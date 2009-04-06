Exchange.blue - Обменник Perfect Money на Bitcoin - Perfect Money | MMGP

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Exchange.blue - Обменник Perfect Money на Bitcoin
Друзья!
Представляем вашему вниманию сервис единого обмена электронной валюты.
Exchange.blue дает возможность быстро и безопасно обменять Bitcoin на Perfect Money USD.
- Всегда для Вас самые выгодные курсы дня.
- Минимальная комиссия
- Полная анонимность
У нас Вы можете обменять:
- Bitcoin на Perfect Money
- Perfect Money на Bitcoin
Режим работы: 24Х7
Гарантированное Время обработки заявки 10 минут.
Контакты:
Почта: admin[@]exchange.blue
Мы в социальных сетях:
business.facebook.com/pm2btc/
Всегда теплое клиентское обслуживание.