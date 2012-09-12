Что дадут бизнесу новые критерии Минфина по блокировке налоговых накладных - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 14,601 Благодарностей: 8,226 УГ: 29 КП: 0.202 подарки награды

Что дадут бизнесу новые критерии Минфина по блокировке налоговых накладных



При участии бизнес-ассоциаций рабочая группа проанализировала случаи остановки регистрации накладных и обнаружили 6 основных проблем, с которыми сталкивается бизнес. Для их решения уже разработан законопроект и проект приказа Минфина.



По мнению юристов, при помощи которых UBR.ua изучил предложения Минфина, внедрение этих новшеств будет иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В любом случае их явно недостаточно для решения проблемы остановки регистрации НН предприятий реального сектора экономики.



Что предлагается



Как известно, Минфин против отмены системы блокировки НН как неотъемлемой части автоматического возмещения НДС. Поскольку это приведет к возвращению ответственности третьего лица, возобновления проверок и соответственно снятия налогового кредита по цепочке поставщиков.



Поэтому предлагается доработать как сам механизм блокировки, так и критерии, которые в нем применяются.



Шаг первый. Для уменьшения случаев остановки регистрации накладных предприятий реального сектора, будет установлен «отсекающий» критерий — налоговая нагрузка на уровне 2-3% (сейчас 5%).



Шаг второй. Руководители главных управлений ГФС получат право в течение суток после остановки регистрации накладной самостоятельно восстановить ее на основании критериев «реальности операции», исходя из информации, которая уже есть в базах Государственной фискальной службы.



Шаг третий. Налоговики получат право требовать дополнительные документы, с обязательным указанием, какого именно документа не хватило комиссии ГФС для принятия решения о разблокировке НН. Так пытаются сократить количество отказов в восстановлении регистрации из-за недостаточного количества предоставляемых документов.



Шаг четвертый. В форме квитанции будет содержаться информация о документах, которые рекомендуется предоставить на рассмотрение комиссии по каждому типу транзакций для уменьшения количества ошибок.



Шаг пятый. Плательщики, которым было отказано в регистрации накладных в первые месяцы работы системы, и которые находятся в процессе административного или судебного обжалования, смогут повторно обратиться с заявлением о рассмотрении Комиссии ГФС ранее предоставленных документов.



Шаг шестой. Фискальной службе будет передано право вносить изменения в критерии рисков по обязательному согласованию с Минфином. Это ускорит процесс внедрения изменений в работу системы.



Налоговая нагрузка



По мнению юристов, все предложения Минфина могут улучшить ситуацию. Самое важное, что плательщику дают возможность выявить причину блокировки налоговой накладной и повлиять на ее разблокирование.



В то же время любые критерии, которые устанавливает министерство не смогут стопроцентно отсекать только мошенников. По мнению партнера юридической фирмы Sensum Виталия Мазура, предложенное уменьшение размера налоговой нагрузки до 2-3% в качестве «отсекающего» критерия (с существующих 5%), безусловно уменьшит случаи остановки регистрации налоговой накладной предприятий реального сектора экономики.



«Но, по моему мнению, этот эффект будет незначительным, поскольку полностью не исключит проблему блокировки НН реального бизнеса», — считает юрист.



Финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко добавляет, что налоговая нагрузка предприятий и без преступных действий может оказаться невысокой, так как экономическая ситуация в стране порождает банкротов.



«Ручное» восстановление



По части права руководителей областного уровня ГФС возобновлять регистрацию заблокированной накладной мнения юристов разделились. Кто-то считает это благом, кто-то видит только коррупционные риски. Вероятно, на практике все будет зависеть от конкретных взаимоотношений плательщиков и налоговиков, так сказать, на месте.



Старший юрист ILF Елена Калинина считает, что это может ускорить принятие Фискальной службой решения о регистрации или нерегистрации накладной. По ее словам, руководители областных управлений ГФС обычно знают компании из реального сектора и на старте запуска этой системы проводили массу мероприятий по проблемам СМКОР.



Если реальному предприятию заблокировали накладную, то на основании уже имеющейся информации и предоставленных плательщиком документов, руководитель ГУ ГФС гораздо быстрее рассмотрит эту ситуацию и разблокирует накладную.



