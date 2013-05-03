Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня - Горячие новости | MMGP

Alexsi38 Специалист

Имя: Александр Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.06.2017 Сообщений: 697 Благодарностей: 162 УГ: 3 КП: 0.293

Re: Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня



"План был составлен по заказу правительства США 3 мая 2013 года.

Перевод с английского.

Секретно



Президенту США Бараку Обаме

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500



Копии:

Министру обороны США Чаку Хэйгелу,

1400 Defense Pentagon

Washington, DC 20301-1400



Директору ЦРУ Джону Бреннану

Central Intelligence Agency

Washington, D.C. 20505



3 мая 2013 года



Уважаемый господин Президент,



Направляю Вам разработанный мной стратегический план войны с Россией в дополнение к предоставленным ранее ЦРУ материалам. Хочу подчеркнуть, что по-прежнему не намерен принимать участия в операциях ЦРУ по слежке за сенаторами и конгрессменами США и политическим убийствам.



Стратегическая задача США заключается в уничтожении России как основного геополитического противника путём её расчленения, захват всех ресурсных зон и переход к управлению страной через правительство либеральных марионеток. Никаких фронтов, никаких стратегических операций и бомбардировок. Основной инструмент агрессии — скоординированная молниеносная атака на Россию войск НАТО, прежде всего — спецназа и «пятой колонны». Россияне должны быстро оказаться в новой стране — Союзе независимых государств России. Пассивное большинство промолчит, как и при развале СССР. Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией.



I фаза войны (информационная)



1. Дискредитация президента В. Путина как диктатора-фашиста.



2. Поощрение коррупции и прямая покупка политической элиты в Москве и регионах.



3. Создание образа России как фашистского государства. Фашистское государство Россия — угроза не только для Европы, но и для всего мирового сообщества.



Искусственная фашизация имиджа России в глазах Запада должна проводиться либеральными политиками, писателями, общественными деятелями через компрометацию роли Советской Армии и народа в главном историческом событии 20-го века — победе во Второй мировой войне. Война была столкновением двух фашистов-диктаторов — Сталина и Гитлера, а в нынешней России президентом Путиным возрождена диктатура, государство всемерно поддерживает нацизм, превосходство русской нации, заявляет о своей роли в мировой политике, как одной из ведущих ядерных держав. В стратегии национальной безопасности России допускается возможность нанесения превентивного ядерного удара, что представляет смертельную опасность для мировой цивилизации. Народу России необходимо принести демократию.



Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ

Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан



II фаза войны (экономическая)



Полная экономическая и политическая блокада России, провоцирование резкого падения мировых цен на нефть и газ с целью вызвать кризис власти и экономики РФ.



Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТО, Саудовской Аравии и других «нефтяных» и «газовых» стран.

Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан



III фаза войны (специальные и военные операции)



1. Вхождение Украины в НАТО, размещение там американских баз. Даже если Украина не станет членом НАТО, она должна предоставить в распоряжение НАТО свою территорию и аэродромы.



2. Полная переориентация вектора радикального ислама на Россию.



3. Антифашистская (не «цветная») революция, которую поддержит мировое сообщество.



4. Перерастание революции в полномасштабную гражданскую войну. Резкий всплеск спровоцированных межэтнических столкновений.



5. Молниеносная военная операция НАТО после того, как будут выведены из строя средства связи в армии, с миротворческой функцией — остановить гражданскую войну. На самом деле, в Москве и Петербурге её будет разжигать спецназ. Дезорганизация системы государственного и военного управления, мощная атака на все виды электронной связи.



В день Х парализуется армия через купленных генералов в Минобороны и Генштабе, генералитет должен прямо заявить об отказе подчиняться приказам Главнокомандующего, который стал фашиствующим диктатором, и намерении сохранять нейтралитет. Это уже было апробировано в Украине — спецслужбы и армия не вмешивались в «оранжевую» революцию 2004 года. Никакой мобилизации не будет. Приказ президента Путина о нанесении ядерного удара по США будет саботирован. Также будет блокирован через купленных руководителей в Минобороне и спецслужбах «ассиметричный ответ» России — теракты с применением миниатюрных ядерных зарядов на территории США и диверсии спецназа.



6. В этот же день все крупные западные СМИ заявляют об агонии кровавого режима диктатора Путина. В этот же день в Москве и Петербурге группы радикальной молодёжи должны пойти на штурм зданий правительства с человеческими жертвами.



7. Войска НАТО занимают Сахалин с его месторождениями нефти и газа. Переход газовой и нефтяной промышленности, а также трубопроводной системы РФ под международный контроль.



Исп.: Госдепартамент США, Минобороны США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТО

Отв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. Бреннан



IV фаза войны (политическая и экономическая трансформация России)



1. Смещение В. Путина.



2. Создание Правительства национального единства или спасения.



3. Расчленение России. Отделение Кавказа, провозглашение Сибирской и Дальневосточной республик, независимого Татарстана. Там будут размещены базы США.



4. Изъятие ресурсов России.



Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ

Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан



Фаза V. Стерилизация и уничтожение населения России



Использование климатического оружия (станции на Аляске и спутники на геостационарной орбите для уничтожения озонового слоя над Россией) для создания периодов аномальной жары и уничтожения таким образом урожаев зерновых. Поставляемое впоследствии в Россию зерно будет генетически модифицировано с тем, чтобы у потр***телей рождалось стерилизованное потомство.



Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, Минобороны США, Министерство сельского хозяйства США

Отв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. Бреннан, министр с/х США Т. Вилсек



добавлено через 2 минуты

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ СТРОЧКУ:



"Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией."



