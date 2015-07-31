В Архангельске пенсионерка уговорила 200 человек взять для неё кредитов на 66 млн руб - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В Архангельске пенсионерка уговорила 200 человек взять для неё кредитов на 66 млн руб







Дело происходило в северном городе Котласе Архангельской области. Там уже немолодая женщина с успехом освоила искусство обмана своих же сограждан на крупные суммы денег. Начиная с 2012 года она упрашивала горожан за определенную плату брать в банках немалые кредитные средства и передавать их ей. Конечно, здесь должен прозвучать резонный вопрос - а зачем они так делали? Да всё в общем-то просто - она обещала им выплачивать кредиты за них, мол эти деньги ей сейчас нужнее. Кстати, многие люди почему-то соглашались, за что в итоге и поплатились - банки предъявляли претензии им, а не этой госпоже Чернаковой. Она лишь таким способом более чем за год подобной деятельности насобирала себе в карман 66 млн рублей, которое в итоге и потратила на свои нужды.



Но сколько веревочке не виться, но конец всё равно будет - в итоге против этой оборотистой гражданки было открыто 87 (!) уголовных дел по статье 159 УК РФ, мошенничество и естественно, ей вменили нанесение гражданам значительного материального ущерба в особо крупных размерах.



И вот на днях в городе Котласе состоялся суд в ходе которого все эти дела были рассмотрены по существу и судья принял решение принять к рассмотрению целую гору гражданских исков против Чернаковой по возмещению причиненного ей ущерба, ну и приговорил её к 5 с половиной годам колонии общего режима. У неё был арестовано здание магазина и один участок земли, которыми она видимо и попытается сейчас расплатиться за ущерб, хотя в этом есть большие сомнения, ведь сумму ущерба просто огромна - 66 млн руб.



И кстати, она попыталась опротестовать свой приговор, но Архангельский областной суд счёл что она виновна по всем статьям и оставил жалобу без удовлетворения.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2852507aa81 Сайт Генеральной прокуратуры России в ленте новостей рассказал об уже ныне 57-летней пенсионерке, которая совершила мошеннические действия в отношении более 200 граждан РФ, обманув их на общую сумму в размере 66 млн рублей.Дело происходило в северном городе Котласе Архангельской области. Там уже немолодая женщина с успехом освоила искусство обмана своих же сограждан на крупные суммы денег. Начиная с 2012 года она упрашивала горожан за определенную плату брать в банках немалые кредитные средства и передавать их ей. Конечно, здесь должен прозвучать резонный вопрос - а зачем они так делали? Да всё в общем-то просто - она обещала им выплачивать кредиты за них, мол эти деньги ей сейчас нужнее. Кстати, многие люди почему-то соглашались, за что в итоге и поплатились - банки предъявляли претензии им, а не этой госпоже Чернаковой. Она лишь таким способом более чем за год подобной деятельности насобирала себе в карман 66 млн рублей, которое в итоге и потратила на свои нужды.Но сколько веревочке не виться, но конец всё равно будет - в итоге против этой оборотистой гражданки было открыто 87 (!) уголовных дел по статье 159 УК РФ, мошенничество и естественно, ей вменили нанесение гражданам значительного материального ущерба в особо крупных размерах.И вот на днях в городе Котласе состоялся суд в ходе которого все эти дела были рассмотрены по существу и судья принял решение принять к рассмотрению целую гору гражданских исков против Чернаковой по возмещению причиненного ей ущерба, ну и приговорил её к 5 с половиной годам колонии общего режима. У неё был арестовано здание магазина и один участок земли, которыми она видимо и попытается сейчас расплатиться за ущерб, хотя в этом есть большие сомнения, ведь сумму ущерба просто огромна - 66 млн руб.И кстати, она попыталась опротестовать свой приговор, но Архангельский областной суд счёл что она виновна по всем статьям и оставил жалобу без удовлетворения.Специально для mmgp.ru

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