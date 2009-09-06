Эксперт ожидает уход с рынка до десяти банков в 2018 - Банковский форум | MMGP
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Эксперт ожидает уход с рынка до десяти банков в 2018

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Эксперт ожидает уход с рынка до десяти банков в 2018
Количество банков продолжит сокращаться, но это будет не «банкопад», а добровольный уход с рынка.

Об этом сообщил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

«Банки адаптировались, происходит изменение структуры (рынка. – Ред.), отказ от лицензий. В следующем году этот процесс будет продолжаться», – заявил Сергей Мамедов.

Банкир считает, что порядка 10% участников могут покинуть банковский рынок.

«Если сейчас 86 банков, то думаю, что в следующем году, наверное, на банков шесть – восемь, а может и 10 (!) будет меньше. У этого процесса объективные причины», – подчеркнул Сергей Мамедов.

Некоторые банки, которые отказались от банковской лицензии, остаются на финансовом рынке как финансовые компании. «Работать банком сейчас очень непросто. Это и необходимость докапитализации, и необходимость подтверждения своей стратегии. Надо постоянно иметь ресурсы для деятельности твоего учреждения», – отметил банкир.

По материалам Финансовый клуб
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