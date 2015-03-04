Состоялся полноценный анонс флагманского процессора Snapdragon 845 - Новости технологий и интернета | MMGP

После недоанонса чипа Snapdragon 845, компания Qualcomm провела второе мероприятие, на котором наконец-то полноценно представила новую топовую мобильную систему.
На 30% лучше
Процессор Snapdragon 845 стал на 30% энергоэффективнее, чем предыдущее поколение. Однокристальная система получила ядра Kryo 385 (четыре высокопроизводительных ядра работают на частоте до 2,8 ГГц и четыре энергоэффективных обеспечивают частоту работы до 1,8 ГГц), но архитектура ядер осталась такой же как и чипа Snapdragon 835. Графическим ядром стал Adreno 630, который научили поддержке съёмки 4K HDR-видео (UHD Premium) при частоте 60 к/с. По заверению представителей компании, эта графика стала мощнее предыдущего поколения на 30% и на столько же энергоэффективнее. Кроме этого, графический чип снабдили процессором обработки изображений Spectra 280. С ним можно записывать HD-видео с частотой 480 к/с, а при просмотре ролика он расходует на 30% меньше энергии. Spectra 280 также помогает камерам захватывать больше цветов и расширит цветовую гамму модулей до стандарта Rec.2020. А специальное ПО уберет лишние шумы во время создания фото или видео. Все эти нововведения позволят легко преодолеть смартфонам со Snapdragon 845 на борту 100 бальный тест платформы DxOMark.
Поддержка AR/VR
Чип Snapdragon 845 не получил выделенного блока для работы ИИ (как Apple A11 Bionic), но сможет использовать смартфоны как полноценную виртуальную гарнитуру. Устройства смогут в режиме реального времени отслеживать положение пользователя в пространстве и отображать это в виртуальном пространстве. Помимо этого, новая однокристальная система Qualcomm получила поддержку функции отслеживания движения глаз.
Безопасность и новый модем
Мобильный процессор Snapdragon 845 также оснащен аппаратным блоком Secure Processing Unit. Он обеспечивает защиту данных пользователя и отвечает за доступ к биометрическим данным владельца аппарата. Свежая платформа получила LTE-модем Snapdragon X20,с максимальной скоростью передачи данных до 1,2 Гбит/с.
Когда ждать
Первые смартфоны с SoC Snapdragon 845 выйдут в начале 2018 года. Возможно первые флагманы покажут уже на CES 2018, но первым в продаже появится Samsung Galaxy S9.
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