«Раньше Государственная фискальная служба рассматривала такие материалы 5-10 дней при установленном сроке в 5 дней. На областном уровне вся эта процедура может занять 24 часа. Для плательщика и его контрагента — это большая разница», — говорит Калинина.



По словам Зои Кравченко, трудности может создать короткий промежуток времени для «ручного» восстановления регистрации НН. Суток может не хватить, чтобы плательщик успел обратиться в налоговые органы и там приняли позитивное решение.



Есть и коррупционные риски такого механизма, что признают в самом Минфине. Правда, там считают, что раз от плательщика не требуется подавать какие-либо дополнительные документы, то и риски коррупции ограничены.



«Такое новшество несет в себе огромные коррупционные риски, и может привести к тому, что предприятиям будут настойчиво рекомендовать платить «абонплату», — считает Виталий Мазур.



Кроме того, как отмечает юрист ЮФ «Мисечко и Партнеры» Юлия Демиденко, отмена блокировки не на уровне комиссии ГФС предполагает появление новых правовых норм и порядков, которые будут это закреплять. Но для того чтобы «переписать систему», ее нужно на время приостановить, или как просят представители бизнеса вернуть в тестовый режим.



Подача документов



В то же время юристы признают, что реально может изменить ситуацию указание в квитанции документов, которые надо представить на рассмотрение комиссии по каждому типу операций для уменьшения количества ошибок.



«Будем надеяться, что в квитанции будут указывать конкретный перечень документов, а не все что придет в голову, как это происходит сейчас», — заметил Виталий Мазур.



Елена Калинина также считает в целом отличной инициативу по поводу возможности ГФС уже во время рассмотрения жалоб на решения Комиссии исследовать дополнительные документы, которых якобы не хватило для принятия решения о регистрации налоговой накладной.



«Но тут есть риск: фискалы могут нафантазировать по поводу необходимого перечня документов для доказывания правомерности сделки», — отметила Калинина.



Юлия Демиденко отмечает также важность указания конкретных документов, которые нужно подавать, так как в данный момент все заканчивается на общей фразе «непредоставление документов, достаточных для принятия решения/предоставление документов с ошибкой».



В то же время, по словам Виталия Мазура, такое нововведение может быть инструментом давления, поскольку Комиссия ГФС может запросить документы, которые не были указаны в квитанции. А поскольку она должна принять решение в течении 5 рабочих дней, то налогоплательщик может не успеть подать дополнительные документы.



Как отмечают юристы, за 24 часа подготовить полный пакет документов смогут те, у кого приостановили 5-7 накладных, а вот если больше, то это будет проблематично. Ведь эти файлы еще нужно отправить через электронный кабинет, который работает с перебоями.



Право плательщиков повторно подать документы на рассмотрение налоговой комиссии, несмотря на административное или судебное обжалования, это несомненный плюс, так как на данный момент, в связи с судебной реформой процесс обжалования может значительно затянуться. У предприятий появится шанс в ускоренные сроки зарегистрировать НН.



Правда, не совсем понятно, как будет реализовано предложение Минфина о повторном рассмотрении материалов по заблокированным накладным.



«Для тех, кто сейчас на стадии административного обжалования это отличный вариант, ведь на рассмотрении в ГФС жалобы по решениям Комиссии максимум от октября», — заметила Елена Калинина.



А вот для компаний, которые сейчас уже спорят по накладным в суде, это не совсем эффективный вариант. Иск нужно будет оставить без рассмотрения, чтобы воспользоваться правом пересмотра решения об отказе в регистрации накладной.



Не факт, что уплаченный судебный сбор плательщику вернут. И дальше нет гарантии, что повторный пересмотр даст позитивный результат. Компания опять вынуждена будет идти в суд, тратить деньги на судебный сбор и тратить деньги своего контрагента, который не получил налоговый кредит.



«Более того, если сейчас запустить механизм повторного пересмотра материалов по заблокированным накладным с июля, то весь объем информации по текущим налоговым накладным просто остановится или будет некачественно рассматриваться», — говорят в ILF.



Этот механизм возможно применить для тех компаний, которые сейчас проходят процедуру административного обжалования решений Комиссии с учетом предложенной инициативы об истребовании ГФС дополнительных документов.



По материалам УБР Сегодня огромное количество плательщиков ощущают негативные последствия остановки регистрации налоговых накладных (НН). Недавно рабочая группа при Минфине наработала изменения в систему мониторинга рисков по НДС, которые применяются для их блокировки.При участии бизнес-ассоциаций рабочая группа проанализировала случаи остановки регистрации накладных и обнаружили 6 основных проблем, с которыми сталкивается бизнес. Для их решения уже разработан законопроект и проект приказа Минфина.По мнению юристов, при помощи которых UBR.ua изучил предложения Минфина, внедрение этих новшеств будет иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В любом случае их явно недостаточно для решения проблемы остановки регистрации НН предприятий реального сектора экономики.Что предлагаетсяКак известно, Минфин против отмены системы блокировки НН как неотъемлемой части автоматического возмещения НДС. Поскольку это приведет к возвращению ответственности третьего лица, возобновления проверок и соответственно снятия налогового кредита по цепочке поставщиков.Поэтому предлагается доработать как сам механизм блокировки, так и критерии, которые в нем применяются.Шаг первый. Для уменьшения случаев остановки регистрации накладных предприятий реального сектора, будет установлен «отсекающий» критерий — налоговая нагрузка на уровне 2-3% (сейчас 5%).Шаг второй. Руководители главных управлений ГФС получат право в течение суток после остановки регистрации накладной самостоятельно восстановить ее на основании критериев «реальности операции», исходя из информации, которая уже есть в базах Государственной фискальной службы.Шаг третий. Налоговики получат право требовать дополнительные документы, с обязательным указанием, какого именно документа не хватило комиссии ГФС для принятия решения о разблокировке НН. Так пытаются сократить количество отказов в восстановлении регистрации из-за недостаточного количества предоставляемых документов.Шаг четвертый. В форме квитанции будет содержаться информация о документах, которые рекомендуется предоставить на рассмотрение комиссии по каждому типу транзакций для уменьшения количества ошибок.Шаг пятый. Плательщики, которым было отказано в регистрации накладных в первые месяцы работы системы, и которые находятся в процессе административного или судебного обжалования, смогут повторно обратиться с заявлением о рассмотрении Комиссии ГФС ранее предоставленных документов.Шаг шестой. Фискальной службе будет передано право вносить изменения в критерии рисков по обязательному согласованию с Минфином. Это ускорит процесс внедрения изменений в работу системы.Налоговая нагрузкаПо мнению юристов, все предложения Минфина могут улучшить ситуацию. Самое важное, что плательщику дают возможность выявить причину блокировки налоговой накладной и повлиять на ее разблокирование.В то же время любые критерии, которые устанавливает министерство не смогут стопроцентно отсекать только мошенников. По мнению партнера юридической фирмы Sensum Виталия Мазура, предложенное уменьшение размера налоговой нагрузки до 2-3% в качестве «отсекающего» критерия (с существующих 5%), безусловно уменьшит случаи остановки регистрации налоговой накладной предприятий реального сектора экономики.«Но, по моему мнению, этот эффект будет незначительным, поскольку полностью не исключит проблему блокировки НН реального бизнеса», — считает юрист.Финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко добавляет, что налоговая нагрузка предприятий и без преступных действий может оказаться невысокой, так как экономическая ситуация в стране порождает банкротов.«Ручное» восстановлениеПо части права руководителей областного уровня ГФС возобновлять регистрацию заблокированной накладной мнения юристов разделились. Кто-то считает это благом, кто-то видит только коррупционные риски. Вероятно, на практике все будет зависеть от конкретных взаимоотношений плательщиков и налоговиков, так сказать, на месте.Старший юрист ILF Елена Калинина считает, что это может ускорить принятие Фискальной службой решения о регистрации или нерегистрации накладной. По ее словам, руководители областных управлений ГФС обычно знают компании из реального сектора и на старте запуска этой системы проводили массу мероприятий по проблемам СМКОР.Если реальному предприятию заблокировали накладную, то на основании уже имеющейся информации и предоставленных плательщиком документов, руководитель ГУ ГФС гораздо быстрее рассмотрит эту ситуацию и разблокирует накладную.