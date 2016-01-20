Стартап летающих такси Volocopter планирует запуск до 2021 - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Доброго времени, друзья!
С интересом вам сообщаю, что по мнению сооснователя компании Volocopter - Алекса Зоселя первое коммерческое применение их VTOL-такси состоится уже в ближайшие 2-3 года. Однако с конкретной точкой запуска команда проекта пока не определилась.
«Я думаю, в ближайшие два или три года мы сможем выступить с первым коммерческим применением нашей технологии где-нибудь в мире. Это не такой большой срок
», — сказал Зосель.
При хорошем раскладе первое летающее такси заработает еще до конца этого десятилетия. Он предположил, что начальная реализация технологии будет покрывать специализированные транспортные проблемы. Например, перелет с одного берега реки на другой или преодоление участков, движение на которых постоянно усложняют пробки. Другими словами, это будут фиксированные маршруты. Но и они позволят заметно ускорить передвижение по городам.
Зосель говорит, что по таким маршрутам будут перемещаться 10-15 такси. Все они будут работать в режиме челноков, перемещаясь туда-обратно, поэтому перемещения будут проходить очень быстро. Никакой автомобиль, даже при самых пустых дорогах не обеспечат такой свободы и независимости. Люди в крупных и густонаселенных городах получат гарантированный способ добраться, например, до аэропорта. Никакие пробки не помешают этому.
Свою разработку компания представила больше года назад. При крейсерской скорости до 50 км/ч летательный аппарат может продержаться в воздухе 27 минут. А максимальная скорость — 100 км/ч. В сентябре в ОАЭ летающее такси Volocopter впервые испытали. Двухместный летательный аппарат с 18 пропеллерами поднялся на высоту 200 метров и продержался в воздухе 5 минут.
Специально для mmgp.ru