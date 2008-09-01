Интервью с криптовалютным трейдером Владимиром Баженовым - Инвестирование в криптовалюты | MMGP
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Интервью с криптовалютным трейдером Владимиром Баженовым

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Интервью с криптовалютным трейдером Владимиром Баженовым
Привет!
На днях мне удалось пообщаться с одним из самых опытных и успешных криптовалютных трейдеров, Владимиром Баженовым.
  • С каким депозитом стоит приходить на этот рынок?
  • Как отразится на курсе биткоина запуск фьючерса на него на CME?
  • Кто сумел заработать на падении шиткоинов 29 ноября 2017, а главное как?
  • Как манипулируется рынок криптовалют?
  • Есть ли на Битфинексе маркетмейкер?

Владимир ответит на все эти вопросы, а также спалит неэффективности криптовалютных бирж, на которых до сих пор можно зарабатывать.

С Владимиром беседовала я, Светлана. Приятного просмотра!

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Метки
bitcoin, арбитраж, биржа, спекуляция, трейдинг
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