Эксперт ожидает уход с рынка до десяти банков в 2018 - Банковский форум | MMGP

Эксперт ожидает уход с рынка до десяти банков в 2018
Количество банков продолжит сокращаться, но это будет не «банкопад», а добровольный уход с рынка.
Об этом сообщил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.
«Банки адаптировались, происходит изменение структуры (рынка. – Ред.), отказ от лицензий. В следующем году этот процесс будет продолжаться», – заявил Сергей Мамедов.
Банкир считает, что порядка 10% участников могут покинуть банковский рынок.
«Если сейчас 86 банков, то думаю, что в следующем году, наверное, на банков шесть – восемь, а может и 10 (!) будет меньше. У этого процесса объективные причины», – подчеркнул Сергей Мамедов.
Некоторые банки, которые отказались от банковской лицензии, остаются на финансовом рынке как финансовые компании. «Работать банком сейчас очень непросто. Это и необходимость докапитализации, и необходимость подтверждения своей стратегии. Надо постоянно иметь ресурсы для деятельности твоего учреждения», – отметил банкир.