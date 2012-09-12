Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка «Велес» - Банковский форум | MMGP

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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка «Велес»

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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка «Велес»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение продлить ликвидацию АО «Банк Велес» на 1 год, до 10 декабря 2018 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Принимая во внимание постановление Высшего административного суда Украины от 16.11.2016 по делу № 810/18/16, с целью сохранения активов Публичного акционерного общества «Банк Велес» (далее – АО «Банк Велес») и предотвращения потери их стоимости, руководствуясь пунктом 2 части пятой, частью шестой статьи 12, частью первой статьи 35, статьями 37-38, частью пятой статьи 44, частью третьей статьи 48 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (дальше-Фонд) приняла решение от 4 декабря 2017 года № 5286 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Банк Велес» сроком на один год до 10 декабря 2018 года включительно», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в соответствии с указанным решением продлены полномочия ликвидатора АО «Банк Велес» в части сохранности активов АО «Банк Велес» ведущему профессионалу по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Юрию Северину сроком на один год – до 10 декабря 2018 года включительно.

По материалам УКРИНФОРМ
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