Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi поднимает $165 млн инвестиций - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,670 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi поднимает $165 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:14
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,093
Благодарностей: 1,858
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi поднимает $165 млн инвестиций

Онлайн-ритейлер в мире моды Moda Operandi сегодня сообщил о привлечении $165 млн инвестиций.

Инвестором выступили Адриан Ченг в сотрудничестве с C Ventures и K11 Investment, а также Apax Digital и существующие инвесторы New Enterprise Associates, LVMH и Fidelity. Компания планирует использовать привлеченный капитал для ускорения роста на международном рынке, уделяя особое внимание таким ключевым рынкам, как Ближний Восток и Азия. Кроме того, новые инвестиции будут использоваться для запуска новых предприятий. Финансирование также ускорит совершенствование мобильных технологий и интернационализации. Наконец, финансирование заключается в поддержке стратегий Moda Operandi в области маркетинга, клиентских программ, а также в дальнейшем развитии существующего портфеля брендов и расширении новых отношений с брендами.



Основанная в 2010 году генеральным директором Деборой Никодемусом совместно с главным техническим директором Мэттом Павелле, Moda Operandi предоставляет своим клиентам возможность заказывать коллекции еще до того, как они будут показаны на подиумах и шоу-румах по всему миру. Это также онлайн-маркетплейс, который выводит свою стратегию по развитию молодых брендов на новый уровень.

Moda Operandi фокусируется на консультировании перспективных молодых брендов по вопросам маркетинга, планирования ассортимента, прогнозированию продаж и даже открывает им доступ к своим маркетинговым ресурсам. По состоянию на сегодняшний день компания привлекла более $293 млн инвестиций.

Специально для MMGP.RU
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Онлайн-ритейлер вин Wine.com привлек $15 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 17.08.2017 21:36
Ритейлер Rebagg привлек $15,5 млн инвестиций Alcest Горячие новости 0 26.07.2017 22:47
Maisonette для интернет-площадки детской моды привлекла $2.775 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.03.2017 20:42
Успешный онлайн ритейлер Etailz продан за $75 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.10.2016 17:19
7 потрясающих онлайн стартапов, изменивших индустрию моды Ponka Инвестирование в стартапы 22 07.06.2016 19:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Wolkott
Derfes IC - derfes.com
От Wolkott в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО РБС - rbsjsc.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар kamol_mix
Google выпустит смартфон под собственным брендом
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Varvar7
Прогнозы от Varvara
От Varvar7 в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
ЛДПР: Коломойский и Ярош готовят мятеж в России
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар Alcest
Artemis Health привлек $8.3 млн для аналитической платформы здравоохранения
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,670
Тем
503,067
Сообщений
12,626,612

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram