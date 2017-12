Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi поднимает $165 млн инвестиций - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi поднимает $165 млн инвестиций

Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi сегодня сообщил о привлечении $165 млн инвестиций.



Инвестором выступили Адриан Ченг в сотрудничестве с C Ventures и K11 Investment, а также Apax Digital и существующие инвесторы New Enterprise Associates, LVMH и Fidelity. Компания планирует использовать привлеченный капитал для ускорения роста на международном рынке, уделяя особое внимание таким ключевым рынкам, как Ближний Восток и Азия. Кроме того, новые инвестиции будут использоваться для запуска новых предприятий. Финансирование также ускорит совершенствование мобильных технологий и интернационализации. Наконец, финансирование заключается в поддержке стратегий Moda Operandi в области маркетинга, клиентских программ, а также в дальнейшем развитии существующего портфеля брендов и расширении новых отношений с брендами.







Основанная в 2010 году генеральным директором Деборой Никодемусом совместно с главным техническим директором Мэттом Павелле, Moda Operandi предоставляет своим клиентам возможность заказывать коллекции еще до того, как они будут показаны на подиумах и шоу-румах по всему миру. Это также онлайн-маркетплейс, который выводит свою стратегию по развитию молодых брендов на новый уровень.



Moda Operandi фокусируется на консультировании перспективных молодых брендов по вопросам маркетинга, планирования ассортимента, прогнозированию продаж и даже открывает им доступ к своим маркетинговым ресурсам. По состоянию на сегодняшний день компания привлекла более $293 млн инвестиций.



Специально для MMGP.RU

