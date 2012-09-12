В США завели первое дело о мошенничестве при проведении ICO - ICO | MMGP
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В США завели первое дело о мошенничестве при проведении ICO

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В США завели первое дело о мошенничестве при проведении ICO
Созданное недавно киберподразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) завело первое дело о мошенничестве в ходе первичного размещения криптовалюты. Компания PlexCorps успела собрать с инвесторов $15 млн прежде, чем узнала о противозаконности своей деятельности, сообщает Engadget.

Криптовалютная «полиция» в рамках SEC была создана в сентябре. Ее задача — выявлять мошеннические схемы на рынке ценных бумаг, осуществляемые под видом ICO. Первым делом стали обвинения против основателя PlexCorps Доминика Лакруа и его делового партнера Сабрины Парадис-Ройер. Их обвинили в обмане инвесторов. Причем схема мошенничества была на удивление проста. В августе Лакруа и Парадис-Ройер разместили в ходе ICO новую криптовалюту PlexCoin, выручив $15 млн. При этом инвесторам была обещана невиданная доходность: они должны были увеличить свои вложения в 13 раз всего лишь за месяц.

SEC не раскрывает информацию о том, сколько людей купилось на эту «приманку», и какие в среднем суммы они инвестировали. Известно лишь, что на все активы PlexCorps наложен арест. Двух фигурантов дела обвиняют в том, что новая криптовалюта была пустышкой, за ней не стояло никаких коммерческих проектов, способных приносить прибыль.

Глава криптовалютной «полиции» Роберт Коэн считает свое первое расследование эталонным. «Первое дело киберподразделения SEC имеет абсолютно все признаки кибермошенничества и станет образцом, в соответствии с которым будут проводиться наши дальнейшие расследования, — заявил Коэн. — Мы действовали быстро, чтобы защитить инвесторов от мошенников, дававших ложные обещания при проведении ICO».
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