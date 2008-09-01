Интервью с криптовалютным трейдером Владимиром Баженовым - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Привет!
На днях мне удалось пообщаться с одним из самых опытных и успешных криптовалютных трейдеров, Владимиром Баженовым.
- С каким депозитом стоит приходить на этот рынок?
- Как отразится на курсе биткоина запуск фьючерса на него на CME?
- Кто сумел заработать на падении шиткоинов 29 ноября 2017, а главное как?
- Как манипулируется рынок криптовалют?
- Есть ли на Битфинексе маркетмейкер?
Владимир ответит на все эти вопросы, а также спалит неэффективности криптовалютных бирж, на которых до сих пор можно зарабатывать.
С Владимиром беседовала я, Светлана. Приятного просмотра!