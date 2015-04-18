Житель Великобритании продает Rolls-Royce всего за 12 биткоинов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Житель Великобритании продает Rolls-Royce всего за 12 биткоинов

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Житель Великобритании продает Rolls-Royce всего за 12 биткоинов
Доброго времени, друзья!


По мере роста популярности биткоина (Bitcoin) его все чаще начинают использовать как средство оплаты в повседневной жизни Так, биткоинами уже можно расплачиваться в некоторых ресторанах, онлайн-магазинах и онлайн-играх.


Криптовалюту даже стали принимать на рынке недвижимости. Например, недавно пляж в Карибском море был выставлен на торги за 600 биткоинов. Но похоже, что прогресс продвинулся еще дальше — и теперь с помощью криптовалюты можно приобретать товары роскоши: коллекционные предметы и, конечно, автомобили.


На днях житель Манчестера выставил на продажу свой Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска. Но он хочет получить за него не фунты, а биткоины. Новая модель стоит 230 тыс. фунтов, а эту (с пробегом чуть менее 50 тыс. км) владелец оценил в 117 тыс. фунтов — или 12,3 BTC по текущему курсу.



«Почему бы не продать его за биткоины? Я отношусь к ним как к обычной валюте. Они безопасные, удобные и невероятно ценные. Так что это имеет смысл. За ними будущее», — рассказал владелец авто в интервью The Daily Mail.


Интерьер роскошного Rolls-Royce напоминает салон первого класса в самолете: несколько телевизоров, холодильник и фужеры для шампанского. Покупатель также может приобрести номерной знак G007DEN (отсылка к золотому цвету кузова), правда, за отдельную плату в 9 тыс. фунтов.


Но самое потрясающее в этой новости то, что, если бы в начале года вы купили биткоинов на 12 тыс. долларов, то сейчас запросто смогли бы позволить себе этот автомобиль.


Специально для mmgp.ru
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