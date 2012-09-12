Регулятор ценных бумаг Израиля: «Погоня за биткоином напоминает мне золотую лихорадку - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Регулятор ценных бумаг Израиля: «Погоня за биткоином напоминает мне золотую лихорадку

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Регулятор ценных бумаг Израиля: «Погоня за биткоином напоминает мне золотую лихорадку
Председатель Агентства по ценным бумагам Израиля (ISA), профессор Шмуэль Хаузер, одним из последних мировых финансовых игроков при власти попытался приглушить бешеный интерес к биткоину – первой в мире криптовалюте. Чиновник провел аналогию между широким спросом на биткоин (как среди розничных, так и институциональных инвесторов) и золотой лихорадкой XIX века.

Израильское издание Haaretz цитирует регулятора: «Биткоин выглядит как пузырь, пахнет как пузырь, ведет себя как пузырь, и похож на пузырь, и это объясняет рост от 2000 до 11000 долларов за несколько месяцев и потом внезапное падение на 20%. Погоня за биткоином напоминает мне золотую лихорадку XIX века».

Чтобы еще раз подчеркнуть свое замечание относительно пузыря, Хаузер указал на рост всего криптовалютного сектора от 17,7 до 350 миллиардов долларов.

Чиновник также провел различия между биткоином, блокчейн-технологией и первичными размещениями монет (ICO). По его словам, блокчейн – это «легальная технология, которая станет частью нашей жизни».

Несмотря на его пренебрежительное отношение к биткоину, руководитель регуляторного органа призвал израильские власти применять лояльный подход к ICO – популярной и принципиально новой форме сбора средств, используемой криптовалютами, как биткоин и Ethereum.

Пользователи биткоина в Израиле столкнулись с налогом на прирост капитала от прибыли, после того, как Израильское налоговое управление определило цифровые валюты как нематериальные активы, а не иностранные валюты. Ставка налога на прирост капитала в Израиле начинается с 25%.

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