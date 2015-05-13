Достижения Dash за 2017 год - Новости криптовалют | MMGP
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Достижения Dash за 2017 год

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Имя: Станислав
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Достижения Dash за 2017 год

С марта 2017 года держатели Dash смогли заработать более 1500%. Цена криптовалюты выросла с $43 до $727, а рыночная капитализация теперь составляет $5.62 млрд.

В чем причина столь быстрого роста Dash?

Я не могу сказать, что Dash подвергся спекуляции. Существует много разных причин, которые позволяют предположить, что увеличение цены связано с достижениями команды Dash. Как Вы уже догадались, это интеграция с различными платформами и сетевые разработки.

Масштабирование Dash

В течение всего 2017 года команда Dash фокусировалась на интеграции своей криптовалюты в различные платформы, как централизованные, так и децентрализованные. Dash теперь интегрирован в дебетовые предоплаченные карты Visa от нескольких провайдеров, что безусловно является достижением No1. Кроме того, Dash был добавлен на некоторые биржи криптовалют, такие как CEX.io, Bitthumb, Kraken и Bitfinex. Это позволило пользователям со всего мира инвестировать в данный альткоин и торговать им.

5 декабря 2017 года команда Dash объявила об интеграции в платформу Uphold (в прошлом Bitreserve), нацеленная на торговлю, обмен и хранение криптоактивов.

Райан Тейлор, глава Dash, прокомментировал это событие:
Uphold интегрировал Dash для того, чтобы у простых потребителей появился простой и безопасный способ покупки Dash, криптовалюта, которая уже доступен на многих биржах криптовалют. Но биржи подходят далеко не всем, особенно тем, кто не знаком с трейдингом. Uphold позволит купить Dash проще, чем на бирже.
Размер блока 2Мб

Например, большинство разработчиков в мире криптовалют не знают как масштабировать ту или иную сеть. Это привело к появлению Bitcoin Cash и отмене SegWit2x. Dash хочет масштабироваться без каких либо проблем и в настоящий момент предлагает практически самые дешевые транзакции на рынке криптовалют. Для масштабирования сети в начале ноября состоялся релиз Dash 12.2, который включает в себя увеличение размера блока до 2Мб и снижение комиссионных сборов (до 3 центов). Это позволит проводить примерно 48 транзакций в сек.

Как это все повлияет на цену Dash в будущем, еще предстоит определить. Но понятно уже одно, что криптовалюта крайне перспективна и готова покорять новые горизонты.

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Метки
cryptocurrency, dash, криптовалюта
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