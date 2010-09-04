Совокупная прибыль украинских банков возросла - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Банки получили в октябре 748 млн грн прибыли. Национальный банк Украины сообщил, что в октябре прибыль банков составила 748 млн грн.
Согласно данным регулятора, доходы банковской системы в октябре составили 15,131 млрд грн, а расходы –14,382 млрд грн.
С начала года прибыль банков составила 2,15 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 12,5 млрд грн.
Доходы банков в январе-октябре уменьшились до 146,2 млрд грн, тогда как комиссионные доходы выросли до 32 млрд грн.
Расходы банковской системы составили 114 млрд грн, в том числе процентные расходы уменьшились до 59,6 млрд грн, а отчисления в резерв до 28,5 млрд грн.
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