Ну вот ИМ наверное в Сирии, работа России и не понравилась! Ну Сорос наверное просто план агента ЦРУ читал и поэтому такой прогноз сделал, вот по этому плану:"План был составлен по заказу правительства США 3 мая 2013 года.Перевод с английского.СекретноПрезиденту США Бараку ОбамеThe White House1600 Pennsylvania Avenue NWWashington, DC 20500Копии:Министру обороны США Чаку Хэйгелу,1400 Defense PentagonWashington, DC 20301-1400Директору ЦРУ Джону БреннануCentral Intelligence AgencyWashington, D.C. 205053 мая 2013 годаУважаемый господин Президент,Направляю Вам разработанный мной стратегический план войны с Россией в дополнение к предоставленным ранее ЦРУ материалам. Хочу подчеркнуть, что по-прежнему не намерен принимать участия в операциях ЦРУ по слежке за сенаторами и конгрессменами США и политическим убийствам.Стратегическая задача США заключается в уничтожении России как основного геополитического противника путём её расчленения, захват всех ресурсных зон и переход к управлению страной через правительство либеральных марионеток. Никаких фронтов, никаких стратегических операций и бомбардировок. Основной инструмент агрессии — скоординированная молниеносная атака на Россию войск НАТО, прежде всего — спецназа и «пятой колонны». Россияне должны быстро оказаться в новой стране — Союзе независимых государств России. Пассивное большинство промолчит, как и при развале СССР. Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией.I фаза войны (информационная)1. Дискредитация президента В. Путина как диктатора-фашиста.2. Поощрение коррупции и прямая покупка политической элиты в Москве и регионах.3. Создание образа России как фашистского государства. Фашистское государство Россия — угроза не только для Европы, но и для всего мирового сообщества.Искусственная фашизация имиджа России в глазах Запада должна проводиться либеральными политиками, писателями, общественными деятелями через компрометацию роли Советской Армии и народа в главном историческом событии 20-го века — победе во Второй мировой войне. Война была столкновением двух фашистов-диктаторов — Сталина и Гитлера, а в нынешней России президентом Путиным возрождена диктатура, государство всемерно поддерживает нацизм, превосходство русской нации, заявляет о своей роли в мировой политике, как одной из ведущих ядерных держав. В стратегии национальной безопасности России допускается возможность нанесения превентивного ядерного удара, что представляет смертельную опасность для мировой цивилизации. Народу России необходимо принести демократию.Исп.: Госдепартамент США, ЦРУОтв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. БреннанII фаза войны (экономическая)Полная экономическая и политическая блокада России, провоцирование резкого падения мировых цен на нефть и газ с целью вызвать кризис власти и экономики РФ.Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТО, Саудовской Аравии и других «нефтяных» и «газовых» стран.Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. БреннанIII фаза войны (специальные и военные операции)1. Вхождение Украины в НАТО, размещение там американских баз. Даже если Украина не станет членом НАТО, она должна предоставить в распоряжение НАТО свою территорию и аэродромы.2. Полная переориентация вектора радикального ислама на Россию.3. Антифашистская (не «цветная») революция, которую поддержит мировое сообщество.4. Перерастание революции в полномасштабную гражданскую войну. Резкий всплеск спровоцированных межэтнических столкновений.5. Молниеносная военная операция НАТО после того, как будут выведены из строя средства связи в армии, с миротворческой функцией — остановить гражданскую войну. На самом деле, в Москве и Петербурге её будет разжигать спецназ. Дезорганизация системы государственного и военного управления, мощная атака на все виды электронной связи.В день Х парализуется армия через купленных генералов в Минобороны и Генштабе, генералитет должен прямо заявить об отказе подчиняться приказам Главнокомандующего, который стал фашиствующим диктатором, и намерении сохранять нейтралитет. Это уже было апробировано в Украине — спецслужбы и армия не вмешивались в «оранжевую» революцию 2004 года. Никакой мобилизации не будет. Приказ президента Путина о нанесении ядерного удара по США будет саботирован. Также будет блокирован через купленных руководителей в Минобороне и спецслужбах «ассиметричный ответ» России — теракты с применением миниатюрных ядерных зарядов на территории США и диверсии спецназа.6. В этот же день все крупные западные СМИ заявляют об агонии кровавого режима диктатора Путина. В этот же день в Москве и Петербурге группы радикальной молодёжи должны пойти на штурм зданий правительства с человеческими жертвами.7. Войска НАТО занимают Сахалин с его месторождениями нефти и газа. Переход газовой и нефтяной промышленности, а также трубопроводной системы РФ под международный контроль.Исп.: Госдепартамент США, Минобороны США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТООтв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. БреннанIV фаза войны (политическая и экономическая трансформация России)1. Смещение В. Путина.2. Создание Правительства национального единства или спасения.3. Расчленение России. Отделение Кавказа, провозглашение Сибирской и Дальневосточной республик, независимого Татарстана. Там будут размещены базы США.4. Изъятие ресурсов России.Исп.: Госдепартамент США, ЦРУОтв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. БреннанФаза V. Стерилизация и уничтожение населения РоссииИспользование климатического оружия (станции на Аляске и спутники на геостационарной орбите для уничтожения озонового слоя над Россией) для создания периодов аномальной жары и уничтожения таким образом урожаев зерновых. Поставляемое впоследствии в Россию зерно будет генетически модифицировано с тем, чтобы у потр***телей рождалось стерилизованное потомство.Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, Минобороны США, Министерство сельского хозяйства СШАОтв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. Бреннан, министр с/х США Т. ВилсекОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ СТРОЧКУ:"Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией."Ну вот ИМ наверное в Сирии, работа России и не понравилась!

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Трудно – не значит невозможно! __________________Трудно – не значит невозможно! Последний раз редактировалось Alexsi38; Сегодня в 10:53 . Причина: Добавлено сообщение