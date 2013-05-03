Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня - Горячие новости | MMGP

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Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня

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Старый Сегодня, 10:31
#1
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Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня


Автор блога Crimson Alter Иван Данилов в своем материале для РИА Новости напомнил о прогнозе американского финансиста Джорджа Сороса, заявившего, что «режим» президента РФ Владимира Путина «столкнется с банкротством» в 2017 году. Данилов отмечает, что у прогноза Сороса «есть еще 24 дня».

По мнению Сороса, банкротство должно было случиться из-за санкций и необходимости выплатить значительную часть российского внешнего валютного долга. Данилов считает, что финансист сделал в своем анализе сразу несколько ошибок. Например, не учел вероятность того, «Россия не только не „застрянет“ в Сирии, но и сможет успешно завершить разгром сирийских союзников Сороса в рекордно короткие сроки».

Кроме того, Россия не «самоизолировалась» от мирового финансового рынка, золотовалютные резервы страны выросли, а российские облигации пользуются высоким спросом иностранных инвесторов.

Также не сбылось предсказание о том, что Путин потеряет популярность из-за санкций и падения цен на нефть, отмечает Данилов.

По мнению Данилова, операция в Сирии даже превратилось в «источник дополнительных доходов» для Москвы. Действия российских военных позволили убедить страны ОПЕК в том, что «с Кремлем стоит сотрудничать», даже если США против, отмечает он. Рост цен на нефть блогер также связал с результатами сирийской операции.

Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Сирии у боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) больше не осталось подконтрольных территорий. По его словам, «отдельные очаги сопротивления» все еще могут попадаться, но в целом боевая работа там закончена «полной победой и разгромом террористов».

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Старый Сегодня, 10:50
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 697
Благодарностей: 162
УГ: 3
КП: 0.293
Re: Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня
Ну Сорос наверное просто план агента ЦРУ читал и поэтому такой прогноз сделал, вот по этому плану:

"План был составлен по заказу правительства США 3 мая 2013 года.
Перевод с английского.
Секретно

Президенту США Бараку Обаме
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Копии:
Министру обороны США Чаку Хэйгелу,
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301-1400

Директору ЦРУ Джону Бреннану
Central Intelligence Agency
Washington, D.C. 20505

3 мая 2013 года

Уважаемый господин Президент,

Направляю Вам разработанный мной стратегический план войны с Россией в дополнение к предоставленным ранее ЦРУ материалам. Хочу подчеркнуть, что по-прежнему не намерен принимать участия в операциях ЦРУ по слежке за сенаторами и конгрессменами США и политическим убийствам.

Стратегическая задача США заключается в уничтожении России как основного геополитического противника путём её расчленения, захват всех ресурсных зон и переход к управлению страной через правительство либеральных марионеток. Никаких фронтов, никаких стратегических операций и бомбардировок. Основной инструмент агрессии — скоординированная молниеносная атака на Россию войск НАТО, прежде всего — спецназа и «пятой колонны». Россияне должны быстро оказаться в новой стране — Союзе независимых государств России. Пассивное большинство промолчит, как и при развале СССР. Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией.

I фаза войны (информационная)

1. Дискредитация президента В. Путина как диктатора-фашиста.

2. Поощрение коррупции и прямая покупка политической элиты в Москве и регионах.

3. Создание образа России как фашистского государства. Фашистское государство Россия — угроза не только для Европы, но и для всего мирового сообщества.

Искусственная фашизация имиджа России в глазах Запада должна проводиться либеральными политиками, писателями, общественными деятелями через компрометацию роли Советской Армии и народа в главном историческом событии 20-го века — победе во Второй мировой войне. Война была столкновением двух фашистов-диктаторов — Сталина и Гитлера, а в нынешней России президентом Путиным возрождена диктатура, государство всемерно поддерживает нацизм, превосходство русской нации, заявляет о своей роли в мировой политике, как одной из ведущих ядерных держав. В стратегии национальной безопасности России допускается возможность нанесения превентивного ядерного удара, что представляет смертельную опасность для мировой цивилизации. Народу России необходимо принести демократию.

Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ
Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан

II фаза войны (экономическая)

Полная экономическая и политическая блокада России, провоцирование резкого падения мировых цен на нефть и газ с целью вызвать кризис власти и экономики РФ.

Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТО, Саудовской Аравии и других «нефтяных» и «газовых» стран.
Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан

III фаза войны (специальные и военные операции)

1. Вхождение Украины в НАТО, размещение там американских баз. Даже если Украина не станет членом НАТО, она должна предоставить в распоряжение НАТО свою территорию и аэродромы.

2. Полная переориентация вектора радикального ислама на Россию.

3. Антифашистская (не «цветная») революция, которую поддержит мировое сообщество.

4. Перерастание революции в полномасштабную гражданскую войну. Резкий всплеск спровоцированных межэтнических столкновений.

5. Молниеносная военная операция НАТО после того, как будут выведены из строя средства связи в армии, с миротворческой функцией — остановить гражданскую войну. На самом деле, в Москве и Петербурге её будет разжигать спецназ. Дезорганизация системы государственного и военного управления, мощная атака на все виды электронной связи.

В день Х парализуется армия через купленных генералов в Минобороны и Генштабе, генералитет должен прямо заявить об отказе подчиняться приказам Главнокомандующего, который стал фашиствующим диктатором, и намерении сохранять нейтралитет. Это уже было апробировано в Украине — спецслужбы и армия не вмешивались в «оранжевую» революцию 2004 года. Никакой мобилизации не будет. Приказ президента Путина о нанесении ядерного удара по США будет саботирован. Также будет блокирован через купленных руководителей в Минобороне и спецслужбах «ассиметричный ответ» России — теракты с применением миниатюрных ядерных зарядов на территории США и диверсии спецназа.

6. В этот же день все крупные западные СМИ заявляют об агонии кровавого режима диктатора Путина. В этот же день в Москве и Петербурге группы радикальной молодёжи должны пойти на штурм зданий правительства с человеческими жертвами.

7. Войска НАТО занимают Сахалин с его месторождениями нефти и газа. Переход газовой и нефтяной промышленности, а также трубопроводной системы РФ под международный контроль.

Исп.: Госдепартамент США, Минобороны США, ЦРУ, правительства стран-членов НАТО
Отв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. Бреннан

IV фаза войны (политическая и экономическая трансформация России)

1. Смещение В. Путина.

2. Создание Правительства национального единства или спасения.

3. Расчленение России. Отделение Кавказа, провозглашение Сибирской и Дальневосточной республик, независимого Татарстана. Там будут размещены базы США.

4. Изъятие ресурсов России.

Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ
Отв.: Госсекретарь Д. Керри, Директор ЦРУ Д. Бреннан

Фаза V. Стерилизация и уничтожение населения России

Использование климатического оружия (станции на Аляске и спутники на геостационарной орбите для уничтожения озонового слоя над Россией) для создания периодов аномальной жары и уничтожения таким образом урожаев зерновых. Поставляемое впоследствии в Россию зерно будет генетически модифицировано с тем, чтобы у потр***телей рождалось стерилизованное потомство.

Исп.: Госдепартамент США, ЦРУ, Минобороны США, Министерство сельского хозяйства США
Отв.: Госсекретарь Д. Керри, министр обороны США Ч. Хэйгел, Директор ЦРУ Д. Бреннан, министр с/х США Т. Вилсек

добавлено через 2 минуты
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ СТРОЧКУ:

"Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией."

Ну вот ИМ наверное в Сирии, работа России и не понравилась!
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Последний раз редактировалось Alexsi38; Сегодня в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 10:57
#3
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подарки
Автор темы Re: Прогноз: до банкротства России осталось 24 дня
Не всегда все идет по плану в США.
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