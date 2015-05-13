Платформа CoinLoan улучшает рынок займов, кредитов и инвестиций - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,685 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа CoinLoan улучшает рынок займов, кредитов и инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:45
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,096
Благодарностей: 1,858
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Платформа CoinLoan улучшает рынок займов, кредитов и инвестиций

CoinLoan, эстонский финтех-стартап и разработчик платформы кредитования, которая объединяет в себя концепцию банковской системы и децентрализованные технологии.

Основанная в 2017 году Алексом Фалюшиным и Максом Сапеловым, CoinLoan создает систему P2P-кредитования с низким уровнем процентных ставок, в которой каждый участник может выступать в роли заемщика и кредитора. CoinLoan добилась больших успехов в создании инвестиционного предложения для инвесторов и 26 ноября объявила о запуске ICO, в ходе которого компания будет продавать 15 млн токенов CLT и планирует привлечь $56 млн инвестиций. ICO продлится до 29 декабря. На момент написания новости курс токена CLT составляет $2. На следующих этапах ICO он может вырасти до $3.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
ico, токены
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
zaim-rf.ru - топ займов и кредитов nudso Сервисы подбора МФО 0 21.09.2015 20:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Оптимизация контента. [Урок №16] ПАММ Партнер
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
Аватар wmdrug
online-fermer.ru - Онлайн Фермер
От wmdrug в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Varvar7
Прогнозы от Varvara
От Varvar7 в разделе «Прогнозы»
Аватар Powa
скрипт ситекера для адаптации блога с allhyipmon.ru
От Powa в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
money24x.ru, money24x.net - money24x
От avrmag в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anastas
Видео: Лучшие моменты годовщин APL
От Anastas в разделе «Разное: Медиа портал»
.     
Пользователей
433,685
Тем
503,088
Сообщений
12,627,091

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram