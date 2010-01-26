dogemining.org с бонусом - Заработок Криптовалют | MMGP

Старт 05.12.2017
Английская компания DogeMining специализируется на добыче криптовалюты Dogecoin, с помощью нашего сервиса облачного майнинга вы сможете зарабатывать от 2 до 4% пассивного дохода в день в зависимости от суммы инвестиций.
Мы – это команда молодых, а потому амбициозных майнеров, программистов и бизнесменов, которые идут в ногу со временем и знают обо всех тенденциях в области цифровых валют.
Бонус за регистрацию 1 GH/s ($1)
Доход от 2% до 4% в сутки
Мин вклад - 7$.
Майнинг только DogeCoin.
Минимальная выплата: 1500 DOGE.
Рефералка 4 уровня, 7-3-2-1%, заработанные средства зачисляются мощностями (Dm/s ).
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