Стартап летающих такси Volocopter планирует запуск до 2021 - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Стартап летающих такси Volocopter планирует запуск до 2021

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Старый Сегодня, 09:46
#1
Профессионал
 
Имя: Максим
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Стартап летающих такси Volocopter планирует запуск до 2021

Доброго времени, друзья!

С интересом вам сообщаю, что по мнению сооснователя компании Volocopter - Алекса Зоселя первое коммерческое применение их VTOL-такси состоится уже в ближайшие 2-3 года. Однако с конкретной точкой запуска команда проекта пока не определилась.

«Я думаю, в ближайшие два или три года мы сможем выступить с первым коммерческим применением нашей технологии где-нибудь в мире. Это не такой большой срок», — сказал Зосель.

При хорошем раскладе первое летающее такси заработает еще до конца этого десятилетия. Он предположил, что начальная реализация технологии будет покрывать специализированные транспортные проблемы. Например, перелет с одного берега реки на другой или преодоление участков, движение на которых постоянно усложняют пробки. Другими словами, это будут фиксированные маршруты. Но и они позволят заметно ускорить передвижение по городам.

Зосель говорит, что по таким маршрутам будут перемещаться 10-15 такси. Все они будут работать в режиме челноков, перемещаясь туда-обратно, поэтому перемещения будут проходить очень быстро. Никакой автомобиль, даже при самых пустых дорогах не обеспечат такой свободы и независимости. Люди в крупных и густонаселенных городах получат гарантированный способ добраться, например, до аэропорта. Никакие пробки не помешают этому.

Свою разработку компания представила больше года назад. При крейсерской скорости до 50 км/ч летательный аппарат может продержаться в воздухе 27 минут. А максимальная скорость — 100 км/ч. В сентябре в ОАЭ летающее такси Volocopter впервые испытали. Двухместный летательный аппарат с 18 пропеллерами поднялся на высоту 200 метров и продержался в воздухе 5 минут.

Специально для mmgp.ru
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Alexsi38 (Сегодня)
Старый Сегодня, 10:13
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 697
Благодарностей: 162
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Re: Стартап летающих такси Volocopter планирует запуск до 2021
Ну так прогресс не стоит на месте, а если учесть что всё о чём когда-нибудь писали писатели фантасты учёные стараются воплотить в жизнь, то уже давно пора быть эре летающих такси.
Ну и ещё мультипаспортам."Корбин Даллас-мультипаспорт"
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