Платформа CoinLoan улучшает рынок займов, кредитов и инвестиций - Новости криптовалют | MMGP

CoinLoan, эстонский финтех-стартап и разработчик платформы кредитования, которая объединяет в себя концепцию банковской системы и децентрализованные технологии.
Основанная в 2017 году Алексом Фалюшиным и Максом Сапеловым, CoinLoan создает систему P2P-кредитования с низким уровнем процентных ставок, в которой каждый участник может выступать в роли заемщика и кредитора. CoinLoan добилась больших успехов в создании инвестиционного предложения для инвесторов и 26 ноября объявила о запуске ICO, в ходе которого компания будет продавать 15 млн токенов CLT и планирует привлечь $56 млн инвестиций. ICO продлится до 29 декабря. На момент написания новости курс токена CLT составляет $2. На следующих этапах ICO он может вырасти до $3.