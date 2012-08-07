Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим людям - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим людям





Две недели назад автор этого материала поведал на форуме



Но в один из вечеров этого года судьба снова повернулась к нему другим, более счастливым боком. Он отдал свои последние 20 долларов на помощь застрявшей на дороге девушке - просто поняв, что без внезапно закончившегося в её машине бензина она никуда с места больше не тронется, он сходил и купил его на ближайшей автозаправке, заплатив там свои деньги. На его счастье та девушка по имени Кейт оказалась не только с доброй душой, но и с головой - ей очень хотелось помочь этому парню и в качестве выхода она объявила сбор средств на помощь ему на американской краудфандинговой платформе "GoFundMe".



И на самом деле это даже представить себе сложно, что с момента начала сбора средств пока еще не прошло и 1 месяца, но в итоге люди пожертвовали в помощь Джонни уже почти 400 000 долл. США!



Как пишет агентство "



Вообщем как видим хэппи-энд у этой истории всё же произошёл - Джонни обрел новые стены и крышу над головой и кстати, пока он будет находиться в поиске работы поступление финансов не прекратится, плюс ещё ему будут помогать даже накоплениями на пенсию. Сам же Джонни от такой щедрости, тоже в долгу не остался и передал часть полученных им средств подростку из Филадельфии, который самостоятельно оказывает помощь ещё одному бездомному ветерану. Вообщем одно доброе дело всегда порождает собой следующее доброе дело и это хороший пример, чтобы ему можно было следовать.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a286f4fc6463 Две недели назад автор этого материала поведал на форуме mmgp.ru об истории 34-летнего бездомного американца по имени Джонни Боббитт, который до того как остаться без средств к существованию, а также лишится своего дома, служил в вооруженных силах США. Буквально ещё в прошлом году у него в жизни было всё просто замечательно, но затем всё резко пошло под откос и Джонни оказался под мостом на одной из трасс рядом с Филадельфией среди таких же бедолаг, как и он сам.Но в один из вечеров этого года судьба снова повернулась к нему другим, более счастливым боком. Он отдал свои последние 20 долларов на помощь застрявшей на дороге девушке - просто поняв, что без внезапно закончившегося в её машине бензина она никуда с места больше не тронется, он сходил и купил его на ближайшей автозаправке, заплатив там свои деньги. На его счастье та девушка по имени Кейт оказалась не только с доброй душой, но и с головой - ей очень хотелось помочь этому парню и в качестве выхода она объявила сбор средств на помощь ему на американской краудфандинговой платформе "GoFundMe".И на самом деле это даже представить себе сложно, что с момента начала сбора средств пока еще не прошло и 1 месяца, но в итоге люди пожертвовали в помощь Джонни уже почти 400 000 долл. США!Как пишет агентство " Ассошиэйтед Пресс " часть собранных средств уже попали к Джонни и он смог купить себе свой дом, котором теперь он и обитает. А скоро планирует купить себе автомобиль "Ford Ranger" 99 года - он мечтает именно о таком и как известно в Америке без авто просто никуда. Через свой новый ноутбук он теперь постоянно благодарит своих благодетелей и говорит, что никогда не забудет их.Вообщем как видим хэппи-энд у этой истории всё же произошёл - Джонни обрел новые стены и крышу над головой и кстати, пока он будет находиться в поиске работы поступление финансов не прекратится, плюс ещё ему будут помогать даже накоплениями на пенсию. Сам же Джонни от такой щедрости, тоже в долгу не остался и передал часть полученных им средств подростку из Филадельфии, который самостоятельно оказывает помощь ещё одному бездомному ветерану. Вообщем одно доброе дело всегда порождает собой следующее доброе дело и это хороший пример, чтобы ему можно было следовать.Специально для mmgp.ru

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