хранения всего блокчейна (более 145 ГБ данных).

Второе важное требование - наличие хорошего интернет-соединение. Вы можете поддержать сеть, оставляя ваш ПК включенным с запущенным Bitcoin Core и открытым поротом 8333.
Помните:

Размер загружаемого блокчейна постоянно растет, поэтому на вашем компьютере должно быть намного больше свободного места, чем рекомендуемые 145 ГБ.

Цитата:
Сейчас только Bitcoin Core загружает на компьютер полностью весь блокчейн. При установке программы, ваш компьютер становится частью сети, храня одну из многих тысяч копий блокчейна, синхронизованного с другими узлами. Также он помогает распространять транзакции других пользователей. А это означает, что вы тем самым уже предпринимаете первые и необходимые меры по обеспечению защиты и безопасности ваших Bitcoin, так как становитесь частью всей системы и уже сама система контролирует безопасность всех ее составных частей. Вы становитесь частью распределенного реестра.
Чтобы загрузить и работать с таким большим объемом данных нужен ну очень хороший интернет. Не уверены в нем - не начинайте.

Цитата:
Разработчики кошелька сделала все возможное, чтобы сократить время загрузки. По отзывам пользователей сейчас полная загрузка занимает несколько часов, в зависимости от вашего интернет соединения. Когда я качала свой кошелек много лет назад у меня на загрузку ушло около 4 дней. Казалось я никогда не загружу этот кошелек. Выбор кошелька Bitcoin Core - это очень сознательный и осознанный выбор

Поддерживаемые операционные системы:

Windows 64 bit - 32 bit
Mac OS X dmg - tar.gz
Linux (tgz) 64 bit - 32 bit
ARM Linux 64 bit - 32 bit
Ubuntu (PPA)
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:55.
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