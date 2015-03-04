Состоялся полноценный анонс флагманского процессора Snapdragon 845 - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,670 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Состоялся полноценный анонс флагманского процессора Snapdragon 845

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:41
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,541
Благодарностей: 783
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Состоялся полноценный анонс флагманского процессора Snapdragon 845


После недоанонса чипа Snapdragon 845, компания Qualcomm провела второе мероприятие, на котором наконец-то полноценно представила новую топовую мобильную систему.

На 30% лучше

Процессор Snapdragon 845 стал на 30% энергоэффективнее, чем предыдущее поколение. Однокристальная система получила ядра Kryo 385 (четыре высокопроизводительных ядра работают на частоте до 2,8 ГГц и четыре энергоэффективных обеспечивают частоту работы до 1,8 ГГц), но архитектура ядер осталась такой же как и чипа Snapdragon 835. Графическим ядром стал Adreno 630, который научили поддержке съёмки 4K HDR-видео (UHD Premium) при частоте 60 к/с. По заверению представителей компании, эта графика стала мощнее предыдущего поколения на 30% и на столько же энергоэффективнее. Кроме этого, графический чип снабдили процессором обработки изображений Spectra 280. С ним можно записывать HD-видео с частотой 480 к/с, а при просмотре ролика он расходует на 30% меньше энергии. Spectra 280 также помогает камерам захватывать больше цветов и расширит цветовую гамму модулей до стандарта Rec.2020. А специальное ПО уберет лишние шумы во время создания фото или видео. Все эти нововведения позволят легко преодолеть смартфонам со Snapdragon 845 на борту 100 бальный тест платформы DxOMark.



Поддержка AR/VR

Чип Snapdragon 845 не получил выделенного блока для работы ИИ (как Apple A11 Bionic), но сможет использовать смартфоны как полноценную виртуальную гарнитуру. Устройства смогут в режиме реального времени отслеживать положение пользователя в пространстве и отображать это в виртуальном пространстве. Помимо этого, новая однокристальная система Qualcomm получила поддержку функции отслеживания движения глаз.

Безопасность и новый модем

Мобильный процессор Snapdragon 845 также оснащен аппаратным блоком Secure Processing Unit. Он обеспечивает защиту данных пользователя и отвечает за доступ к биометрическим данным владельца аппарата. Свежая платформа получила LTE-модем Snapdragon X20,с максимальной скоростью передачи данных до 1,2 Гбит/с.



Когда ждать

Первые смартфоны с SoC Snapdragon 845 выйдут в начале 2018 года. Возможно первые флагманы покажут уже на CES 2018, но первым в продаже появится Samsung Galaxy S9.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
First Data объявила о покупке платежного процессора CardConnect за $750 млн Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.05.2017 22:02
Wattwatchers привлекла $2 млн на продвижение флагманского устройства энергосбережения forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 07:49
MediaTek сокращает производство флагманского Helio X30 bizneser Новости технологий и интернета 2 21.02.2017 15:58
Посоветуйте процессора или агрегатора платежей для High Risk NorthDragon Биллинги 5 20.01.2017 23:11
Опубликованы фотографии будущего флагманского смартфона Microsoft Саша Чакки Новости технологий и интернета 2 07.08.2015 19:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sultan_)-
Ссылка после оплаты???
От Sultan_)- в разделе «Веб-программирование»
Аватар mysilver
Как начать зарабатывать в интернете?
От mysilver в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар morg
Памятная монета "85 лет Одесской области"
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар gsv93
В компании Порошенко жалуются: прибыль резко упала
От gsv93 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
Easy-Money.cc - Easy Money
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Банк Зенит Сочи - bankzenitsochi.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
433,670
Тем
503,067
Сообщений
12,626,612

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram