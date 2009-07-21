Главные конкуренты биткоина - Горячие новости | MMGP

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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 14,596 Благодарностей: 8,222 УГ: 29 КП: 0.202 подарки награды

Главные конкуренты биткоина Главные конкуренты биткоина





От эфира до IOTA: Альткоины, которые не отстают от биткоина и могут занять важное место в безналичном мире будущего.



Во вторник цена на биткоин впервые преодолела отметку $12 000 и продолжила стремительно расти. В 2013-м самая популярная криптовалюта стоила всего $12. Тогда ее рассматривали как интернет-причуду, предназначенную для торговцев и контрабандистов, пытающихся обойти закон или налоги.



Независимо от оценок, криптовалюты выросли до такой степени, что игнорировать их уже невозможно. Две крупнейшие деривативные площадки США, CBOE и CME Group, в ближайшем будущем планируют запустить фьючерсы на биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже дала им зеленый свет. Сообщается, что NASDAQ может представить фьючерсы на криптовалюту уже во втором квартале следующего года. Энтузиасты биткоина надеются, что деривативы помогут стабилизировать его курс.



Криптовалюты позволяют покупать в Сети различные товары, начиная от кексов, авиабилетов и заканчивая кибер-питомцами. Хотя биткоин остается медленным (транзакция может занимать до 10 минут) и рискованным (из-за колебаний курса цена устанавливается только перед транзакцией), некоторые уже считают его более безопасным вложением, нежели отдельные зарубежные валюты (например, венесуэльский боливар).



Альтернативные криптовалюты тоже набирают обороты, стремясь закрепиться в безналичном мире будущего. Вот пять основных конкурентов биткоина с капитализацией более 5 млрд долларов.





Эфир



Как и биткоины, токены эфира (ETH/USD) основаны на блокчейне, но на Ethereum. Эфир был разработан Виталиком Бутериным, одним из учредителей журнала Bitcoin Magazine, и представлен в 2014 году.



Главной целью новой валюты стала дальнейшая децентрализация. От биткоина она отличается своим приложением: Ethereum — это открытая, распределенная программная платформа, в которой эфир используется для оплаты транзакционных издержек и услуг.



Ripple



Ripple был запущен в 2012 году бывшими разработчиками биткоина. Некоторые эксперты считают эту криптовалюту логическим преемником биткоина. Она уже используется банками по всему миру для проведения платежей.



В отличие от биткоина, Ripple — это платформа, с помощью которой можно передавать и торговать любой валютой. Многие сравнивают Ripple с платежной системой Western Union, только без огромных комиссий.



IOTA



IOTA, со слоганом «Блокчейн следующего поколения», появилась в мире криптовалют сравнительно недавно. В своей работе IOTA полагается не на блокчейн, а на альтернативную распределенную технологию под названием Tangle. Будучи партнером Microsoft, Fujitsu и ряда других крупных компаний, IOTA считает себя пионером в области «интернета вещей» (Internet of Things, IoT).



Dash



Криптовалюта Dash сменила несколько названий, прежде чем прийти к нынешнему. После своего появления в январе 2014-го она называлась Xcoin (XCO). Затем появилось сомнительное Darkcoin. Оно сменилось на Digital Cash, которое впоследствии превратилось просто в Dash.



Главной целью разработчики ставят защиту личной информации и анонимность транзакций. Кроме того, Dash основана на двухуровневой системе: майнеры контролируются операторами мастернод — децентрализованной сетью волонтеров, подписывающих транзакции.



Лайткоин



Детище бывшего сотрудника Google часто называют «серебром» криптовалютного мира. Это более дешевая и доступная разновидность биткоина. Лайткоин (CRC: LTC-USD.CRC) был запущен в 2011 году как быстрая альтернатива биткоину. Блок здесь обрабатывается каждые 2,5 минуты вместо 10 в случае биткоина.



Лайткоин прежде всего ориентируется на торговцев, которым необходимо проводить крупные объемы небольших сделок как можно быстрее.



Источник От эфира до IOTA: Альткоины, которые не отстают от биткоина и могут занять важное место в безналичном мире будущего.Во вторник цена на биткоин впервые преодолела отметку $12 000 и продолжила стремительно расти. В 2013-м самая популярная криптовалюта стоила всего $12. Тогда ее рассматривали как интернет-причуду, предназначенную для торговцев и контрабандистов, пытающихся обойти закон или налоги.Независимо от оценок, криптовалюты выросли до такой степени, что игнорировать их уже невозможно. Две крупнейшие деривативные площадки США, CBOE и CME Group, в ближайшем будущем планируют запустить фьючерсы на биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже дала им зеленый свет. Сообщается, что NASDAQ может представить фьючерсы на криптовалюту уже во втором квартале следующего года. Энтузиасты биткоина надеются, что деривативы помогут стабилизировать его курс.Криптовалюты позволяют покупать в Сети различные товары, начиная от кексов, авиабилетов и заканчивая кибер-питомцами. Хотя биткоин остается медленным (транзакция может занимать до 10 минут) и рискованным (из-за колебаний курса цена устанавливается только перед транзакцией), некоторые уже считают его более безопасным вложением, нежели отдельные зарубежные валюты (например, венесуэльский боливар).Альтернативные криптовалюты тоже набирают обороты, стремясь закрепиться в безналичном мире будущего. Вот пять основных конкурентов биткоина с капитализацией более 5 млрд долларов.Как и биткоины, токены эфира (ETH/USD) основаны на блокчейне, но на Ethereum. Эфир был разработан Виталиком Бутериным, одним из учредителей журнала Bitcoin Magazine, и представлен в 2014 году.Главной целью новой валюты стала дальнейшая децентрализация. От биткоина она отличается своим приложением: Ethereum — это открытая, распределенная программная платформа, в которой эфир используется для оплаты транзакционных издержек и услуг.Ripple был запущен в 2012 году бывшими разработчиками биткоина. Некоторые эксперты считают эту криптовалюту логическим преемником биткоина. Она уже используется банками по всему миру для проведения платежей.В отличие от биткоина, Ripple — это платформа, с помощью которой можно передавать и торговать любой валютой. Многие сравнивают Ripple с платежной системой Western Union, только без огромных комиссий.IOTA, со слоганом «Блокчейн следующего поколения», появилась в мире криптовалют сравнительно недавно. В своей работе IOTA полагается не на блокчейн, а на альтернативную распределенную технологию под названием Tangle. Будучи партнером Microsoft, Fujitsu и ряда других крупных компаний, IOTA считает себя пионером в области «интернета вещей» (Internet of Things, IoT).Криптовалюта Dash сменила несколько названий, прежде чем прийти к нынешнему. После своего появления в январе 2014-го она называлась Xcoin (XCO). Затем появилось сомнительное Darkcoin. Оно сменилось на Digital Cash, которое впоследствии превратилось просто в Dash.Главной целью разработчики ставят защиту личной информации и анонимность транзакций. Кроме того, Dash основана на двухуровневой системе: майнеры контролируются операторами мастернод — децентрализованной сетью волонтеров, подписывающих транзакции.Детище бывшего сотрудника Google часто называют «серебром» криптовалютного мира. Это более дешевая и доступная разновидность биткоина. Лайткоин (CRC: LTC-USD.CRC) был запущен в 2011 году как быстрая альтернатива биткоину. Блок здесь обрабатывается каждые 2,5 минуты вместо 10 в случае биткоина.Лайткоин прежде всего ориентируется на торговцев, которым необходимо проводить крупные объемы небольших сделок как можно быстрее.

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