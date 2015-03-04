В 2017 стал годом цифровой рекламы. Телереклама уходит в прошлое - Горячие новости | MMGP

Все к этому шло очень долго. Но в 2017 это случилось - рекламодатели начали больше тратить на рекламу в интернете, чем на телерекламу, сообщает Recode.
Языком цифр: в 2017 году на цифровую рекламу во всем мире потрачено $209 млрд - 41% от рекламного рынка. Телевидение принесло только 35% - $178 млрд.
Ситуация такова: расходы на ТВ-рекламу продолжают расти, как это было из года в года. Но большинство крупных фирм, которые давали рекламу по телевизору, теперь перешли в цифровой формат. Не все. Хотя Facebook и Google очень для этого стараются.
Разрыв будет расти. Magna ожидает, что в следующем году расходы на цифровые рекламные кампании вырастут на 13% до $237 млрд. Реклама в ТВ тоже, к стати, вырастет - на 2,5% до 183 миллиардов долларов. Отчасти этому будет способствовать Олимпиада и федеральные выборы в США.
К 2020 цифровая реклама получит 50% от всех рекламных расходов, предполагают эксперты.
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