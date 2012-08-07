Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим людям - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим людям

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Старый Сегодня, 02:40
#1
Премиум
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Аватар OPLOTT
 
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Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим людям



Две недели назад автор этого материала поведал на форуме mmgp.ru об истории 34-летнего бездомного американца по имени Джонни Боббитт, который до того как остаться без средств к существованию, а также лишится своего дома, служил в вооруженных силах США. Буквально ещё в прошлом году у него в жизни было всё просто замечательно, но затем всё резко пошло под откос и Джонни оказался под мостом на одной из трасс рядом с Филадельфией среди таких же бедолаг, как и он сам.

Но в один из вечеров этого года судьба снова повернулась к нему другим, более счастливым боком. Он отдал свои последние 20 долларов на помощь застрявшей на дороге девушке - просто поняв, что без внезапно закончившегося в её машине бензина она никуда с места больше не тронется, он сходил и купил его на ближайшей автозаправке, заплатив там свои деньги. На его счастье та девушка по имени Кейт оказалась не только с доброй душой, но и с головой - ей очень хотелось помочь этому парню и в качестве выхода она объявила сбор средств на помощь ему на американской краудфандинговой платформе "GoFundMe".

И на самом деле это даже представить себе сложно, что с момента начала сбора средств пока еще не прошло и 1 месяца, но в итоге люди пожертвовали в помощь Джонни уже почти 400 000 долл. США!

Как пишет агентство "Ассошиэйтед Пресс" часть собранных средств уже попали к Джонни и он смог купить себе свой дом, котором теперь он и обитает. А скоро планирует купить себе автомобиль "Ford Ranger" 99 года - он мечтает именно о таком и как известно в Америке без авто просто никуда. Через свой новый ноутбук он теперь постоянно благодарит своих благодетелей и говорит, что никогда не забудет их.

Вообщем как видим хэппи-энд у этой истории всё же произошёл - Джонни обрел новые стены и крышу над головой и кстати, пока он будет находиться в поиске работы поступление финансов не прекратится, плюс ещё ему будут помогать даже накоплениями на пенсию. Сам же Джонни от такой щедрости, тоже в долгу не остался и передал часть полученных им средств подростку из Филадельфии, который самостоятельно оказывает помощь ещё одному бездомному ветерану. Вообщем одно доброе дело всегда порождает собой следующее доброе дело и это хороший пример, чтобы ему можно было следовать.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a286f4fc6463
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OPLOTT на форуме  
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Lorelei (Сегодня)
Старый Сегодня, 03:15
#2
Любитель
 
Имя: Лея
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 249
Благодарностей: 147
УГ: 0
КП: 0.266
Re: Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим л
Как в фильме "Заплати другому". Такие новости возрождают веру в людей и желание творить добро.
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 03:25
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 248
Благодарностей: 209
УГ: 0
КП: 0.899
Re: Бездомный помогший девушке своими $20, купил себе дом и оказывает помощь другим л
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
одно доброе дело всегда порождает собой следующее доброе дело и это хороший пример, чтобы ему можно было следовать.
Сетевой маркетинг добра. Видимо, хороший парень этот Джонни, и славно, что у него жизнь налаживается. )) "Чудеса всегда случаются с хорошими людьми" (с)
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