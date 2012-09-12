Владельцы электромобилей Uniti получат 5 лет бесплатного электричества - Новости технологий и интернета | MMGP

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Владельцы электромобилей Uniti получат 5 лет бесплатного электричества
Как показывают исследования, владение электромобилем становится все более выгодным. А предложения некоторых компаний делают электрокары еще более заманчивыми. Так, шведская автомобильная компания Uniti, согласно информации портала Inhabitat, готова обеспечить покупателей бесплатной электроэнергией на пять лет.
В настоящее время Uniti активно работает над созданием небольшого умного электромобиля с корпусом, построенным из вторично используемого углеродного волокна. Эту машину в компании сравнивают со смартфоном: внутри будет дисплей с функциями навигации и безопасности, а также электронный помощник для рулевого управления.
Однако Unity не намерена ограничиваться лишь созданием машины. Они делают следующий шаг и планируют разработать весь жизненный цикл автомобиля. Так, они заключили соглашение с энергетической компанией E.ON, чтобы предоставить клиентам заманчивый бонус: пять лет бесплатной солнечной энергии. Предложение будет распространяться только на шведских покупателей.
Мировая премьера электрокара состоится 7 декабря в шведском Ландскроне. Компания уже получила почти 1000 предварительных заказов, причем их прием продолжается. Продажи должны начаться в 2019 году, после чего машины Unity можно будет купить через Интернет с доставкой на дом или в розничных сетях потребительской электроники.
По материалам hightech.fm