«Раньше Государственная фискальная служба рассматривала такие материалы 5-10 дней при установленном сроке в 5 дней. На областном уровне вся эта процедура может занять 24 часа. Для плательщика и его контрагента — это большая разница», — говорит Калинина.По словам Зои Кравченко, трудности может создать короткий промежуток времени для «ручного» восстановления регистрации НН. Суток может не хватить, чтобы плательщик успел обратиться в налоговые органы и там приняли позитивное решение.Есть и коррупционные риски такого механизма, что признают в самом Минфине. Правда, там считают, что раз от плательщика не требуется подавать какие-либо дополнительные документы, то и риски коррупции ограничены.«Такое новшество несет в себе огромные коррупционные риски, и может привести к тому, что предприятиям будут настойчиво рекомендовать платить «абонплату», — считает Виталий Мазур.Кроме того, как отмечает юрист ЮФ «Мисечко и Партнеры» Юлия Демиденко, отмена блокировки не на уровне комиссии ГФС предполагает появление новых правовых норм и порядков, которые будут это закреплять. Но для того чтобы «переписать систему», ее нужно на время приостановить, или как просят представители бизнеса вернуть в тестовый режим.Подача документовВ то же время юристы признают, что реально может изменить ситуацию указание в квитанции документов, которые надо представить на рассмотрение комиссии по каждому типу операций для уменьшения количества ошибок.«Будем надеяться, что в квитанции будут указывать конкретный перечень документов, а не все что придет в голову, как это происходит сейчас», — заметил Виталий Мазур.Елена Калинина также считает в целом отличной инициативу по поводу возможности ГФС уже во время рассмотрения жалоб на решения Комиссии исследовать дополнительные документы, которых якобы не хватило для принятия решения о регистрации налоговой накладной.«Но тут есть риск: фискалы могут нафантазировать по поводу необходимого перечня документов для доказывания правомерности сделки», — отметила Калинина.Юлия Демиденко отмечает также важность указания конкретных документов, которые нужно подавать, так как в данный момент все заканчивается на общей фразе «непредоставление документов, достаточных для принятия решения/предоставление документов с ошибкой».В то же время, по словам Виталия Мазура, такое нововведение может быть инструментом давления, поскольку Комиссия ГФС может запросить документы, которые не были указаны в квитанции. А поскольку она должна принять решение в течении 5 рабочих дней, то налогоплательщик может не успеть подать дополнительные документы.Как отмечают юристы, за 24 часа подготовить полный пакет документов смогут те, у кого приостановили 5-7 накладных, а вот если больше, то это будет проблематично. Ведь эти файлы еще нужно отправить через электронный кабинет, который работает с перебоями.Право плательщиков повторно подать документы на рассмотрение налоговой комиссии, несмотря на административное или судебное обжалования, это несомненный плюс, так как на данный момент, в связи с судебной реформой процесс обжалования может значительно затянуться. У предприятий появится шанс в ускоренные сроки зарегистрировать НН.Правда, не совсем понятно, как будет реализовано предложение Минфина о повторном рассмотрении материалов по заблокированным накладным.«Для тех, кто сейчас на стадии административного обжалования это отличный вариант, ведь на рассмотрении в ГФС жалобы по решениям Комиссии максимум от октября», — заметила Елена Калинина.А вот для компаний, которые сейчас уже спорят по накладным в суде, это не совсем эффективный вариант. Иск нужно будет оставить без рассмотрения, чтобы воспользоваться правом пересмотра решения об отказе в регистрации накладной.Не факт, что уплаченный судебный сбор плательщику вернут. И дальше нет гарантии, что повторный пересмотр даст позитивный результат. Компания опять вынуждена будет идти в суд, тратить деньги на судебный сбор и тратить деньги своего контрагента, который не получил налоговый кредит.«Более того, если сейчас запустить механизм повторного пересмотра материалов по заблокированным накладным с июля, то весь объем информации по текущим налоговым накладным просто остановится или будет некачественно рассматриваться», — говорят в ILF.Этот механизм возможно применить для тех компаний, которые сейчас проходят процедуру административного обжалования решений Комиссии с учетом предложенной инициативы об истребовании ГФС дополнительных документов.

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