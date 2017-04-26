Demicoin Раздают токены (10$) за регистрацию. - Предстоящие ICO | MMGP

Наша цель - создать децентрализованную криптовалюту для общих платежей, которая обеспечивает максимальную безопасность и полную анонимность. В дебюте наш блокчейн, который является первым в своем роде, станет одним из самых быстрых (если не самых быстрых) блокчейнов в отрасли. Это означает более быстрые платежи и меньшие периоды подтверждения.
Как это работает.
Период первичного размещения монет в Демикоин позволяет инвесторам финансировать часть наших первых задач высокого уровня, проверок и крупных финансовых операций на начальных этапах проекта криптовалюты.
В обмен на доверие к размещению средств в мечте Demicoin инвесторам даются токены по очень выгодным ценам в зависимости от того, когда куплены монеты. Каждый токен преобразуется в Demicoin, и эти Demicoins могут использоваться для покупки товаров или обмена наличными, когда Demicoin официально выходит в эфир 1 декабря 2017 года.
Инвесторы, которые держат свои демикоины в кошельках или внутри бирж (первый вариант более рекомендуется), скорее всего, получат урожай бампера, поскольку цепочка спроса Demicoin быстро приведет к увеличению стоимости, тем самым органично создавая покупательную способность и цену каждого Демикон периодически поднимается.
Demicoin был создан таким образом, что его спрос значительно превзошел предложение - около 20 миллионов доступных монет. Это обеспечивает перспективное будущее, которое, скорее всего, увидит, что ценность монет растет до больших значений, чем то, что было приемлемо в течение периода ICO.
CO Price Timetable: $0.25(Nov27 - Dec3); $0.50(Dec4 - Dec10); $0.75(Dec11 - Dec17); $1.00(Dec18 - Dec24); $1.25(Dec25 - Dec28);
Total Demicoin Supply = 20,000,000 | ICO Token Supply = 15,251,453 DEC | Registered Users = 76758
Регистрация
и получение 10$ в токенах.
Переведено специально для MMGP.RU