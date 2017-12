Курс биткоина пробил отметку $14 тыс - Новости криптовалют | MMGP

pilot10 Топ Мастер

Курс биткоина пробил отметку $14 тыс

Взрывной рост биткоина продолжился в ночь со среды на четверг. Курс первой криптовалюты уверенно преодолел отметку $14 тыс. На момент публикации стоимость одной монеты составляет $14 608, согласно данным CoinMarketCap.



Еще некоторое время назад курс биткоина впервые преодолел уровень в $13 тыс., но рост продолжился и уже через несколько часов покорен следующий рубеж - $14 тыс. Таким образом, за последние 24 часа рост составил 18,46%, за неделю – 34%, за месяц – невероятные 96%.



Основной объём торгов сосредоточен на корейской бирже Bithumb, на которой 1 BTC в настоящий момент стоит уже $17560. Определённо, показатель этой биржи оказывает большое влияние на средневзвешенный курс, поскольку на большинстве западных бирж биткоин продолжает торговаться в промежутке $13 500 - $13 900.



С начала года биткоин подорожал почти в 12 раз, а совокупная капитализация рынка криптовалют увеличилась почти в 20 раз, достигнув отметки $357 млрд. Напомним, известный миллиардер и биткоин-инвестор Майк Новограц убежден, что цена первой криптовалюты может достичь $40 тыс. к концу следующего года.



20 октября стоимость биткоина впервые превысила $6 тыс., 2 ноября — $7 тыс., 19 ноября — $8 тыс., 26 ноября — $9 тыс., а 29 ноября — $11 тыс.



Менеджер фонда Old Mutual Gold & Silver Fund Нед Нейлор-Лейланд заявил, что биткоин прокладывает путь для глобального возвращения золота. "Брак" биткоина и золота был вполне логичным, учитывая характеристики и мандат обоих. "Биткоин был разработан явно с целью сделать его цифровым золотом", - отметил он.



Как отмечает Уильям Суберг из CoinTelegraph, фонд, который открылся в апреле этого года, нацелен на выделение до 5% криптовалюты, прибыли от повышения цен, чтобы снова вложить в золото и серебро.



Нейлор-Нейланд очень оптимистично относится к продвигаемой концепции, повторяя позицию почетного председателя CME Group Лео Меламеда в его стремлении привлечь внимание инвесторов к происходящим событиям.



Реальная важность биткоина состоит не в том, чтобы предоставлять возможность для быстрых и простых платежей. Самое важное, что предлагает биткоин, - это новая форма здоровых денег, не зависящая ни от какого авторитета или правительства в мире. И это очень важно для мировой экономики. Биткоин - это трудные, а не легкие деньги.



Легкие деньги относятся к деньгам, количество которых легко увеличить в случае увеличения спроса на них. Поэтому, если люди переходят на использование меди в качестве денег, легко увеличить предложение меди и снизить ее цену, это повредит тем, кто использовал медь как средство сохранения стоимости своих сбережений.



Золото - это тяжелые деньги, потому что, даже если цена на золото будет расти, золотодобытчикам очень сложно увеличить поставки золота в мире. Трудно снизить его стоимость. Поэтому золото в долгосрочной перспективе служит хорошим средством для сохранения стоимости. Биткоин гораздо ближе к золоту: это цифровой эквивалент золота.



Поставки биткоина строго ограничены. Ожидается выпуск только 21 млн биткоинов. И код, контролирующий выдачу биткоинов, децентрализуется среди десятков тысяч точек, которые управляют программным обеспечением биткоинов. И для перемен потребуется согласие большинства.



